Comment les rivaux de la Premier League Liverpool, Man United, Man City et Leicester réussissent leur transfert de différentes manières

En ce qui concerne le marché des transferts, les clubs de Premier League ont tous adopté l’approche analytique ces dernières années pour trouver de nouveaux talents, tandis que les habitudes de recrutement et les finances ont été affectées par la pandémie de COVID-19.

Mais les clubs diffèrent encore dans les différentes stratégies qui peuvent être utilisées pour réussir. Voici comment quatre équipes ont réussi à se frayer un chemin sur le marché et ce que les autres pourraient apprendre de leurs efforts.

LIVERPOOL: Utiliser les données pour évaluer les bons joueurs

C’est sans doute la stratégie de transfert à Anfield – stimulée par les propriétaires de Fenway Sports Group qui ont une formation dans le sport américain avec les Boston Red Sox de la MLB – qui a été la première en Premier League à être marquée du terme « Moneyball ».

L’équipe de recrutement de Liverpool, dont la majorité avait déjà travaillé pour Tottenham Hotspur et Manchester City, a traversé une véritable tache violette après l’arrivée de Jurgen Klopp en 2015, aidée en grande partie par une approche basée sur les données.

2 Liés

En dépensant auparavant de grosses sommes sur des flops comme Lazar Markovic, Christian Benteke et Andy Carroll, le club a fait la une des journaux en choisissant de dépenser encore plus sur des stars de classe mondiale comme Virgil van Dijk (75 millions de livres sterling), Alisson (56 millions de livres sterling), Mohamed Salah (36,9 millions de livres sterling) et Sadio Mane (34 millions de livres sterling) parce que ces décisions étaient étayées par de meilleures preuves. Klopp a fait ses demandes spécifiques sur le type de joueur qu’il voulait, a laissé la recherche à son staff, et cela a payé avec un premier titre de Premier League depuis 1990 et un premier trophée de Ligue des Champions depuis 2005.

De nos jours, alors que l’approche méthodique et axée sur les processus du marché des transferts reste, l’appétit pour dépenser des sommes record dans certains postes semble s’être émoussé – probablement en raison des restrictions financières causées par la pandémie de COVID-19, mais aussi de savoir qu’une grande partie du travail pour bâtir une équipe de classe mondiale a déjà été accomplie.

Lorsqu’ils ne luttent pas contre une crise de blessures, Liverpool s’est avéré être l’un des opérateurs les plus avant-gardistes du marché, comme des gestes avisés pour Fabinho (40 millions de livres sterling), Diogo Jota (35 millions de livres sterling), Thiago (20 millions de livres sterling) et Andy Robertson (7 millions de livres sterling) l’ont montré.

Il y a encore beaucoup à apprendre, cependant. Après une recherche chaotique de l’arrière central au milieu de leurs problèmes de blessures la dernière campagne les a vus paniquer pour prêter Ozan Kabak de Schalke et Ben Davies de Preston pour 1,5 million de livres sterling juste pour combler les lacunes, Liverpool était plus pris en compte dans leur décision de décrocher l’un des meilleurs d’Europe jeunes défenseurs d’Ibrahima Konate de RB Leipzig pour 35 millions de livres sterling cet été. C’est le genre d’accord qui pourrait les mettre en place pour les années à venir.

jouer 1:34 Gab Marcotti et Julien Laurens discutent de la durée pendant laquelle Leicester peut continuer à défier au sommet de la Premier League.

LEICESTER: Cibler des marchés spécifiques et agir rapidement

Leicester a relevé la barre lorsque l’équipe de recrutement dirigée par Steve Walsh a recruté des joueurs comme Riyad Mahrez (500 000 £), Robert Huth (4 millions de livres sterling) et N’Golo Kante (7 millions de livres sterling), aux côtés des transferts gratuits de Marc Albrighton et Christian Fuchs, pour jeter les bases de leur incroyable triomphe pour le titre de Premier League 2016. Même l’attaquant vedette Jamie Vardy a été arraché à l’obscurité à Fleetwood Town pour 1 million de livres sterling en 2012 et est devenu une superstar.

Étant les premiers à adopter l’application d’analyses basées sur des chiffres pour signaler les recrues potentielles, l’équipe de Walsh a brillamment réussi à trouver de la valeur dans des domaines autrement négligés. De nos jours, cependant, avec les mêmes outils à peu près à la disposition de tous, de telles découvertes spectaculaires sont rares, tandis que Walsh est parti en 2016 – il a brièvement été directeur sportif à Everton avant de devenir conseiller spécial pour les débutants en MLS de la saison prochaine, le Charlotte FC.

