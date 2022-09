Comment les Russes survivent sans Hollywood — RT Games & Culture

La plupart des Russes n’ont pas vu les plus grands films de 2022, du moins pas au cinéma – le nouveau « Top Gun », ce biopic d’Elvis, les derniers épisodes du MCU – et ils n’ont jamais eu la chance de participer à l’étrange tendance « aller voir les nouveaux ‘Minions’ en costume ». La coupure du marché russe s’est produite si rapidement, les éditeurs mettant fin à leurs projets du jour au lendemain. Ces entreprises ont jeté tout le travail qu’elles et leurs sous-traitants avaient déjà effectué sur ces versions. Les traductions en russe avaient été faites, le marketing était lancé et les films étaient prêts à être diffusés. Il ne fait aucun doute que la décision d’arrêter les projections a coûté cher à toutes les parties. Il ne fait aucun doute qu’il y a eu des réunions urgentes de haut niveau pour discuter de ce qui est financièrement le plus dévastateur : abandonner tout ce qui a été fait et payé, ou passer par des libérations et faire face à d’éventuels tollés et boycotts en Occident.

Depuis mars, la plupart des salles de cinéma n'ont presque plus vu d'affaires. Ce n'est pas si mal, cependant – les cinémas de Moscou, par exemple, ont été subventionnés par la ville pour projeter des films de fabrication russe. Les classiques soviétiques sont revenus sur grand écran dans certaines salles. Certains ont suggéré d'inclure des productions indiennes et coréennes compte tenu de leur popularité passée et actuelle. Mais cela n'a pas encore produit de projets ou d'engagement significatifs, et les théâtres ont encore très peu à offrir à leurs téléspectateurs.















On ne sait pas quel sort attend la majorité des salles de cinéma en Russie. Il s’avère qu’il y en avait peut-être trop, et beaucoup avaient peut-être un modèle commercial qui n’était pas durable sans un flux constant de projets hollywoodiens. Il y a des rumeurs d’utilisation de la stratégie d’importation parallèle, de faire des traductions non officielles avec les mêmes acteurs qui ont habituellement exprimé les personnages et de restaurer le répertoire, au moins en partie. Mais pour l’instant, il y a d’abord des obstacles juridiques évidents à surmonter et, pour les théâtres, chaque jour d’inactivité compte.

Entre-temps, une tendance a commencé à émerger – tout d'un coup, les pièces de théâtre attiraient plus de spectateurs que d'habitude, ainsi que les zoos et les musées. À ma grande surprise, il y avait une projection presque à guichets fermés au planétarium de Moscou sur la façon dont l'univers peut être vu dans la lumière UV ou IR. Et c'était une projection régulière un jeudi régulier, comme dans n'importe quelle salle de cinéma. La seule différence était qu'il ne s'agissait pas de super-héros ou d'un triangle amoureux cliché, mais du monde dans lequel nous vivons. Et vous pouviez vous promener et voir une exposition sur l'histoire de l'exploration spatiale en attendant que le film commence. C'était essentiellement une sortie scolaire. Et les gens étaient ravis d'y aller !















Pour de nombreux Russes, cette désintoxication soudaine du divertissement occidental – qui avait essentiellement pris le contrôle de l'espace – ressemble à une pause bien nécessaire et bien méritée. Beaucoup de gens l'utilisent pour élargir leur vision de la vie, pour apprendre qu'il existe d'autres pays dont la culture a tant à offrir, et à juste titre. Par exemple, la comédie hispano-argentine « Compétition officielle » a réussi à faire plus de recettes en Russie qu'aux États-Unis, et même plus que dans son Espagne natale ! On dirait que tout le monde n'aime pas voir les mêmes films d'action avec les mêmes personnages encore et encore… ou du moins beaucoup sont ouverts à des alternatives, s'ils ne peuvent être vus que derrière le brillant marketing du grand public.

Des blagues ont été faites sur le fait qu’en supprimant les films de super-héros et les chaînes de restauration rapide, l’Occident ne fait que rendre les Russes plus cultivés et éduqués – et il se peut qu’il y ait une part de vérité là-dedans. Remarquez, il n’y a rien de mal à se bourrer le visage de pop-corn tout en regardant un film avec des instructions morales claires sur quel personnage est bon ou mauvais et où se sentir triste ou fier. Tel est le divertissement – c’est une forme d’évasion de vos malheurs et un moyen de vous détendre. Mais il est agréable de voir que, pour une fois, la balance n’est pas si unilatérale et que de plus en plus de gens trouvent d’autres façons de passer leur soirée et de profiter de quelque chose de plus profond.