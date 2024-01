Comment les riches investissent dans la biotechnologie pour vivre plus longtemps et en meilleure santé

Maximilian Winter était malade et ses médecins ne comprenaient pas pourquoi.

Alors âgé de 23 ans, cet étudiant en ingénierie basé à Santa Barbara souffrait de brouillard cérébral et se sentait toujours fatigué, même s’il dormait 10 heures par nuit pendant une semaine. Mais malgré cette fatigue, Winter cherchait obstinément à établir un diagnostic et un remède. On lui a diagnostiqué maladie de Lyme après avoir consulté cinq médecins. Il lui a fallu deux ans pour se rétablir complètement. Après une première cure d’antibiotiques, il a modifié son alimentation et ses habitudes de sommeil, s’est mis à la méditation et a eu recours aux chambres à oxygène hyperbares, au filtrage du sang par UV et aux saunas infrarouges.

Winter ne sait pas vraiment quelle était la solution miracle ni s’il y en avait une. Il a pu se permettre ces traitements grâce à une fortune familiale provenant du fournisseur allemand de pièces automobiles Fritz Winter. Par l’intermédiaire de son family office, il a commencé à investir dans les soins de santé et les sciences de la vie en 2018, cherchant initialement à contribuer au développement de meilleurs traitements contre la maladie de Lyme, mais a été attiré par les startups de technologie profonde qui cherchent à imprimer en 3D des organes et à les utiliser. L’IA pour la découverte de médicaments . Il a réparti ces investissements dans un fonds qui a déployé plus de 20 millions de dollars depuis 2021.

“Ils disent que les entrepreneurs sont des gens qui finissent par résoudre leurs propres problèmes qu’ils rencontrent eux-mêmes mais aussi que beaucoup de gens rencontrent”, a déclaré Winter, aujourd’hui âgé de 34 ans, à Business Insider. “Je pense que c’était vrai pour moi.”

Winter fait partie d’un groupe croissant de dirigeants de family offices, comprenant des héritiers comme lui et des entrepreneurs de première génération, qui investissent directement dans la poursuite d’une vie plus longue et en meilleure santé. Ils sont en bonne compagnie ; les startups de longévité ont attiré des investissements mondiaux de plus de 5,2 milliards de dollars en 2022 , selon une société de capital-risque, Longevity Tech Fund, qui a utilisé les données de PitchBook. Des milliardaires aiment Pierre Thiel ont fait la une des journaux en soutenant les efforts visant à inverser le vieillissement au niveau cellulaire.

Mais pour de nombreux investisseurs comme Winter, l’objectif n’est pas de tromper la mort. Poussés par leurs propres problèmes de santé ou par le décès d’êtres chers, ils souhaitent non seulement prolonger la durée de vie, mais surtout prolonger notre vie. durée de santé, ou combien d’années vous pouvez passer sans maladies chroniques ou affections liées à l’âge.

Winter pense qu’une espérance de vie de 90 à 120 ans est « assez raisonnable » pour lui étant donné le rythme des progrès médicaux. (Il n’existe qu’un seul cas documenté d’une personne vivant au-delà de 120 ans). Cependant, il est sceptique quant à l’idée selon laquelle les découvertes scientifiques peuvent dépasser le vieillissement jusqu’à atteindre permettre aux gens de vivre indéfiniment.

“Il y a eu beaucoup de battage médiatique autour de la longévité. Nous n’avons pas vu beaucoup de choses se concrétiser”, a-t-il déclaré. “Je pense que les approches les plus crédibles que nous avons vues consistent toujours à choisir des conditions et des choses spécifiques qui affectent réellement les personnes âgées et qui pourraient soit les prévenir, soit les traiter de manière réactive.”

Maximilian Winter est un héritier de septième génération et un investisseur en longévité.

Studio Andrés Hernández





Tri entre scientifiques et vendeurs d’huile de serpent

Il y a trois ans, Winter a transféré les investissements de son family office dans le secteur de la santé dans une société de capital-risque nommée Harmonix. Depuis qu’elle a accueilli des investisseurs extérieurs, Harmonix a levé un fonds de 20 millions de dollars qui a été clôturé en juillet et un autre devrait être clôturé d’ici la fin mars.

La société basée à La Quinta, en Californie, a réalisé plus de 30 investissements. Une société du portefeuille, PathologyWatch, qui utilise l’IA pour aider les dermatologues à examiner et diagnostiquer les cas plus rapidement et plus précisément, a été acquise pour 150 millions de dollars en novembre.

Selon Winter, améliorer la détection et la prévention de maladies comme le cancer et d’autres principales causes de décès changerait la donne en termes de durée de vie et de santé. Malheureusement, il a eu du mal à trouver des sociétés potentielles en portefeuille qui s’alignent sur ces objectifs, car le système de santé américain récompense davantage les incitations fiscales pour traiter les maladies que pour les prévenir, a-t-il déclaré.

Les membres du Cercle de bien-être et de longévité de R360, co-présidé par Peter Fioretti (à gauche), rendent visite au professeur David Sinclair (au centre à gauche) au laboratoire anti-âge de Harvard.

