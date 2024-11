Comment les robots pourraient aider les chirurgiens et améliorer les résultats pour les patients

Crédit : Pixabay/CC0 Domaine public



Les robots pourraient bientôt jouer un rôle plus important en chirurgie grâce aux récents développements de l’IA, affirment les experts. Robotique scientifique papier.

Les progrès de l’IA générative et d’autres domaines pourraient permettre aux robots d’assister les chirurgiens humains lors de certaines tâches nécessitant une dextérité importante, comme la suture. Dans le cadre d’une approche de « dextérité augmentée », un chirurgien humain superviserait de près le travail du robot et prendrait le relais si nécessaire.

« La dextérité d’un chirurgien sépare souvent les bons chirurgiens des grands », ont écrit Ken Goldberg, titulaire de la chaire distinguée William S. Floyd Jr. en ingénierie de l’UC Berkeley, et Gary Guthart, directeur général d’Intuitive Surgical.

« La dextérité augmentée a le potentiel d’élever les bons chirurgiens au niveau des meilleurs chirurgiens, ce qui pourrait permettre une intervention chirurgicale plus rapide et plus fiable. »

Cet article, intitulé « Dextérité augmentée : comment les robots peuvent améliorer les compétences chirurgicales humaines », suggère une manière dont les derniers développements en matière d’intelligence artificielle pourraient être utilisés pour faire progresser la médecine et améliorer la santé et le bien-être de la société.

Les chirurgiens utilisent déjà régulièrement des robots pour effectuer certaines procédures mini-invasives. Mais l’humain détermine presque tous les mouvements de la machine.

Grâce à la dextérité augmentée, les robots développeraient et placeraient des images numériques des manœuvres planifiées au-dessus des images en direct du champ opératoire. Un chirurgien humain examinerait, modifierait et approuverait le plan, puis superviserait l’exécution du robot. Cela pourrait être appliqué à des tâches telles que la suture et le débridement, domaines dans lesquels les compétences des chirurgiens varient et où de petites erreurs pourraient nuire aux patients.

Cette approche élargirait également les possibilités de la téléchirurgie, où les chirurgiens assistent aux procédures à distance. Par exemple, les chirurgiens pourraient changer qui contrôle un robot et « créer un accès à distance à des chirurgiens qualifiés », écrivent les auteurs.

La dextérité augmentée n’est pas encore disponible dans les salles d’opération. Mais Intuitive Surgical, la plus grande entreprise de robotique chirurgicale au monde, « prend des mesures pour » développer ces capacités pour des robots comme son système Da Vinci.



