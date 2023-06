Comment les républicains pourraient gagner du terrain auprès des électeurs latinos lors des élections de 2024

Parmi les questions qui ont perplexe les stratèges, les journalistes et les experts au lendemain des élections de mi-mandat de 2022 – une au cours de laquelle les démocrates ont étonnamment surperformé – figurait un grand mystère: qu’est-il arrivé à la «vague rouge» très médiatisée des électeurs républicains latinos qui était censée réaligner la politique américaine ?

À la suite du succès de Donald Trump auprès des électeurs latinos en 2020, les analystes s’attendaient à ce qu’il en soit de même en 2022. Mais les premiers indices suggéraient une image plus compliquée. Les républicains ont remporté des électeurs latinos pour la première fois en 15 ans en Floride ; les courses serrées dans le sud-ouest ont fini par basculer vers les démocrates; et la plupart des districts frontaliers mexicains américains majoritaires du Texas n’ont pas basculé.

Six mois plus tard, nous avons encore plus de réponses – et elles confirment quelque chose avec lequel certains démocrates de l’establishment et de nombreux agents du parti doivent se débattre: les républicains ont fait des gains en 2020 avec les électeurs latinos, ces gains ont fait rester en 2022, et ils pourraient encore croître en 2024.

En d’autres termes, les démocrates ont fait mieux que prévu en 2022 malgré des signes que leur soutien latino pourrait continuer à s’éroder – des signes qu’ils ne peuvent pas se permettre d’ignorer avant une année électorale.

La semaine dernière, Equis, une organisation de recherche progressiste axée sur la compréhension des tendances de vote des Latinos, a publié un post-mortem de 130 pages analysant le « changement de l’ère Trump » des Latinos vers la droite dans des États du champ de bataille comme l’Arizona, la Floride, la Géorgie, la Pennsylvanie, le Nevada, et Wisconsin.

Ce qu’ils ont trouvé: Les républicains ont conservé les gains qu’ils ont réalisés depuis 2016 (le récent point bas du soutien du GOP Latino) mais n’ont pas dépassé leur point culminant de 2020 (à part la Floride, qui se distingue comme l’exception nationale dans toute cette analyse) . Les démocrates, quant à eux, n’ont pas fait pire qu’en 2020 (et ont réussi à s’améliorer dans des endroits comme l’Arizona et la Pennsylvanie).

C’est un portrait nuancé mais dans lequel les démocrates peuvent avoir plus à s’inquiéter. La gueule de bois de la montée en puissance en 2020 du soutien des Latinos au GOP, même après les années Trump, hante encore de nombreux responsables, stratèges, candidats et campagnes du Parti démocrate. Certains semblent réticents à accepter qu’un nouveau paysage politique latino-américain ait émergé, qui nécessite une stratégie et une plate-forme de campagne différentes de ce que nous avons vu lors de la dernière élection présidentielle.

Le rapport d’Equis montre que malgré l’environnement politique unique de 2022 (inflation élevée, chocs des prix du gaz et président impopulaire), les démocrates ont pu faire campagne et dépenser plus que les républicains pour remporter des élections compétitives – mais n’ont toujours pas été en mesure de pousser au-delà du nouvelle base de soutien républicain Latino (environ 40%). Pendant ce temps, les républicains n’ont pas réussi à former des électeurs latinos qui se sont rangés du côté d’eux sur les questions. Ce sont ces non-votants qui devraient inquiéter les démocrates à l’avenir.

« Ceux qui n’ont pas voté en 2022 sont le plus grand joker de ce prochain cycle », écrit l’équipe d’Equis. « Les Swing Latinos semblent toujours utiliser par défaut [Democrats] mais sont ouverts aux républicains individuels, avec un plus grand soutien possible en cas de changement majeur dans l’environnement de la question, de campagne déséquilibrée ou d’affaiblissement des liens identitaires.

Ces résultats sont importants pour que les partis, leurs candidats et leurs partisans comprennent à quel point l’électorat et l’environnement politique ont changé depuis le début des années Trump. Certains membres de l’appareil démocrate se sont demandé à quel point le changement latino-américain était réel et dans quelle mesure les pertes des démocrates pouvaient être attribuées à la « désinformation » (alerte spoiler : pas grand-chose). Une meilleure image de la fluidité de ces électeurs peut aider les démocrates à façonner un nouveau livre de jeu – un livre qui voit un rôle beaucoup plus important pour la persuasion que les campagnes précédentes.

Comment les Latinos ont voté en 2022

L’Equis postmortem est la troisième analyse du genre publiée par la firme de recherche progressiste pour tenter d’expliquer le comportement des électeurs latinos lors des grandes élections. Les deux premiers, publiés respectivement au printemps et à l’hiver 2021, ont confirmé le déplacement vers la droite des électeurs latinos après les élections de 2020, malgré le débat sur l’endroit où ces changements se sont produits et leur ampleur.

Le nouveau rapport confirme une grande partie de ce que la société de données démocrate Catalist, une autre source réputée d’analyse électorale, a trouvé plus tôt cette année, et il correspond aux tendances signalées dans les sondages à la sortie de l’année dernière.

Le rapport d’Equis décompose trois façons de comprendre ce qui s’est passé avec les électeurs latinos dans les États du champ de bataille l’année dernière : les problèmes qui dominent la conversation nationale (inflation, avortement, immigration, démocratie), la manière dont les candidats ont fait campagne et la force de la marque des deux partis politiques dans et sortant du jour du scrutin.