Avec l’aimable autorisation de R360





Les investisseurs axés sur la longévité sont confrontés à de nombreux autres défis. L’investissement dans les biotechnologies est risqué au départ et coûteux, même pour les riches. La recherche et le développement de nouveaux médicaments et thérapies coûtent cher, et les investisseurs ne peuvent pas se permettre de lésiner sur la diligence raisonnable.

Kathrin Genovese, fondatrice de KGM, une société de gestion de patrimoine suisse créée il y a un an qui conseille les familles ultra-riches, ne réalise pas d’investissements directs. Elle et certains de ses clients investissent dans Maximon, un fonds de longévité basé en Suisse qui comprend “cliniques santé” dans son portefeuille.

“Je ne peux pas vous dire à ce stade ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. Et je pense que le secteur n’est pas non plus en mesure de me le dire parce qu’il est trop jeune”, a déclaré Genovese, qui a travaillé auparavant pour l’UBS et dirigé une entreprise unique. family office depuis 15 ans. “Nous découvrirons qui réussira et qui ne réussira pas.”

Les vendeurs d’huile de serpent se déchaînent également dans le secteur de la longévité, et les investisseurs fortunés constituent une cible attrayante. Le Winter’s Harmonix Fund dispose de six conseillers pour examiner les pitchs, utilise une procédure de diligence raisonnable avec plus de 200 critères et examine les datarooms, selon Winter.

Peter Fioretti, entrepreneur immobilier et membre de R360, un club d’adhésion pour les personnes valant au moins 100 millions de dollars, est passionné par la longévité. Il y a six ans, il a consulté plus de dix médecins pour obtenir une évaluation approfondie de sa santé cardiaque et un diagnostic de blocage artériel. Aujourd’hui, cet homme de 64 ans, grâce à son régime, à l’exercice et aux suppléments, a un “âge cardiaque” de 47 ans, a-t-il déclaré à Business Insider en mars dernier.

Mais le passionné de lutte contre le vieillissement est prudent quant à ses investissements, après avoir fait quelques paris dans la recherche sur les cellules souches et un autre sur une application qui surveille les séances d’entraînement et la santé d’un utilisateur et fournit des conseils d’un nutritionniste. Le club de Fioretti, R360, ne donne pas de conseils en matière d’investissements, mais il dispose d’une équipe interne de diligence raisonnable qui effectue des vérifications des antécédents, vérifie les arguments marketing et d’autres tâches.

“C’est difficile à évaluer”, a-t-il déclaré à propos des opportunités biotechnologiques. “Ils sont très imprévisibles. Le capital nécessaire est difficile à déterminer, et les obstacles réglementaires créent généralement de grosses surprises négatives.”

Comment les riches intègrent ces investissements dans leur vie

Les objectifs de Genovese, basé à Zurich, sont simples : se sentir bien et bien vieillir.

“Lorsque vous démarrez une nouvelle entreprise à 60 ans avec un partenaire qui a la moitié de votre âge, vous devez rester en forme et penser clairement pendant encore quelques années”, a-t-elle déclaré. “Vieillir avec grâce en tant que femme est encore plus problématique qu’en tant qu’homme, car nous ne pouvons pas venir au bureau sans avoir l’air bien ou diriger des entreprises qui ne semblent pas en forme.”

Pendant six ans, elle a suivi un programme d’exercices et suppléments destiné à réduire l’inflammation, liée aux maladies liées à l’âge. Le fonds destiné à ses clients multifamily office comprend un médicament anti-inflammatoire dans son portefeuille.

Eric Becker, cofondateur de gestionnaire de fortune Cresson , et ses deux fils ont fondé un family office et ont choisi Blue Zone Foods comme premier investissement. Le nourriture préparée La startup utilise des recettes provenant de ce qu’on appelle les « zones bleues » connues pour les personnes à longue durée de vie. La société Becker Venture Partners a également investi dans Newpath Partners, un fonds de sciences de la vie dont le médecin de Becker, le Dr Dan Yadegar, est l’un des fondateurs.

Eric Becker, cofondateur de Cresset, a été inspiré par les antécédents familiaux de cancer de sa femme et le décès de sa fille à cause d’une leucémie.

Avec l’aimable autorisation de Cresset





Pour Becker, dont la fille est décédée d’une leucémie à 21 ans, et pour sa famille, la longévité n’est pas un sujet abstrait.

“Ma philosophie est de ne pas regretter et de minimiser les regrets”, a-t-il déclaré. “Nous faisons simplement les choses que nous pouvons, qui sont saines et productives, et faisons de notre mieux.”

Becker et son épouse, ses fils et leurs épouses sont membres du programme « 100+ Experience » du Human Longevity Institute, un programme de médecine de conciergerie qui implique des tests approfondis pour prédire le risque futur de maladie liée à l’âge.

Il a recueilli des conseils pour mieux vivre, notamment sur le contrôle des portions et le sommeil. Mais son conseil préféré vient du petit ami de sa mère, qui a récemment eu 100 ans : prenez un verre de Johnny Walker tous les jours à 18 heures.

“C’est le plus simple à respecter”, a-t-il plaisanté.