Comment les requins et les prédateurs de l’océan jouent-ils un rôle majeur pour stabiliser l’écosystème

Dans ce monde finement orchestré et animé par mère nature, chaque organisme joue son rôle. Peu importe leur taille ou leur rôle, même la moindre perturbation peut se transformer en un changement catastrophique. Les requins, l’un des prédateurs les plus féroces du territoire sous-marin, ont également leur rôle à jouer. Ils sont considérés comme une espèce clé – avec un effet significatif sur l’écosystème – et à juste titre. Après tout, ils occupent une position parmi les principaux prédateurs qui aident à maintenir intact le réseau trophique. Par exemple, selon National Geographic, une étude de 2007 a noté que la carence en grands requins blancs, due à leur disparition dans l’océan Atlantique, a fait augmenter le nombre de raies cownose. Cela a entraîné une diminution drastique de la population de pétoncles, de palourdes et d’huîtres.

Cependant, cette population particulière de prédateurs s’effondre progressivement et peut gravement affecter la santé et la propreté globales des océans. Lisez la suite pour savoir comment les herbiers marins, en particulier les herbiers marins tempérés, sont un élément extrêmement vital des océans. Il aide à garder l’eau claire, fournit un abri et de la nourriture à une pléthore d’espèces et ralentit le courant d’eau. Mais, plus important encore, les algues piègent le dioxyde de carbone en stabilisant les sédiments qui stockent les gaz à effet de serre.

Les requins, tels que les requins tigres, tiennent les herbivores à distance dans les prairies d’herbes marines tropicales. Les algues tropicales absorbent moins le carbone que les zones tempérées. Cependant, en raison du déclin, les herbivores, tels que les tortues de mer et les dugongs, commenceront à surpâturer, et une perte préjudiciable d’herbes marines peut être observée. Une telle perte peut nuire aux efforts visant à atténuer le changement climatique mondial. La perte peut se prolonger jusqu’à un point où la population d’herbiers peut s’effondrer complètement et devenir inexistante. De plus, les requins stockent également du carbone dans leur corps, et la réduction de la population de requins peut entraîner une forte baisse de la capacité de l’océan à stocker le carbone.

Tout en équilibrant l’écosystème, les requins protègent également les récifs coralliens, un élément extrêmement précieux de l’écosystème marin. Les petits prédateurs qui se nourrissent de poissons herbivores se déplacent librement en l’absence de requins. Ceci, à son tour, peut augmenter la prévalence des algues sur les récifs coralliens, ce qui peut détruire les récifs.

Les requins jouent un rôle crucial dans la réduction du dioxyde de carbone de l’environnement et le ralentissement du changement climatique mondial. Ainsi, la conservation de leur population pourrait être l’une des premières mesures cruciales que nous devons prendre pour sauver notre planète des maux du réchauffement climatique.

