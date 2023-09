Comment les républicains sont devenus plus sceptiques à l’égard de Zelensky et de l’Ukraine

Démocrates accueilli Président ukrainien Volodymyr Zelenski au Capitole plus tôt jeudi, tandis que les Républicains étaient beaucoup plus divisés. La fracture entre les deux partis n’est pas surprenante étant donné les données des sondages sur Zelensky en particulier et La guerre de la Russie en Ukraine plus généralement.

Il s’avère que les républicains sont devenus beaucoup plus conciliants sur ce conflit et sur la manière dont ils perçoivent le rôle des États-Unis dans le monde en général.

C’est peut-être difficile à imaginer aujourd’hui, mais Zelensky était autrefois admiré des deux côtés de l’allée politique. Au début de la guerre, Zelensky affichait une cote de popularité de 77 % parmi les démocrates et de 61 % parmi les républicains, selon un rapport de mars 2022. Sondage de l’Université Quinnipiac. Seulement 6 % des républicains et 2 % des démocrates le considéraient d’un mauvais œil.

Mais depuis, le ton des dirigeants républicains s’est aigri. Que ces responsables guident leurs électeurs ou se contentent de les suivre, les chiffres des sondages ont considérablement changé.

Un juillet 2023 Sondage Gallup a constaté que la cote de popularité de Zelensky auprès des Républicains était tombée à 51 %. Entre-temps, sa note défavorable a grimpé à 41 %. Cela signifie que sa faveur nette auprès des Républicains est passée de +55 points à +10 points en un peu plus d’un an.

Les dirigeants démocrates ont été beaucoup plus favorables au dirigeant ukrainien, ce qui pourrait expliquer pourquoi leurs électeurs sont également restés largement ainsi. La cote de popularité de Zelensky parmi les démocrates était de 75 % en juillet, selon le sondage Gallup – similaire aux 77 % de 2022, selon Quinnipiac. Même si sa note défavorable a augmenté, elle reste faible, à 11 %.

Les opinions à l’égard de Zelensky sont emblématiques de ce que pensent les Américains de l’implication américaine dans le conflit Ukraine-Russie dans son ensemble.

Début 2022, un Enquête Ipsos KnowledgePanel a montré que 7 % des républicains et 6 % des démocrates pensaient que les États-Unis devraient en faire moins. Les majorités des deux côtés pensaient que les États-Unis devraient faire plus ou faire la même chose qu’eux.

Avancez jusqu’à aujourd’hui, c’est un tout nouveau monde.

Selon un août 2023 Sondage Fox News, une nette majorité de Républicains (56 %) estiment que les Américains devraient faire moins pour l’Ukraine afin d’aider ce pays dans son conflit avec la Russie. Cela représente une augmentation de près de 50 points par rapport au début de la guerre. Seulement 41 % pensent que nous devrions faire plus ou autant d’efforts, ce qui représente une baisse de 27 points par rapport à il y a un peu plus d’un an.

Les chiffres démocrates sont restés globalement stables, tout comme sur la question concernant Zelensky en particulier. La plupart des démocrates (83 %) soutiennent que nous devrions faire plus ou autant pour aider l’Ukraine, ce qui n’est pas très différent des 76 % qui souhaitaient une plus grande ou la même implication américaine dans la guerre en 2022. Une petite minorité (14 % ) des démocrates estiment que l’Amérique devrait en faire moins.

Les opinions moins charitables des républicains à l’égard de Zelensky et l’implication américaine dans la guerre de son pays contre la Russie ne signifient pas qu’ils prennent le parti de la Russie. En fait, la cote de popularité de la Russie parmi les Républicains – et les Démocrates – a considérablement diminué par rapport à il y a quelques années.

Seulement 6 % des Républicains et des Démocrates ont une vision favorable de la Russie en 2023, par sondage Gallupen baisse par rapport aux 25 % et 16 %, respectivement, en 2021. Dans l’ensemble, 9 % des Américains ont une opinion favorable de la Russie – la mesure la plus basse depuis 1989, lorsque Gallup a posé pour la première fois des questions sur les notes favorables à l’Union soviétique.

Ce qui se passe réellement ici, c’est que le virage accommodant des Républicains à l’égard du conflit Ukraine-Russie ne se produit pas dans le vide. Cela fait partie d’un désir plus large de certains Républicains de vouloir faire sortir le pays de la scène mondiale, selon Gallup.

En 2023, 61 % des Républicains souhaitent que l’Amérique joue un rôle de premier plan ou majeur dans les affaires mondiales. C’est le niveau le plus bas de ce siècle et une baisse importante par rapport aux 87 % qui pensaient ainsi il y a 20 ans.

Les démocrates, en revanche, sont restés globalement stables au cours de cette période. Dans les sondages Gallup de 2003 et 2023, 75 % des démocrates étaient d’accord sur le fait que l’Amérique devrait jouer un rôle de premier plan ou majeur dans les affaires mondiales.

Cette ligne de tendance peut être quelque peu surprenante compte tenu de l’attitude belliciste des Républicains au début de ce siècle. D’une certaine manière, cependant, ils pourraient suivre le long arc historique. Par exemple, les Républicains étaient plus susceptibles que les Démocrates de dire que guerre de Corée était « inutile », selon un sondage Gallup de 1951.

La vérité est que les coalitions politiques changent et changent encore. Je ne serais pas surpris si les démocrates et les républicains échangeaient à nouveau leurs visions du monde dans 20 ans.

