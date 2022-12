Comment les revenus de LaLiga TV se comparent à l’argent de la Premier League

La Liga espagnole et la Premier League anglaise sont deux des meilleures ligues de football au monde. Les deux divisions figurent généralement au sommet du classement des ligues les plus regardées dans le monde. Après tout, il y a neuf clubs massifs entre ces deux ligues. Barcelone, le Real Madrid, l’Atletico Madrid, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool et Tottenham Hotspur figurent régulièrement en tête des listes annuelles des équipes les plus populaires.

Cependant, il y a une assez grande différence de revenus entre les deux ligues. Au cours de la saison 2021/22, LaLiga a généré environ 1,5 milliard de dollars de revenus télévisés à répartir entre ses 20 équipes. C’est évidemment un chiffre énorme. Néanmoins, la ligue espagnole est aussi un monstre à trois têtes en matière d’argent.

La concurrence éclipse les revenus de LaLiga TV

Barcelone, le Real Madrid et l’Atletico Madrid reçoivent beaucoup plus d’argent que les autres clubs espagnols. En fait, le trio a récolté 481 millions de dollars. Cela représente environ un tiers de tous les revenus partagés par LaLiga.

Alors que les chiffres de la Liga sont impressionnants, les revenus de la Premier League sont stupéfiants. Au cours de la même période, les meilleures équipes de vol d’Angleterre ont reçu environ 3,1 milliards de dollars de revenus télévisuels. C’est plus du double de ce que LaLiga a généré. Sans surprise, les « Big Six » de Premier League étaient en tête du tableau financier ; cependant, l’argent a été réparti de manière beaucoup plus égale par rapport à la Liga.

Par exemple, Manchester United n’a généré qu’environ 7,8 millions de dollars de plus en revenus télévisés que West Ham United. Les Red Devils sont l’un des clubs les plus populaires au monde. West Ham, en revanche, ne figurerait probablement pas dans le top 20 de la popularité mondiale.

Norwich relégué a gagné plus d’argent que Séville

Comparer les deux ligues devient également très intéressant. Par exemple, Norwich a généré environ 118 millions de dollars de revenus tout en terminant en bas de la Premier League en 2021/22. Ces revenus télévisés sont supérieurs à ceux des 17 équipes de LaLiga reçues. Seuls Barcelone, le Real Madrid et l’Atletico Madrid ont reçu plus de revenus que Norwich la saison dernière.

La Premier League règne certainement en maître quand il s’agit d’argent. C’est vraiment la ligue de football la plus riche du monde.

Crédit photo : IMAGO / NurPhoto