Il identifie également ce que pourraient être les deux les types d’électeurs latinos les plus importants pour les campagnes à envisager en 2024 : l’électeur swingueux et « très conflictuel », qui soutient les démocrates sur certaines questions et les républicains sur d’autres ; et le non-votant, qui n’a peut-être voté qu’en 2020 ou qui a voté en 2020 et les mi-mandats de 2018 mais qui n’a pas voté en 2022.

Ces trois premiers facteurs – environnement du problème, efforts de campagne et marque du parti – expliquez pourquoi le soutien aux deux partis est resté stable de 2020 à 2022. Les républicains ont peut-être eu un avantage sur l’inflation et l’économie, mais ils n’ont pas réussi à le transformer en votes réels. Pendant ce temps, les démocrates ont réussi non seulement à éliminer les électeurs qui faisaient confiance aux démocrates pour l’économie, mais aussi à convaincre ceux qui étaient divisés dans leur confiance de choisir des démocrates à l’isoloir.

Les démocrates ont également gagné gros avec les électeurs principalement préoccupés par l’avortement et l’avenir de la démocratie. Et, en dehors de la Floride, les démocrates ont également gagné plus d’électeurs latinos swing: ces électeurs «très en conflit» qui sont moins engagés dans la politique, moins idéologiques et qui ont une faible allégeance à l’un ou l’autre des partis.

Tout cela s’est produit alors que les démocrates dépensaient plus que les républicains (encore une fois, partout sauf en Floride), et que les démocrates continuaient d’être considérés comme le parti qui « se soucie des gens comme vous » et était « meilleur pour les Hispaniques ». La sélection des problèmes et la qualité des candidats importaient énormément. En Arizona, le sénateur Mark Kelly a conquis un nombre important de Latinos conservateurs et modérés, tandis que son rival Blake Masters est devenu plus impopulaire à mesure qu’il devenait plus connu.

Au Nevada, pendant la majeure partie de la campagne, la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto a dépensé plus que son adversaire républicain Adam Laxalt, malgré ses investissements importants dans les médias de langue espagnole, et a choisi le plus efficace. problèmes à souligner (prix de l’essence et coûts des soins de santé par rapport à l’accent mis par Laxalt sur la criminalité).

« Ce qui ressort parmi les électeurs en conflit est ce qui ressort de tous les types d’électeurs » swing « », lit-on dans le rapport. «Le sentiment persistant que les démocrates se soucient davantage et sont meilleurs pour [Hispanics/Latinos] … [seems] pour l’emporter alors même que les républicains gagnent du terrain sur d’autres dimensions.

Cette marque démocrate s’est avérée résiliente partout sauf en Floride – et ce point de données est emblématique de la difficulté pour les démocrates de tout l’État d’être compétitifs dans un État qui ressemble moins à un véritable champ de bataille d’année en année. Parmi toutes sortes de Floride Électeurs latinos en 2022, mais surtout parmi les Américains non cubains et les Latinos portoricains, les démocrates étaient perçus moins favorablement qu’ils ne l’étaient en dehors de l’état. Cette marque négative devrait faire réfléchir les démocrates nationaux au moment de décider à quel point ils devraient essayer de contester l’État en 2024.

Les leçons de 2022 pour 2024 ? La persuasion compte.

Mais au milieu des bonnes nouvelles pour les démocrates qui se maintiennent en 2022 (au-delà de la Floride), il y a des signes avant-coureurs sur ce qui se profile en 2024 et des indices potentiels sur la façon dont le parti devrait aborder cette élection.

Les électeurs qui se sont abstenus en 2022 seront parmi les majoritaires pour 2024. Ils ont des valeurs mitigées (susceptibles de faire confiance aux républicains sur l’inflation mais perçoivent le parti négativement sur l’avortement et comme favorisant les riches), et peuvent maintenant pencher vers les républicains. Le sondage post-électoral d’Equis montre que les républicains ont un gros avantage avec les électeurs de 2020 qui se sont absentés des mi-mandats, et beaucoup de place pour grandir avec les candidats du GOP qui ne sont pas Donald Trump.

Si ces électeurs de 2020 qui se sont abstenus en 2022 votaient en 2024, ils rompraient pour un républicain de 54% et 34% pour Biden, selon Equis. À ces signes avant-coureurs s’ajoute un récent sondage Axios-Ipsos/Telemundo montrant une érosion de l’image de marque positive et de l’allégeance dont les démocrates ont bénéficié de la part de la plupart des Latinos, motivés principalement par des préoccupations économiques et de sécurité publique. Tout cela signifie que même si Trump est le candidat, il pourrait encore améliorer sa performance en 2020.

Cette analyse n’est que la dernière contribution à un débat de longue date sur la politique démocratique : la participation ou la persuasion gagneront-elles les élections. Le camp de participation suggère qu’il y a un puits inexploité d’électeurs là-bas; Les démocrates ont juste besoin de les trouver et de les amener aux urnes. Le côté persuasif soutient que les démocrates doivent convaincre les électeurs non engagés et ceux qui sont vaguement affiliés au GOP de voter pour eux.

Le rapport Equis note que les deux sont importants, mais revient fermement sur le dernier côté. Ces non-votants de 2022 et les électeurs swing « très conflictuels » qui ont fini par soutenir les démocrates sont des électeurs persuadés qui doivent être engagés dès le début et qui pourraient ne pas avoir les mêmes opinions sur les questions clés que les démocrates pourraient supposer de leur base générique d’électeurs.

Pour Equis, cela signifie que 2024 pourrait créer des impératifs différents pour les courses à la présidentielle et à la baisse – mais les deux types devront mettre davantage l’accent sur la persuasion.