Comment les satellites, les drones et l’IA ont aidé la contre-offensive de l’Ukraine

Alors que l’Ukraine tournait la page il y a 10 jours avec une offensive militaire qui reprenait du territoire à la Russie, l’ancien PDG de Google, le milliardaire Eric Schmidt, rencontrait de hauts responsables ukrainiens. Il effectuait une visite de 36 heures dans le pays pour explorer le rôle de la technologie dans la guerre.

“Ce qui m’intéressait, c’est qu’est-ce que l’industrie technologique a fait pour aider?” a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse organisée par l’Université George Washington, Zoomant depuis un jet privé revenant d’un pays européen non divulgué.

Schmidt s’est rendu en Ukraine non seulement en tant qu’ancien PDG de la technologie, mais en tant qu’investisseur milliardaire dans des startups de technologie militaire qui a siégé à des conseils fédéraux influents conseillant le gouvernement américain sur l’adaptation de plus d’intelligence artificielle. Il a largement plaidé pour que le département américain de la Défense intègre les nouvelles technologies, et son voyage a rappelé à quel point les technologies avancées et les nouvelles utilisations des technologies existantes ont été intégrées à l’approche de l’Ukraine dans cette guerre.

Les satellites, les drones, l’intelligence artificielle et les cybercapacités sont au cœur de la guerre depuis les premiers jours de l’invasion russe. Les nouvelles technologies ont fonctionné de concert avec le matériel militaire traditionnel, permettant à l’Ukraine de repousser la Russie. Rien d’étonnant à ce que l’OTAN ait lancé un fonds d’investissement d’un milliard d’euros pour l’innovation. Un haut ministre ukrainien avait fait appel à Elon Musk via Twitter dès le début, pour acheminer les satellites Starlink qui fournissent Internet à haut débit sur le pays afin de maintenir le pays connecté même si les infrastructures au sol étaient détruites. “Elon Musk est vraiment un héros ici”, a déclaré Schmidt.

Les facteurs les plus importants de l’avancée de l’Ukraine sont probablement liés aux programmes d’aide militaire sans précédent que les États-Unis ont fournis. Cette aide place l’Ukraine à égalité avec les 20 premiers pays du monde en termes de dépenses militaires. Les États-Unis à eux seuls ont envoyé plus de 14 milliards de dollars d’aide à la sécurité depuis l’invasion de Moscou, selon le haut responsable américain de la défense, Sasha Baker, qui a souligné la semaine dernière que l’Ukraine avait fait preuve de “créativité dans l’intégration des capacités” des États-Unis et d’autres alliés.

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré que les États-Unis ne devanceraient pas les Ukrainiens en détaillant les technologies dont ils disposent. Nous savons que les États-Unis, par exemple, ont envoyé 700 drones Switchblade fabriqués par AeroVironment, basé en Virginie, et que la cyberentreprise BlackHorse a été engagée pour fournir la mission en Ukraine, mais on ne sait pas encore combien d’aide américaine en gros. va au cyber et à l’IA. Le suivi de tous ces contrats “est un projet complet que, dans un monde juste, une équipe de personnes résumerait en temps réel”, explique Jack Poulson, fondateur de l’organisme de surveillance à but non lucratif Tech Inquiry.

Mais des experts et d’anciens responsables militaires ont déclaré qu’il y avait plusieurs premières dans ce conflit, et l’une d’entre elles était liée au rôle démesuré de technologies commerciales relativement bon marché comme les satellites et les petits drones de Musk. Pour les experts américains, l’Ukraine est une étude de cas pour comprendre comment ces nouvelles technologies fonctionnent dans une guerre terrestre conventionnelle aux côtés de toutes les autres armes que l’Occident envoie.

“Il y a toujours ce récit stupide et franchement faux sur la technologie en temps de guerre”, déclare le futuriste Peter Singer, co-auteur de Ghost Fleet: Un roman de la prochaine guerre mondiale . “Il est très clair que la technologie, et en particulier les nouvelles technologies, sont importantes et ont été extrêmement importantes, mais sont-elles la seule chose importante ? Bien sûr que non.”

La technologie en guerre : satellites, drones, IA et cyber

D’anciens responsables américains de la défense m’ont dit qu’une grande partie de la technologie de pointe utilisée par l’Ukraine est commerciale et prête à l’emploi – en d’autres termes, des innovations utiles qu’il n’est pas nécessaire d’être un chef militaire pour acheter.

