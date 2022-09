Comment les robots et l’IA aident à développer de meilleures batteries

Historiquement, les chercheurs en découverte de matériaux ont conçu et testé des options à travers un mélange d’intuitions, de spéculations éclairées et d’essais par erreur. Mais c’est un processus difficile et qui prend du temps simplement compte tenu de la vaste gamme de substances et de combinaisons possibles, qui peuvent envoyer les chercheurs sur de nombreuses fausses routes.

Dans le cas des ingrédients électrolytiques, “vous pouvez les mélanger et les assortir de milliards de façons”, explique Venkat Viswanathan, professeur agrégé à Carnegie Mellon, co-auteur de l’article Nature Communications et cofondateur et scientifique en chef chez Aionics. Il a collaboré avec Jay Whitacre, directeur du Wilton E. Scott Institute for Energy Innovation de l’université et co-chercheur principal du projet, ainsi qu’avec d’autres chercheurs de Carnegie pour explorer comment la robotique et l’apprentissage automatique pourraient aider.

La promesse d’un système comme Clio et Dragonfly est qu’il peut rapidement travailler sur un plus large éventail de possibilités que les chercheurs humains et appliquer ce qu’il apprend de manière systématique.

Dragonfly n’est pas équipé d’informations sur la chimie ou les batteries, il n’apporte donc pas beaucoup de biais à ses suggestions au-delà du fait que les chercheurs sélectionnent le premier mélange, dit Viswanathan. À partir de là, il passe par une grande variété de combinaisons, allant de légers raffinements de l’original à des suggestions complètement prêtes à l’emploi, en se concentrant sur un mélange d’ingrédients qui offre de meilleurs résultats par rapport à son objectif programmé.

Dans le cas des expériences sur les batteries, l’équipe de Carnegie Mellon cherchait un électrolyte qui accélérerait le temps de recharge des batteries. La solution d’électrolyte aide à faire la navette entre les ions (ou les atomes avec une charge nette due à la perte ou au gain d’un électron) entre les deux électrodes d’une batterie. Lors de la décharge, des ions lithium sont créés au niveau de l’électrode négative, appelée anode, et traversent la solution vers l’électrode positive, la cathode, où ils gagnent des électrons. Pendant la charge, ce processus est inversé.