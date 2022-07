Comment les résidents de Porto Rico peuvent s’inscrire pour les paiements de crédit d’impôt pour enfants

Le crédit d’impôt élargi pour enfants et les paiements mensuels qui l’accompagnent ont expiré l’année dernière. Mais les résidents éligibles de Porto Rico peuvent toujours réclamer des sommes allant jusqu’à 3 600 $ par enfant.

Désormais, Code for America, une organisation technologique à but non lucratif, permet aux résidents de Porto Rico d’utiliser son portail d’inscription en ligne gratuit et adapté aux mobiles – ObtenirCTC — afin qu’ils puissent accéder au crédit.

Le portailqui est disponible en espagnol et en anglais, lancé jeudi en collaboration avec la Maison Blanche et le département américain du Trésor.

Le lancement fait suite aux récentes directives émises par l’IRS en mai qui permettent à la plupart des résidents de Porto Rico de demander le crédit d’impôt pour enfants avec une déclaration simplifiée, même s’ils n’étaient pas tenus de déposer en 2021.

En savoir plus sur les finances personnelles :