Cela peut ne pas sembler révolutionnaire, mais cela contraste avec les tentatives du Pentagone d’intégrer des produits ou des technologies déjà développés, qui ont parfois été contrecarrés par la bureaucratie complexe de l’institution et les protestations des travailleurs de la technologie contre l’habilitation de l’armée. “Nous voyons en fait cette relation se produire en Ukraine et la voir en temps réel, et vous avez donc des entreprises commerciales qui se présentent pour vous aider”, déclare Jim Mitre, directeur du programme de politique de sécurité et de défense internationale de la RAND Corporation. .

Les satellites ne sont pas nouveaux, mais les petits satellites commerciaux sont un espace émergent majeur pour le capital-risque et les nouvelles startups. Et ils ont contribué à la capacité de l’Ukraine à comprendre les mouvements des troupes russes et à suivre les crimes de guerre potentiels grâce à une collecte intensive de données open source.

Les petits drones commerciaux ont également joué un rôle important dans l’histoire de l’Ukraine, et ils font tout, qu’il s’agisse de trouver des forces russes, de fournir des données de qualité cible pour les frappes d’artillerie ou d’évaluer les dégâts de combat. L’Ukraine et la Russie déploient toutes deux des munitions flottantes – de petits drones armés qui peuvent planer dans les airs pendant des heures, puis larguer des explosifs sur une cible – et dans certains cas ont été utilisées en essaims. Et on a beaucoup parlé du succès des Ukrainiens dans l’utilisation du drone léger et armé Bayraktar TB2 ; la société turque qui le fabrique refuse de vendre le véhicule aérien sans pilote à la Russie.

L’utilisation de l’intelligence artificielle dans la guerre est incroyablement controversée, mais progresse indéniablement. Lorsque Reuters a rapporté que la société de reconnaissance faciale Clearview AI avait fourni sa technologie à l’Ukraine, les critiques de la société ont souligné ses dangers et son utilisation abusive potentielle.

Bien que la reconnaissance faciale ait été utilisée de manière limitée en Afghanistan, l’Ukraine l’utilise désormais à grande échelle. “C’est le premier conflit conventionnel majeur où vous voyez la reconnaissance faciale déployée”, m’a dit Singer, qui co-gère la société Useful Fiction qui a conseillé l’US Air Force et les principaux sous-traitants militaires. “Commencez à penser avec votre chapeau de science-fiction.”

Un autre exemple d’IA jouant un rôle a été dans le contexte de nouvelles applications qui peuvent être utilisées dans les opérations d’information, comme un outil de la société Primer qui peut faire des services de reconnaissance vocale, de transcription et de traduction, et peut être utilisé pour analyser les interceptions Communications russes.

De nombreux analystes ont prédit que le conflit entre la Russie et l’Ukraine serait synonyme d’attaques cybernétiques. Le fait que rien de majeur ne se soit passé, cependant, peut être en grande partie dû au travail des cyber-défenseurs dans les coulisses, dans les entreprises commerciales et dans les gouvernements occidentaux. « Il y a eu une quantité incroyable de cyberactivité, incroyable », dit Singer. L’exemple qu’il a cité était celui de pirates informatiques ukrainiens infiltrant des stations de recharge de véhicules électriques à Moscou et diffusant sur l’écran une insulte anti-Poutine. C’était mignon, dit Singer, “Cependant, ce qui comptait vraiment, c’est qu’en plus de défigurer l’écran, ils ont arrêté les opérations des stations de recharge. Ils ont frappé l’internet des objets. Ils ont utilisé des moyens numériques pour provoquer des changements physiques dans le monde. Des pays ont déjà utilisé cette capacité de manière secrète (comme lors de l’attaque israélienne Stuxnet au milieu des années 2000 contre l’infrastructure nucléaire iranienne), mais c’est peut-être la première fois que cela se produit dans un conflit conventionnel.

Le matériel militaire à grande échelle perdure en tant qu’arme pas si secrète de l’Ukraine, mais même cela fonctionne dans un contexte technologique plus large. Candace Rondeaux, chercheuse au groupe de réflexion de Washington New America, souligne : « C’est la combinaison de ces technologies d’une certaine manière qui a été unique. Elle reconnaît la centralité du High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), le lance-roquettes de précision fabriqué par Lockheed Martin que les États-Unis ont envoyé en Ukraine pour se défendre contre la Russie, mais ajoute qu’il est insuffisant en soi. C’est un système de ciblage qui nécessite de bonnes informations et des renseignements. “Pour que ces informations circulent, vous devez disposer de plates-formes de communication et des moyens de communiquer en toute sécurité où se trouvent les choses, quand vous voulez les frapper”, a-t-elle déclaré.

