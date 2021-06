Comment les retraités disent que les avantages devraient changer

Actuellement, 4 bénéficiaires de la sécurité sociale sur 10 dépendent de ces prestations pour la plupart de leurs revenus, a déclaré Larson. Le travailleur retraité moyen reçoit 18 500 $. D’autres encore reçoivent des paiements inférieurs au seuil de pauvreté – 12 880 $ – en particulier les femmes et les minorités.

« À la honte de cette nation, des millions de personnes ont travaillé toute leur vie, ont cotisé à un système et reçoivent un chèque en dessous du seuil de pauvreté de la sécurité sociale », a déclaré Larson lors de l’audience.

Les plans de Biden et de Larson nécessiteraient des augmentations des charges sociales, en particulier pour les hauts revenus, dans le but de fournir des avantages plus importants aux bas revenus.

Biden a couru sur une plate-forme de campagne vantant les grands changements de la sécurité sociale. Parmi ses propositions figure l’augmentation de la prestation minimale de sécurité sociale à 125 % du seuil de pauvreté fédéral. Il veut également éliminer les règles qui réduisent les prestations pour ceux qui ont également certains types de revenus de retraite, connus sous le nom de disposition d’élimination des aubaines et de compensation de pension gouvernementale.

L’échange met en évidence le problème auquel les législateurs sont confrontés maintenant que le président Joe Biden est en poste, les démocrates contrôlant également la Chambre et le Sénat : dans combien de temps pourront-ils aborder la réforme de la sécurité sociale ?

Larson, qui préside le sous-comité, a posé la question à Julian Blair, un résident de Washington, DC, retraité et vétéran, qui a témoigné lors de l’audience.

« Devrions-nous voter maintenant ou devrions-nous lancer la boîte plus tard ? » a déclaré le représentant John Larson, D-Conn., lors d’une réunion du sous-comité House Ways and Means de la sécurité sociale cette semaine.

Ce n’est un secret pour personne que la sécurité sociale est sous-financée et que de nombreux Américains ont du mal à se débrouiller avec leurs chèques de prestations mensuels.

« Bien que j’aie travaillé et cotisé toute ma vie, ma prestation de sécurité sociale est bien trop faible pour couvrir mes dépenses mensuelles », a déclaré Blair lors de son témoignage au Congrès.

Cela inclut Blair, qui a commencé à cotiser à la sécurité sociale à l’âge de 15 ans alors qu’il travaillait l’été dans une usine de tomates en Virginie. Il a ensuite servi dans l’armée de l’air et l’armée et a combattu en Thaïlande pendant la guerre du Vietnam. Après son service militaire, il a occupé divers postes à Corning Glass Works.

Pour les Américains percevant la sécurité sociale qui ont du mal à joindre les deux bouts, les changements visant à augmenter l’allocation minimale et à se débarrasser des règles qui réduisent les chèques mensuels pour ceux qui ont également un revenu de retraite ne peuvent pas arriver assez tôt.

Couvrir les dépenses est également un problème pour Kitty Ruderman, de Queens, New York, qui dépend de la sécurité sociale pour la majeure partie de ses revenus maintenant qu’elle est à la retraite de sa carrière de secrétaire juridique et d’assistante administrative.

« Mon loyer à lui seul dépasse mes paiements mensuels de sécurité sociale », a déclaré Ruderman. « Je me retrouve à lésiner tellement, à regarder où vont les centimes. Je dois être très prudent ou je vais bientôt manger mes maigres économies, dont j’ai désespérément besoin pour compléter la sécurité sociale. »

Il est devenu encore plus difficile de s’en sortir l’année dernière, avec la flambée des prix des médicaments sur ordonnance et des produits d’épicerie et les prestations de sécurité sociale ne suivant pas le rythme, a-t-elle déclaré.

Selon Mary Widmier, une retraitée de Houston qui a travaillé dans l’enseignement public pendant 36 ans, s’en sortir est également un combat pour ceux dont les prestations ont été réduites par la disposition d’élimination des aubaines.

Widmier a commencé à travailler à l’âge de 16 ans et est allé à l’Université de Houston et est devenu professeur de mathématiques. Sa carrière l’a mené à d’autres rôles, notamment celui de directrice adjointe d’école secondaire, de directrice du développement du personnel et de surintendante des ressources humaines.

Widmier a également travaillé dans le secteur privé pendant 21 ans. Cependant, les prestations de sécurité sociale qu’elle a gagnées pendant cette période sont réduites en raison de la disposition d’élimination des aubaines. Elle reçoit moins de 120 $ par mois, ce qui couvre automatiquement sa couverture Medicare Part B.

Il y a des milliers de personnes avec des histoires similaires, a déclaré Widmier.