Comment les routes enneigées de la région de Washington compliquent les déplacements du matin

Les prévisionnistes disent que nous pouvons nous attendre à voir 1 à 3 pouces de neige pour la région de Washington vendredi, la chute de neige la plus importante que la région ait connue en deux ans.

Cette page contient une vidéo qui est bloquée par votre bloqueur de publicités.

Pour visionner la vidéo, vous devez désactiver votre bloqueur de publicité. La tempête de vendredi matin signifie des routes enneigées et un refroidissement éolien à un chiffre pour le trajet du matin

Écoutez WTOP en direct pour connaître les dernières informations sur le trafic et la météo sur les 8.

La neige a déjà recouvert la région de Washington vendredi matin, entraînant des fermetures et des retards. Voici ce que vous devez savoir.

Les totaux de neige ont atteint plus de deux pouces à Ashburn et Leesburg en Virginie à 6 heures du matin. Les totaux de neige à Alexandrie ont atteint 2,1 pouces, tandis que Columbia et Laurel dans le Maryland ont atteint respectivement 3,5 et 2,9 pouces.

Les prévisionnistes disent que nous pouvons nous attendre à voir deux à quatre pouces de neige pour la région de Washington vendredi, ce qui s’ajoutera aux chutes de neige les plus importantes que la région ait connues en deux ans.

Le Service météorologique national a publié un avis météo hivernal pour des parties du centre du Maryland, du district de Columbia et de la Virginie du Nord. L’avis durera jusqu’à 19 heures

“Alors que la neige continue de tomber dans la région, il y aura des creux dans l’action avant de s’atténuer cet après-midi, mais parfois aussi des poches plus lourdes”, a déclaré Brian van de Graaff, météorologue de 7News First Alert.

Un avertissement de tempête hivernale a également été émis jusqu’à 19 heures dans certaines parties du centre du Maryland et du nord de la Virginie, notamment dans le comté de Loudoun en Virginie et dans le comté de Montgomery dans le Maryland, où le service météorologique a déclaré que la neige pourrait atteindre six pouces.

“La neige continuera jusqu’au milieu de l’après-midi et l’accumulation de neige diminuera entre 15 et 16 heures”, a déclaré van de Graaff.

La neige poudreuse crée des conditions glissantes

La neige poudreuse a déjà eu un impact sur les routes et les aéroports de la région de Washington DC.

À 7h30, la neige a provoqué un arrêt au sol à l’aéroport national Reagan par la Federal Aviation Administration, mais l’aéroport a rapidement ouvert ses pistes, les avions redécollant peu après 8h00.

La police des parcs des États-Unis a fermé la George Washington Parkway, depuis le Capital Beltway jusqu’à Spout Run Parkway, un peu après 6 heures du matin, les deux directions étant fermées en raison de conditions de conduite dangereuses dans la neige persistante.

Selon Domen, les routes les plus fréquentées se sont beaucoup améliorées depuis que la route 1 passant par Alexandria et l’Interstate 395 ont été déneigées, ce qui facilite la conduite.

“Vous allez encore déraper en fonction du moment où vous freinez et de l’état de la route à cet endroit”, a déclaré Domen. “Mais avec une circulation beaucoup plus légère, vous avez également un peu plus de grâce sur la route.”

Le journaliste du WTOP, Steve Dresner, a rapporté plus tôt vendredi qu’il y avait eu deux incidents distincts au cours desquels des véhicules ont emprunté les rampes de sortie trop rapidement dans le comté de Montgomery, dans le Maryland, ajoutant que la visibilité devenait un problème.

Il a déclaré qu’à 4 heures du matin, les rues secondaires de Gaithersburg, ainsi que des portions de la I-270, étaient enneigées, ce qui se traduisait par des conditions de conduite difficiles.

“Si vous n’avez pas besoin de sortir, restez à la maison”, a déclaré Dresner.

Le météorologue de 7News First Alert, Brian van de Graaff, a accepté, disant aux conducteurs « d’essayer de limiter votre temps sur les routes qui pourraient être glissantes, c’est sûr ».

Combien de neige allons-nous encore avoir ?

Un système dépressionnaire commencera à s’intensifier rapidement tout au long de la journée, ce qui signifie que la région recevra de deux à quatre pouces de neige, avec une éventuelle bulle se formant autour de la zone, selon la météorologue du WTOP, Lauryn Ricketts.

La plus forte concentration de neige est prévue dans le comté de Loudoun, dans le nord de la Virginie et dans le nord du Maryland, où il pourrait y avoir quatre à cinq pouces de neige et entraîner une faible visibilité.

“Cette surperformance des taux d’intensité des chutes de neige est quelque chose que nous continuerons à surveiller pendant le reste de la matinée et en début d’après-midi”, a déclaré Ricketts.

Elle a ajouté que la neige se réduirait à des averses de neige éparses et intermittentes dans l’après-midi. Quelques averses de neige pourraient arriver alors que les vents tournent au nord-ouest dans l’après-midi, selon Ricketts.

Les températures avoisineront les années 30 à ce moment-là, car les chutes de neige resteront collées aux surfaces non traitées, a déclaré Ricketts.

Ricketts a déclaré s’attendre à un recongel samedi matin. Ce jour-là, les températures seront dans les années 20 et les rafales de vent devraient atteindre 30 mph. Les températures augmenteront un peu autour de 30 degrés dimanche avant une tendance au réchauffement dans la semaine à venir puisque les températures se situeront dans les années 40 et 50. Les précipitations se déplaceront dans la région mardi et mercredi, a déclaré Ricketts.

La neige de vendredi s’ajoute aux restes de la tempête de neige de lundi, qui a apporté une accumulation de 2 à 6 pouces dans la région. Le district a atteint environ 4 pouces lundi, mais certaines parties du comté de Fairfax, en Virginie, et du comté de Montgomery, dans le Maryland, ont dépassé 5 pouces.

Une quantité notable de cette neige est restée en raison des températures froides qui se sont installées après les chutes de neige, le système de vendredi en apportant davantage.

Les rafales froides et fortes attendues samedi pourraient créer un autre « gel sévère » et apporter des conditions plus difficiles pour les conducteurs de la région de Washington DC pour terminer la semaine, mais « même si la neige tombera sur les routes pendant la journée, lorsque la circulation est plus dense, le rayonnement du soleil à travers les nuages ​​et un traitement rigoureux des routes devraient éviter tout embouteillage généralisé », selon le journaliste du trafic routier du WTOP, Dave Dildine.

Prévisions complètes

VENDREDI : ALERTE HIVERNALE

Neige probable

Des sommets : 31-36

Les vents: Nord-est 5-10 mph

VENDREDI SOIR:

Averses de neige persistantes, dégagement progressif pendant la nuit

Les plus bas : 16-21

Les vents: Nord-ouest 5-10 mph

SAMEDI : ALERTE AU FROID

Partiellement ensoleillé

Des sommets : 22-29

Les vents: Nord-ouest 15-20, rafales 30 mph

DIMANCHE:

Partiellement à généralement ensoleillé

Des sommets : 30-36

Les vents: Nord-ouest 15-20, rafales 30 mph

Radar actuel

Tadiwos Abedje, Steve Dresner et John Domen du WTOP ont contribué à ce rapport.

Recevez les dernières nouvelles et les gros titres quotidiens dans votre boîte de réception e-mail en vous inscrivant ici.

© 2024 OMCP. Tous droits réservés. Ce site Web n’est pas destiné aux utilisateurs situés dans l’Espace économique européen.