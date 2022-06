Comment les rituels encouragent une vie consciente

L’intérêt de Mason Currey pour les rituels est né de son incapacité à écrire sans distraction. Currey, un écrivain basé à Los Angeles, est devenu fasciné par les habitudes de travail d’écrivains célèbres, dont les jours étaient apparemment subsumés par le travail créatif. Comment étaient-ils si dévoués et cohérents avec leur métier? Quels pouvoirs cérébraux magiques possédaient-ils que lui ne possédait pas ?

Il s’avère que même de grands écrivains comme Franz Kafka et Virginia Woolf ont trouvé que l’écriture était une tâche ardue. Ce qui facilitait un peu le travail, découvrit-il, était leur engagement envers un rituel quotidien.

En 2013, Currey a publié Rituels quotidiens : comment les artistes travaillent, un recueil de mini-biographies documentant les habitudes et la vie idiosyncrasiques des artistes. Pour les artistes sur lesquels Currey a fait des recherches, la répétition était cruciale pour maintenir le rituel. Cette pratique, cependant, n’est pas exclusive à la classe créative, et n’opère – ou ne devrait – fonctionner que dans le domaine du travail. Alors que la vie revient à une nouvelle normalité post-pandémique, les rituels, qu’ils soient personnels ou communautaires, peuvent contribuer à enrichir la vie des gens.

N’importe qui peut concevoir un rituel simple et l’intégrer dans sa journée, sa semaine ou même son mois. Dans les monastères zen, même les activités ordinaires, comme se laver et manger, sont ritualisées et reçoivent toute l’attention des pratiquants. Cela encourage une approche consciente des tâches de base, en les imprégnant d’une éthique transformationnelle. Cela peut être aussi simple que de se promener à une certaine heure de la journée, de faire du pain ou de nettoyer votre espace. Vous ne vous sentirez peut-être pas ému ou changé par un rituel la première fois que vous en tenterez un ; vous pourriez être gêné ou distrait. C’est là que la répétition ou l’expérimentation pourraient aider.

Le rituel matinal de Currey pour l’écriture, par exemple, commence par son réveil à 5h30. Il va à la cuisine, se sert une tasse de café infusé la veille et s’assied pour écrire à son bureau avec la capuche de son sweat relevée. Certains jours, le processus ressemble plus à une corvée que d’autres, mais l’habitude tôt le matin instille un sentiment de calme. La répétition assure une transition facile vers l’état d’esprit d’écrivain souhaité.

Currey décrit un rituel comme une activité qui permet à une personne de se concentrer sur un état d’esprit, un état liminal propice à la réflexion, à la création ou simplement à l’être. « Les rituels créent et marquent une transition vers un autre type d’état mental ou émotionnel », a-t-il déclaré. Cela peut sembler différent pour chaque personne, mais il est utile d’aborder les rituels comme une activité apaisante et méditative qui permet au participant d’être physiquement et mentalement présent. Voici comment penser à en trouver et à en entretenir un vous-même.

Quelle est la différence entre un rituel et une routine ?

Dans des cas comme celui de Currey, un rituel peut ressembler à une routine courante. (Currey a avoué que le titre original de son livre était Routine quotidiennemais un éditeur a proposé de le remplacer par Rituels quotidiens à la dernière minute.) La différence, selon les ritualistes, se distingue par l’intention.

Le mot « routine » a une connotation distincte de celle de rituel. Cela implique un sens rigide de la structure, la gestion du temps et la productivité étant prioritaires. Une personne peut compter sur la routine pour l’accomplissement – un idéal lié aux idéaux capitalistes de travail et de production – plutôt que sur le plaisir personnel ou l’épanouissement spirituel. La société est fascinée par la vie intérieure des personnes qui réussissent très bien et leur adhésion à des habitudes inflexibles. Les livres et articles d’auto-assistance encouragent les lecteurs à imiter les routines matinales ambitieuses des entrepreneurs, attribuant souvent leur succès financier à cet état d’esprit enrégimenté. Pendant ce temps, les outils et applications de productivité sont commercialisés auprès des consommateurs comme un raccourci pour s’optimiser afin de travailler plus efficacement.

