Comment les RH équilibrent la transparence des salaires, le marché du travail tendu et les exigences des cadres

Partout dans la ville, des dizaines d’équipes RH supervisant les quelque 4 millions de travailleurs du secteur privé de la ville ont passé l’année à se préparer à la loi, dans laquelle les entreprises de quatre employés ou plus au total, et au moins une située à New York, doivent lister la fourchette de salaire minimum et maximum pour un poste vacant, une promotion ou une opportunité de transfert. Il a été adopté par le conseil municipal en janvier avec une date de début initiale en avril qui a été retardée en raison de recul important des groupes d’entreprises.

Les politiques de transparence des salaires sont extrêmement populaires parmi les travailleurs, et les économistes affirment qu’elles sont essentielles pour combler les écarts salariaux raciaux et entre les sexes, aggravés en partie en basant le salaire des travailleurs sur les revenus antérieurs. Le US Census Bureau estime que les femmes gagnent 82 centimes pour chaque dollar gagné par un homme, et l’écart se creuse pour de nombreuses femmes de couleur.

Se préparer à répertorier les échelles de rémunération pour chaque poste vacant est un défi de taille pour les services des ressources humaines. Beaucoup d’entre eux sont ont déjà du mal à embaucher dans un marché tendu, tout en se préparant à un éventuel ralentissement et en découvrant le gâchis du travail hybride. Ils doivent tenir compte de la façon dont l’inflation record (et les ajustements du coût de la vie qui en résultent) et les augmentations salariales de la grande démission (que ce soit pour une nouvelle embauche ou pour faire une contre-offre) ont entraîné des fourchettes pour de nombreux rôles “hors limites”, Rose dit.

“Je ne dirais pas [HR professionals are] mécontent” du changement, mais “c’est beaucoup de travail pour des gens qui sont déjà très occupés”, explique Mike Trabold, directeur de la conformité chez Paychex, la société de traitement de la paie.

Il est juste de dire que les RH ne sont “pas enthousiasmés par les nouvelles exigences réglementaires” en général, ajoute-t-il. Pourtant, “les gens comprennent la raison d’être et soutiennent” l’objectif de la loi.