“Ce n’est pas HIMARS qui gagne la guerre pour l’Ukraine, ni les duels d’artillerie traditionnels”, selon Mitre, qui a travaillé comme haut responsable de la Défense jusqu’au début de cette année. “C’est leur capacité à traiter les informations plus rapidement que les Russes qui a un grand impact ici.”

L’ampleur des opérations d’information a conduit Brendan McCord, un gestionnaire de fonds spéculatifs qui a précédemment rédigé la première stratégie d’IA du ministère de la Défense, à décrire ce conflit comme la première guerre du haut débit. “Nous avons mené des guerres en réseau pendant un certain temps, mais toujours dans le sens de la bande étroite”, m’a-t-il dit. Plutôt que de dépendre d’une bande passante réduite et de transmissions de données à faible vitesse, Starlink a donné à l’Ukraine “cet avantage incroyable”, notamment en termes de transmission de vidéo de haute qualité.

“L’Ukraine a l’impression d’avoir une demi-génération d’avance sur l’intégration des technologies qu’elle utilise dans de nouveaux concepts de combat”, a-t-il ajouté.

Ce que cela signifie pour les États-Unis

Tous les liens nouvellement forgés se situent entre le secteur privé américain et l’Ukraine. Et le ralliement des entreprises américaines n’est évidemment pas entièrement altruiste.

“Si vous êtes une entreprise de défense, ce que vous espérez, c’est que les généraux ukrainiens vont demander à l’armée américaine de leur fournir vos capacités”, m’a dit Gregory Allen, chercheur au Centre d’études stratégiques et internationales. . “Et c’est juste un degré d’intimité entre le fournisseur et le combattant à travers les nations, c’est un peu sans précédent.”

Cette intimité s’est manifestée en juin, lorsque le premier dirigeant d’entreprise à visiter l’Ukraine depuis l’invasion de la Russie a été Alex Karp, le PDG de l’entreprise militaire d’analyse de données et de l’agence de renseignement Palantir. “Il y a toujours eu une relation entre le complexe industriel de la défense et les entreprises privées, mais il est possible que la visibilité des PDG soit notable”, explique Margarita Konaev, chercheuse au Center for Security and Emerging Technology de Georgetown.

Les dirigeants des principaux sous-traitants américains de la défense se sont vantés de la façon dont ils tireraient profit de l’armement de l’Ukraine. Les entreprises de la Silicon Valley se lancent dans l’aventure. Et, dans un geste extraordinaire, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy prononcera le discours d’ouverture d’une conférence d’entrepreneurs militaires américains – s’adressant directement aux fabricants d’armes américains.

À l’avenir, les experts observent comment les technologies de pointe sont utilisées sur le champ de bataille pour comprendre quelles leçons pourraient s’appliquer aux décideurs américains. Lindsay Gorman, membre du German Marshall Fund qui a récemment servi dans l’administration Biden au Conseil de sécurité nationale, affirme que Washington se concentre sur la manière dont l’invasion de la Russie est liée à la puissance militaire de la Chine et sur les scénarios potentiels d’une attaque contre Taïwan. D’autres ont cité la rapidité avec laquelle l’Ukraine a adapté les nouvelles technologies et si les États-Unis pourraient emboîter le pas.

Pour Schmidt, la leçon jusqu’à présent est le besoin urgent pour le gouvernement de faire de la place à la technologie. Le parlement ukrainien, par exemple, a rapidement modifié une loi au début de la guerre pour mettre toutes les informations du gouvernement ukrainien dans le cloud. “Ils auraient dû le faire avant”, a-t-il dit, “mais le fait est que la guerre a donné à tout le monde une excuse politique pour faire la bonne chose.” Schmidt a également souligné l’importance de s’engager avec les pirates informatiques du pays.

Mais certains experts étaient beaucoup plus sceptiques quant à l’importance de la technologie dans la première grande guerre conventionnelle en Europe depuis plus d’une génération. « Quel est le rôle de la technologie de demain dans la guerre d’aujourd’hui ? demanda Konaev. “Dans une certaine mesure, cela reste encore assez limité.”