Dans ses écrits fondateurs sur les rituels, la spécialiste des religions Catherine Bell a déconseillé d’établir une définition ferme de ce qui constitue un rituel. Bien qu’il puisse y avoir des différences entre ce qui est perçu comme un « rituel authentique » et une « activité de type rituel », Bell a encouragé les gens à se concentrer sur les spécificités du processus, au lieu de se limiter inutilement à un idéal défini. En d’autres termes, de nombreuses activités peuvent devenir des rituels. Cela dépend de la façon dont une personne les aborde.

Les rituels ne doivent pas être réduits à de simples habitudes mécanistes. Le chercheur Dale Wright, dans ses recherches sur les rituels bouddhistes zen, croyait que le processus pouvait faciliter la « transformation disciplinée du pratiquant » d’une manière que la routine insensée ne peut pas. On peut donc considérer les rituels comme un prédécesseur spirituel de la routine.

Les rituels peuvent être un processus artistique, une méditation, une célébration communautaire ou un simple acte d’observation, selon Kate Southworth, une artiste basée à Londres dont les œuvres sont enracinées dans le rituel. « Les rituels ont souvent une intention », a déclaré Southworth. « Je pense que la formulation de cette intention est aussi importante que sa promulgation. » C’est une forme de résistance, a-t-elle ajouté, « d’abandonner l’esprit rationnel de l’habitude et de la routine ».

Je suis devenu fasciné par la conception de mes propres rituels quotidiens après avoir lu La disparition des rituels, du philosophe allemand Byung Chul Han. Les rituels stabilisent la vie, a soutenu Han. Ce sont des « technologies temporelles pour se loger » et offrent un refuge mental contre l’incessant des médias sociaux et notre monde en évolution rapide. Pour moi, ce refuge est venu sous la forme d’une pratique de yoga tôt le matin. C’est l’une des premières choses que je fais après le réveil, afin de m’ancrer dans mon corps. Je ne joue pas de musique et n’exécute pas un flux spécifique, bien que je suive une série d’étirements et de mouvements familiers.

Han écrit abondamment sur le déclin du rituel collectif dans les sociétés laïques, mais il ne propose pas un retour aux anciennes méthodes de ritualisation. Au lieu de cela, il encourage les lecteurs à former de nouveaux rites qui résistent à la marchandisation.

Southworth souligne que vous n’avez rien à acheter ni à payer pour participer à un rituel (contrairement, par exemple, à un régime de soins de la peau). En fait, elle encourage les gens à faire preuve de créativité avec des objets qu’ils possèdent déjà ou des habitudes existantes. Elle cite sa pratique de collecte d’eau de pluie comme un exemple qui nécessite peu de travail au jour le jour. Une fois que Southworth a accumulé suffisamment d’eau de pluie, elle la mélange avec du lait de noix et arrose ses plantes. « Ce sont les petits actes très intentionnels qui attirent mon attention sur ce qui se passe dans le monde extérieur », a-t-elle déclaré. « Les rituels traitent de l’inconscient, de l’établissement de ces liens avec les autres ou la nature à travers l’art ou une activité. »

Votre rituel peut sembler idiot ou étrange pour les autres, mais cela ne doit pas vous décourager

Lorsqu’un rituel est écrit ou expliqué, l’activité peut sembler trop simpliste ou stérile aux yeux des étrangers. La meilleure façon de comprendre un rituel, selon les praticiens, est de s’y engager, même si cette participation se limite à l’empathie. « Du point de vue d’un étranger, les rites exécutés par les autres sembleront toujours creux et dépourvus de sens simplement en raison de la distance qui les sépare », a écrit Wright, l’érudit bouddhiste zen.

