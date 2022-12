Comment les Saints non repêchés WR Rashid Shaheed sont devenus une révélation recrue

Greg Auman Journaliste NFC Sud

L’accélération de la carrière de Rashid Shaheed dans la NFL au cours des deux derniers mois n’est pas une surprise pour quiconque l’a vu jouer à Weber State pendant cinq ans.

Le même joueur qui a renvoyé sept coups d’envoi pour des touchés à l’université – égalant le plus dans l’histoire de la NCAA – a trouvé un champ libre dans la NFL et montre à nouveau sa vitesse.

“C’était un rêve”, a déclaré Shaheed, 24 ans, après l’entraînement mercredi après-midi. “Si tôt en tant que jeune recrue, j’ai pu gagner la confiance des entraîneurs et des quarts-arrière. Tout s’est parfaitement mis en place, et je ne pouvais pas demander mieux.”

En grande partie à cause d’une deuxième blessure au LCA à la fin de la saison dernière, Shaheed a été ignoré lors du repêchage de cette année, mais les Saints ont reconnu son talent. Limitée à seulement cinq choix au repêchage, la Nouvelle-Orléans a offert à Shaheed une prime de signature de 15 000 $, mais lui a également garanti 207 000 $ – une saison complète de salaire de l’équipe d’entraînement des recrues – ce qui était plus d’argent garanti que n’importe quel choix de sixième ronde reçu cette saison.

Après avoir subi une opération du LCA en décembre dernier, Shaheed n’a pas pu courir lors de la journée professionnelle ni se présenter aux dépisteurs, n’était pas prêt à s’entraîner au début du camp d’entraînement ni à participer à des matchs de pré-saison. Il faisait donc partie des dernières coupes des Saints, ramené dans leur équipe d’entraînement. Mais lorsque le retourneur Deonte Harty a été perdu à cause d’une blessure à l’orteil en octobre, Shaheed a été élevé de l’équipe d’entraînement et a eu un impact immédiat.

Sa première touche dans la NFL a été une course de touché de 44 verges sur un balayage de jet contre les Bengals, et sa deuxième a été une prise de touché de 53 verges sur une passe d’Andy Dalton contre les Cardinals. Le rôle offensif de Shaheed s’est constamment élargi – après pas plus de 15 clichés lors de ses cinq premiers matchs, il a été propulsé à 28, 30, 36 et 39 clichés au cours des quatre derniers matchs.

Ses contributions sur le terrain ont égalé cette augmentation: 53 verges contre les 49ers, 75 verges contre les Bucs puis 95 verges lors de la victoire de la Nouvelle-Orléans dimanche contre les Falcons, soulignée par un touché de 68 verges. Il y avait 28 receveurs repêchés cette année, et depuis son arrivée dans la NFL lors de la semaine 6, les 334 verges sur réception de Shaheed se classent au sixième rang parmi les receveurs recrues.

“Les deux premières semaines de la saison, j’ai commencé à m’y faire, je suis revenu à des répétitions à pleine vitesse”, a-t-il déclaré. “C’était la première fois que je jouais au football depuis environ 11 mois, et cela m’a pris un certain temps. Les entraîneurs le savaient et ont essayé de me calmer. Ils m’ont donné une chance d’apprendre l’attaque et de m’asseoir. Après ce match des Bengals, mon la compréhension de l’infraction vient juste de décoller, et c’est génial depuis.”

Sa capacité de gros jeu le place non seulement parmi les meilleures recrues de la NFL, mais aussi parmi les receveurs, point final. Sa moyenne de 22,3 verges par attrapé est la plus élevée de la ligue cette saison pour tout joueur avec au moins 15 attrapés. Et au cours de la dernière décennie, un seul autre joueur de la NFL a en moyenne autant par capture sur autant de captures sur une saison entière – DeSean Jackson l’année dernière avec les Rams.