Pourtant, Leicester continue d’impressionner. Alors qu’ils ont levé des fonds en laissant partir certains joueurs vedettes – Harry Maguire (80 millions de livres sterling), Mahrez (60 millions de livres sterling), Ben Chilwell (50 millions de livres sterling), Danny Drinkwater (35 millions de livres sterling), Kante (32 millions de livres sterling) – ils ont pris le décision intelligente de cibler quelques marchés spécifiques pour leurs remplacements et de devenir des experts sur ceux-ci au lieu de jeter un filet plus large à travers l’ensemble de l’Europe. Leur focalisation sur la France et la Belgique en particulier porte ses fruits.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

L’automne dernier, ils ont dépensé 31,5 millions de livres sterling pour recruter Wesley Fofana, 20 ans, originaire de Saint-Etienne et il a terminé la saison comme l’un des défenseurs centraux de Premier League les plus impressionnants. Devancer la concurrence pour des joueurs comme Fofana – en revanche, Arsenal a dépensé 27 millions de livres sterling pour décrocher son partenaire défensif de Saint-Etienne William Saliba qui n’a pas été un succès – a été la clé, et la liste des ajouts de qualité supérieure ces dernières saisons comprend Youri Tielemans (40 millions de livres sterling), James Maddison (22,5 millions de livres sterling) Caglar Soyuncu (19 millions de livres sterling) et Wilfred Ndidi (15 millions de livres sterling).

Le temps nous le dira sûrement, mais les captures de cet été de l’attaquant du FC Salzbourg Patson Daka (27 millions de livres sterling) et du milieu de terrain lillois Boubakary Soumare (18 millions de livres sterling) semblent tout aussi prometteuses.

Mais alors que le travail de dépistage de Leicester mérite d’être reconnu, ils ont aussi leur place dans la logistique. Comme le dit l’un des chefs de file d’un club européen de haut niveau à ESPN : « Leicester reçoit beaucoup d’éloges pour son travail sur le marché et c’est mérité. À mon avis, c’est le temps de réponse qui les distingue. Ils identifient ce qu’ils veulent et allez-y. Tout le monde connaissait Tielemans, mais alors que tout le monde hésitait, Leicester a fait un pas. La même chose pour Daka et Soumare – absolument tout le monde qui travaille dans le scoutisme de haut niveau les connaît par cœur, mais encore une fois; Leicester est entré et les a eu . Pour moi, cela montre que le club est bien coordonné. Tout le monde travaille selon les mêmes principes et le propriétaire ou le PDG sont également dans le coup. C’est une grande force. Dans beaucoup d’autres clubs, les discussions prennent trop de temps. «

jouer 1:12 Mark Ogden explique ce qu’il faudra à Manchester City pour acquérir Harry Kane de Tottenham cet été.

HOMME VILLE: L’approche holistique, soutenue par de gros investissements

Après avoir dépensé plus d’un milliard de livres sterling sur le marché des transferts au cours des six dernières années seulement, les champions en titre de la Premier League se retrouvent dans une situation confortable. Le manager Pep Guardiola a déjà deux options de qualité pour chaque poste en équipe première et, grâce à des investissements et un travail impressionnant au niveau de l’académie, des talents locaux comme Phil Foden commencent à émerger.

Près d’une décennie après que le club a été ridiculisé pour vouloir mettre en place une « approche holistique » à la façon dont il fonctionne après le limogeage de Roberto Mancini en 2013, ils sont à peu près là maintenant. Les avantages de la structure et des principes énoncés par le directeur sportif Txiki Begiristain et Guardiola se répercutent sur les équipes de jeunes, ainsi que sur l’équipe féminine et l’équipe de recrutement. City fonctionne désormais avec des directives claires sur le style de joueurs pouvant intéresser le club.

De plus, Manchester City est désormais le summum du City Football Group, une entité soutenue par Abu Dhabi qui comprend 10 clubs des quatre coins du monde – Gérone (Espagne), New York City FC (États-Unis), Troyes (France), Lommel SK (Belgique), Melbourne City (Australie), Mumbai City (Inde), Sichuan Jiuniu (Chine), Montevideo City Torque (Uruguay), Yokohama F. Marinos (Japon) — tous fonctionnent sur une philosophie et des principes similaires, et leur écurie de clubs comprend des champions en titre dans trois pays.

Tor-Kristian Karlsen est un recruteur et cadre norvégien du football. Il est l’ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de scoutisme.