Cela pourrait être dû au fait que les rituels portaient historiquement des nuances religieuses ou spirituelles et étaient souvent exécutés en communauté avec d’autres. Conformément à l’argument de Han selon lequel les rituels collectifs disparaissent (du moins dans un contexte occidental), Currey a reconnu que son approche des rituels impose aux individus de trouver ce qui fonctionne pour eux. Certains artistes hésitent même à qualifier leur processus de rituel, même si leurs comportements décrits suivent les mêmes schémas. « Il n’y a pas beaucoup de ritualisation dont nous héritons, nous devons donc nous rattraper nous-mêmes », a-t-il déclaré.

Par conséquent, ces pratiques sont hautement personnalisées et peuvent ne pas s’appliquer ou même ne pas avoir de sens pour les autres. L’écrivain Ingrid Rojas Contreras porte toujours un vêtement dans une teinte distincte de « bleu outremer en sourdine » lorsqu’elle travaille, car imaginer la couleur l’aide à se concentrer et à entrer dans « une transe somnambulique ». Le réalisateur David Lynch médite deux fois par jour en séances de 20 minutes, une pratique qu’il maintient quotidiennement depuis 1973. Et la romancière Toni Morrison se réveillait à 5 heures du matin, faisait du café et regardait le soleil se lever. Être témoin du lever du soleil lui a permis d’écrire, elle a déclaré à la Paris Review : « Ce rituel comprend ma préparation pour entrer dans un espace que je ne peux qu’appeler non séculier ».

Pour ces artistes, les rituels sont indissociables de leur production créative – qui, à son tour, est liée à leurs moyens de subsistance. Pourtant, les rituels peuvent être complètement séparés de toute forme de travail qui peut être monétisée. Faire un bol d’avoine peut être un rituel matinal. Il en va de même pour les activités comme la journalisation ou la lecture d’un poème.

Tous les rituels ne doivent pas nécessairement être des efforts quotidiens. Des rituels peuvent également être exécutés autour de certains événements astrologiques ou calendaires, comme la pleine lune ou le solstice d’été. (Certaines de nos fêtes modernes, comme Pâques et Halloween, empruntent aux célébrations païennes, qui avaient des éléments rituels.)

Southworth suit un calendrier rituel informé par les anciennes fêtes celtiques et les solstices païens, et aime effectuer des rituels pour marquer la transition d’une saison à l’autre. Son rituel du solstice d’hiver l’année dernière s’est déroulé sur trois jours : Southworth a créé un croquis au fusain le premier jour, en a effacé une partie le second et s’est assise avec son dessin au crépuscule pour accueillir l’obscurité du solstice. « Profitez de la profondeur, de l’immobilité et de la tranquillité de l’obscurité », a-t-elle écrit sur un blog pédagogique. « Lorsque vous êtes prêt, allumez une bougie pour accueillir le retour de la lumière. »

Expérimentez et amusez-vous avec. Les gens changent, et les rituels aussi.

Qu’il s’agisse d’un rituel quotidien ou festif, Southworth encourage les gens à expérimenter. « Faites confiance à votre instinct si un rituel vous convient et changez les choses pour que cela vous fasse du bien », a-t-elle déclaré. Assurez-vous d’avoir un contexte pour le rituel ou une idée de la raison pour laquelle vous l’exécutez. L’intention – et dans certains cas, la répétition – est la clé. Bien que Southworth ait publié ses propres guides rituels, elle ne pense pas que des règles rigides soient nécessaires. Ce qui est plutôt important, c’est l’état d’esprit que le participant apporte à la pratique.

Un rituel peut ne pas toujours produire l’effet recherché par le participant, surtout lors de ses premières tentatives. Pour les bouddhistes zen, la nature répétitive de l’action rituelle conditionne le corps afin que l’état mental souhaité suive. Southworth propose une approche plus fluide et adaptée aux débutants pour les ritualistes occasionnels. « Pensez-y comme un moyen de lâcher prise du quotidien », a-t-elle déclaré. « Un rituel est comme un poème. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon.