Pour une équipe des Saints confrontée à des défis difficiles avec le plafond salarial, trouver un meneur de jeu talentueux sans même utiliser de choix de repêchage est le type d’acquisition de valeur dont ils ont besoin. Les Saints ont trouvé une perspective que le reste de la ligue – et ses experts – avaient négligée. Un receveur de petite école avec pas plus de cinq touchés dans une saison fait face à des chances difficiles pour commencer, et la deuxième opération au genou l’a éloigné du radar global du repêchage. Le Dane Brugler de l’Athletic, qui publie chaque année un guide de brouillon complet et approfondi, a classé Shaheed comme le 190e meilleur receveur du repêchage, suffisamment pour que chaque équipe de la NFL prenne cinq receveurs avant de l’atteindre.

Les Saints ont suffisamment aimé Shaheed pour l’appeler pendant le repêchage, réitérant leur intérêt même s’ils n’avaient pas de sélection dans les 60 derniers choix. Il avait noué de bonnes relations avec le coordinateur des équipes spéciales des Saints, Darren Rizzi, lors du processus de repêchage, et au moment où leur offre est arrivée, Shaheed a déclaré que c’était “une évidence” de signer avec la Nouvelle-Orléans.

Qu’il fasse sensation en tant que recrue de la NFL n’est pas une surprise pour Jay Hill, qui l’a entraîné à Weber State et est maintenant coordinateur défensif à BYU. Le premier match universitaire de Shaheed, disputé devant moins de 9 000 fans, a été une victoire de 76-0 contre Montana Western, et Shaheed a marqué un touché sur une course de 67 verges. Son prochain match, sur une scène beaucoup plus grande à Cal, l’a vu attraper une passe de touché de 55 verges, montrant qu’il pouvait battre des défenseurs au plus haut niveau du football universitaire.

“J’adore voir ce sourire. L’enfant adore le jeu”, a déclaré Hill. “Il aime la vie, et il était super amusant pour nous de l’entraîner parce qu’il avait toujours le sourire aux lèvres. C’est un enfant humble. Il sait qu’il est rapide et talentueux, mais on ne le voit jamais vraiment. Il avait toujours faim. pour continuer à s’améliorer. Nous savions qu’il était super talentueux, dès le départ.

Le penchant particulier de Shaheed pour les touchés lors des retours de coup d’envoi lui a donné une part du record de carrière du football universitaire, ses sept correspondant à ceux du demi offensif des Cowboys Tony Pollard et du demi offensif des Seahawks Rashaad Penny. Shaheed est venu contre des écoles plus petites comme Portland State et Idaho State, mais aussi contre un champion Pac-12 dans l’Utah la saison dernière.

“Je crois vraiment qu’il aurait été un choix de repêchage s’il n’avait pas perdu son ligament croisé antérieur”, a déclaré Hill. “Il y avait suffisamment d’équipes qui l’aimaient, mais vous faites exploser votre LCA, il y a de l’indécision, ce gamin va-t-il jamais revenir à la normale ?

“J’ai dit à tant de scouts, ‘Je vous promets, ce gamin est prêt à partir en tant que retourneur de coups de pied en ce moment, mais croyez-moi quand je dis qu’il va choquer un entraîneur receveur large. Ils vont le faire entrer dans la salle , et ils verront que ce gamin est génial. Rapide dans et hors des coupes, et il a de bien meilleures mains que ce que les gens lui attribuent. Je leur ai dit : ‘Votre entraîneur receveur va adorer ce type.'”

La croissance et l’émergence de Shaheed ne font que commencer à la Nouvelle-Orléans, et compte tenu de l’incertitude avec laquelle son année a commencé, c’est passionnant pour lui non seulement de contribuer, mais aussi de faire des jeux pour une équipe des Saints qui n’est qu’à un match de la tête de NFC South avec trois semaines pour jouer.

“Heureusement, j’ai pu faire quelques jeux pour l’équipe, et quand vous faites cela, les entraîneurs vous mettent dans les bonnes situations et tout ce que j’ai à faire est de faire les jeux”, a-t-il déclaré. “Cela arrive de la manière la plus folle. Je ne m’attendais pas à ce que tout cela se passe comme ça, mais c’était mon rêve.”