En canalisant les meilleurs joueurs de demain dans les clubs de départ, l’équipe de recrutement de City les a théoriquement mis sur une voie qui mènera idéalement à l’est de Manchester, bien qu’il reste à voir si les goûts de Daniel Arzani, Kluiverth Aguilar, Diego Rosa, Pablo Moreno , Yan Couto et Nahuel Bustos ont un avenir à l’Etihad.

La concentration récente de City sur l’Amérique du Sud leur a apporté de jeunes talents exceptionnels comme Kayky (8 millions de livres sterling), Dario Sarmiento (3 millions de livres sterling) et Aguilar (1 million de livres sterling), qui pourraient tous être prêtés avant d’avoir une chance dans la première équipe. Mais le club souhaite clairement recruter de jeunes joueurs ambitieux dont le profil technique correspond à leur style de jeu clairement défini.

La signature l’année dernière du défenseur de Benfica Ruben Dias (61 millions de livres sterling) et de l’ailier de Valence Ferran Torres (20 millions de livres sterling) sont de bons exemples de cette réflexion, bien qu’à un prix plus élevé et prêt à s’intégrer directement, tandis que des fonds substantiels sont toujours mis à disposition pour le monde -classer les candidats en cas de besoin. Il sera intéressant de voir comment City équilibre son « approche holistique » envers les jeunes joueurs contre une dépense de plus de 100 millions de livres sterling pour l’attaque de Tottenham Harry Kane ou le milieu de terrain d’Aston Villa Jack Grealish, peut-être même les deux.

Bien qu’ils continuent d’être soutenus par l’argent d’Abou Dhabi, City sera toujours en mesure de concourir pour les meilleurs joueurs du monde. Bien qu’ils se concentreront davantage sur la réalisation du prochain Foden.

jouer 1:17 Stewart Robson explique où il pense que Man United doit s’améliorer s’il veut se battre pour le titre.

HOMME UNI: Dépenser gros pour les grands noms

United est le modèle pour amener les joueurs à travers l’académie et les souvenirs de l’ère réussie de la « Classe de 92 » font encore froid dans le dos de nombreux adversaires. Mais, aux côtés de ses rivaux City, United a été le plus dépensier ces dernières années avec une moyenne de 131 millions de livres sterling par an au cours des sept dernières saisons. Ces dépenses leur ont apporté des stars comme Paul Pogba (89,3 millions de livres sterling), Maguire (80 millions de livres sterling), Bruno Fernandes (56 millions de livres sterling), Fred (53 millions de livres sterling), Aaron Wan-Bissaka (50 millions de livres sterling) et se sont concentrés sur la construction lente d’un escouade de joueurs de classe mondiale.

La capture de 73,9 millions de livres sterling de l’ailier Jadon Sancho du Borussia Dortmund cet été correspond bien au désir du manager Ole Gunnar Solskjaer de travailler avec de jeunes joueurs anglais dynamiques, tandis que la capture de 34 millions de livres sterling du défenseur du Real Madrid Raphael Varane ajoute un défenseur central de classe mondiale dans son premier.

Il y a certainement une vision vers l’avenir – comme l’attestent les signatures de l’ailier Amad Diallo (21 millions de livres sterling) et de Facundo Pellistri (7 millions de livres sterling) – mais la reconstruction chaotique de United depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013 a été un mélange de grosses dépenses ( parfois mal placé, comme avec Donny van de Beek ou Romelu Lukaku) et en ajoutant de l’expérience sous la forme de joueurs comme Bastian Schweinsteiger, Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani.

En tant que puissance commerciale mondiale, les finances de United n’ont pas été aussi durement touchées par la pandémie de COVID-19 que nombre de leurs rivaux, alors qu’ils ont investi considérablement dans leur service de recrutement ces dernières années et ont restructuré l’organisation pour faire de la place au directeur du football. John Murtough — avec peut-être pour résultat l’émergence, enfin, d’une stratégie globale de recrutement clairement définie.

Les décennies de concentration de United sur l’académie ont amené Brandon Williams, Scott McTominay, Mason Greenwood et Marcus Rashford à l’équipe première, mais ce succès a toujours été complété par de grosses dépenses dans des postes clés chaque saison. La communication sur les points à renforcer est essentielle et, après quelques faux pas de transfert sous Mourinho et Louis van Gaal, les excellents mouvements estivaux de Solskjaer signifient qu’il a sans doute permis à l’équipe de battre la saison prochaine.