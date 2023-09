Comment les ruptures impactent les actionnaires, marché vs limite. Nous avons des réponses

Voici notre e-mail Club Mailbag [email protected] — pour que vous envoyiez vos questions directement à Jim Cramer et à son équipe d’analystes. Nous ne pouvons pas offrir de conseils d’investissement personnels. Nous n’examinerons que des questions plus générales sur le processus d’investissement ou les actions du portefeuille ou les secteurs connexes. Question 1 : Je suis nouveau dans l’investissement et je ne comprends pas toutes les différentes manières dont une action se divise lorsqu’une entreprise se désagrège. J’ai acheté BHC parce que je pensais que mes actions seraient divisées et que certaines deviendraient BLCO. Pourquoi cela n’est-il pas arrivé ? Merci. — Ted Excellente question, Ted. Tenez bon : vous recevrez éventuellement des actions BLCO. Tout d’abord, un rapide aperçu des trois (OU QUATRE ?) méthodes de base utilisées par les entreprises pour se départir de leurs unités commerciales. Une exclusion se produit lorsqu’une entreprise vend des actions de l’unité séparée sur le marché libre via une offre publique initiale (IPO). Une scission se produit lorsque la direction distribue des actions de la nouvelle société aux actionnaires sortants via un dividende spécial. Une scission donne aux actionnaires existants la possibilité de recevoir des actions de la nouvelle entité en échange d’actions de la société mère. Les implications fiscales de ces transferts pour les actionnaires varient et dépendent souvent de la part de la filiale cédée par la société mère. Par exemple, les scissions et les scissions peuvent être exonérées d’impôt à condition que la société mère vende 80 % ou plus de la filiale et satisfasse aux autres exigences énoncées à l’article 355 de l’Internal Revenue Code. Les entreprises utilisent souvent plusieurs de ces options. Dans le cas de Bausch Health (BHC), la direction a choisi de se séparer de Bausch + Lomb (BLCO) en vendant environ 12 % de la société sur le marché libre par le biais d’une introduction en bourse. La société travaille actuellement sur un projet de cession du reste de BLCO par le biais d’une scission d’au moins 80 % de l’entreprise. BHC détient actuellement une participation d’un peu moins de 90 % dans BLCO. Une fois que cela se produit, vous devriez recevoir vos actions de BLCO, mais cela prend (malheureusement) plus de temps que prévu. Un autre exemple récent est celui de Johnson & Johnson (JNJ), qui a également acquis 10 % de Kenvue (KVUE) et l’a vendu via une introduction en bourse. Cependant, contrairement à BHC, JNJ a opté pour une scission en lançant une offre publique d’achat aux actionnaires existants pour au moins 80,1 % des actions de Kenvue (pour éviter les impôts). Vous auriez dû choisir d’échanger des actions de JNJ contre des actions de KVUE par l’intermédiaire de votre maison de courtage avant l’expiration de l’offre d’échange. Chez General Electric (GE), la direction a opté pour une scission pure de la division de soins de santé GE HealthCare (GEHC) et de GE Vérone, qui devrait être finalisée au début de 2024. Dans le cas de GEHC, GE la direction a cédé 80,1 % de la société aux actionnaires existants via la distribution d’une action de GEHC pour trois actions ordinaires de GE détenues à l’époque. Question 2 : Quel type d’ordre le Trust utilise-t-il : au marché ou à cours limité ? Les ordres limités sont le moyen le plus sûr d’effectuer une transaction, car vous pouvez déterminer exactement le montant que vous êtes prêt à atteindre pour un achat (offre) ou le niveau bas que vous êtes prêt à accepter pour une vente (demande). Pour cette raison, nous recommandons d’utiliser les ordres limités, en particulier sur les marchés volatils lorsque les prix fluctuent énormément et que les spreads acheteur-vendeur (la différence entre l’offre la plus élevée et la demande la plus basse) augmentent. Le Club s’engage à 100% à agir une fois qu’une décision a été prise et qu’une alerte a été envoyée, nous utilisons donc les ordres de marché pour tous les achats et ventes. Parfois, cela nuit à nos performances, mais parce que nous avons dit à nos membres ce que nous faisions, nous devons le faire, quel que soit le prix sur le marché au moment où notre restriction est levée. Nous attendons toujours 45 minutes après la publication d’une transaction sur le site pour saisir réellement l’ordre au marché. Les membres ne s’engagent pas de cette manière et peuvent décider de suspendre un achat si le prix a progressé de manière significative entre le moment de notre alerte et le moment où vous entrez dans la transaction. Vous pouvez attendre pour vendre si le prix a baissé rapidement. Nous n’avons tout simplement pas ce luxe et parce que nos priorités sont l’éducation et la transparence – plutôt que le rendement total – nous utilisons les ordres du marché. (Voir ici pour une liste complète des actions INJim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS CI-DESSUS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT SONT SOUMISES À NOS TERMES ET CONDITIONS ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. 