Comment les républicains pourraient éviter une confrontation au plafond de la dette

Kevin McCarthy a remporté le poste de président de la Chambre en partie en se faisant l’otage des extrémistes républicains, promettant des confrontations à enjeux élevés sur des questions telles que le financement du gouvernement et la prévention d’un dépassement du plafond de la dette. Et il peut utiliser son pouvoir sur l’ordre du jour de la Chambre pour tenir cette promesse, empêchant même les projets de loi sur ces sujets d’être soumis au vote à moins que les conservateurs n’obtiennent ce qu’ils veulent.

Mais les démocrates et les modérés du GOP ont une astuce étrange qu’ils pourraient utiliser pour l’arrêter : la pétition de décharge.

Cette procédure a été conçue pour permettre à une majorité de la Chambre de forcer l’action sur un projet de loi sur lequel le président ou les comités clés ne tiennent pas de vote à la Chambre. Par exemple, si McCarthy n’autorise pas un vote sur un projet de loi “propre” sur l’augmentation du plafond de la dette, 218 membres de la Chambre peuvent signer une pétition de décharge forçant un tel vote – et, puisqu’il s’agit d’une majorité, ce projet de loi serait alors probablement adopté. Une fois qu’un siège démocrate vacant en territoire bleu sera pourvu lors d’une élection spéciale le mois prochain, seuls cinq républicains devront rejoindre 213 démocrates pour faire aboutir une pétition de décharge.

Il y a plusieurs les détails techniques de la procédure et du calendrier cela pourrait compliquer cela si cela devait se produire juste avant un plafond de dette ou une date limite de fermeture du gouvernement. Mais en théorie, cela pourrait arriver, si une poignée de membres républicains le souhaitent.

Le vrai problème, bien sûr, est la politique – car il existe de nombreuses raisons politiques pour lesquelles même les républicains modérés hésiteraient à franchir cette étape.

Une pétition de décharge est un défi audacieux à l’autorité de l’orateur, arrachant effectivement le contrôle de la chambre de ses mains. Dans ce cas, cela saperait également sa stratégie de négociation, puisqu’il essaie prétendument d’obtenir les concessions que les républicains veulent. Travailler avec des démocrates sur une pétition serait aussi un marqueur de déloyauté partisane. Quiconque le ferait obtiendrait une cible sur le dos lors de la primaire de l’année prochaine – et, s’il y survivait, les démocrates se retourneraient et essaieraient de les battre au général.

Peu de modérés se sentent aussi habilités à défier leur parti sur des questions clés que le sénateur Joe Manchin (D-WV), et l’histoire récente a montré que les modérés républicains de la Chambre sont particulièrement peu susceptibles de faire une telle chose. Mais cette loyauté partisane et cette réticence à adopter une position audacieuse pourraient bien conduire le pays à la crise. Ainsi, bien qu’il puisse y avoir une astuce qui pourrait nous sauver du bord du gouffre, son succès dépendra toujours de la navigation dans la polarisation politique qui nous a amenés au bord du gouffre en premier lieu.

Une astuce bizarre pour contourner les leaders parlementaires

Pendant une grande partie de l’histoire de la Chambre, les membres de la chambre se sont battus pour savoir qui devrait contrôler l’ordre du jour de la chambre – ce qui est soumis au vote et quand. Doit-il être le haut-parleur? Devrait-il s’agir des principaux présidents de comité? Ou un groupe disparate de membres de la base devrait-il pouvoir s’exprimer ?

En 1910, le président républicain de la vieille garde Joseph Cannon avait centralisé le pouvoir entre ses mains à un degré sans précédent. Mais finalement, suffisamment de républicains progressistes se sont joints aux démocrates et se sont révoltés, forçant Cannon à faire des concessions limitant son autorité. L’un de ces changements aux règles de la Chambre a établi la pétition de décharge, bien que les détails de son fonctionnement aient changé au cours des décennies suivantes.

Fréquemment menacées et tentées, les pétitions de décharge réussies ont été rares – mais certaines ont été extrêmement conséquentes.

En 1938, la représentante Mary Norton (D-NJ) l’a utilisé pour obtenir la Fair Labor Standards Act, qui fixait un salaire minimum fédéral, une rémunération des heures supplémentaires et une interdiction du «travail oppressif des enfants», hors du Comité des règles. (Les démocrates avaient une énorme majorité à la Chambre, mais plusieurs démocrates du Sud s’étaient opposés au projet de loi et occupaient des sièges clés au sein de la commission des règles.)

En 1963, les démocrates ont forcé le président conservateur du comité des règles, Howard Smith, à tenir des audiences sur la législation sur les droits civils avec une pétition de décharge – Smith a cédé avant d’obtenir 218 signatures, et la loi sur les droits civils de 1964 a été adoptée l’année suivante.

Les démocrates ont répété cette pièce en 1965 pour faire avancer leur projet de loi permettant au district de Columbia de se gouverner devant un autre président de comité démocrate conservateur, bien que le projet de loi ne soit pas devenu loi cette session-là. (Notamment, dans ces trois cas, un président démocrate avait approuvé l’effort de décharge pour contourner les démocrates conservateurs du Sud détenant des sièges de comité clés.)

Mais il n’a pas seulement été utilisé pour des victoires libérales audacieuses – des groupes d’intérêt ont également découvert que la pétition de décharge pouvait les aider à contourner les présidents de comité qu’ils n’aimaient pas.

Les distributeurs de boissons gazeuses ont demandé et obtenu une exemption antitrust en 1980, le secteur bancaire a annulé une nouvelle loi sur les retenues d’impôt en 1983 et la National Rifle Association a fait adopter un projet de loi sur les droits des armes à feu en 1986 – et tous ont utilisé la motion de décharge pour contourner Democratic présidents de comité qui se sont opposés à ces mesures. De même, la dernière pétition de décharge à remporter 218 voix a obtenu la réautorisation de l’Export-Import Bank devant un président conservateur du comité du GOP en 2015.

La pétition de décharge a également été utilisée pour forcer les chefs de parti à organiser des votes qu’ils préféreraient éviter.

Alors que les démocrates contrôlaient le Congrès dans les années 1980 et au début des années 1990, les républicains et les démocrates conservateurs ont utilisé à plusieurs reprises la pétition de décharge pour forcer les votes sur un amendement constitutionnel afin d’équilibrer le budget (cependant, puisqu’un amendement constitutionnel nécessite les deux tiers de la chambre pour approbation, il n’a pas ça passe pas).

Dans la Chambre contrôlée par les républicains de 2002, les démocrates et les républicains modérés l’ont utilisé pour faire adopter la réforme du financement des campagnes à la Chambre, malgré la réticence du président républicain Dennis Hastert. Ils ont réussi en adoptant le Bipartisan Campaign Reform Act, autrement connu sous le nom de McCain-Feingold.

Leçons du dernier grand combat de pétition de décharge

Mais pour comprendre pourquoi les républicains pourraient hésiter à l’utiliser cette année, il vaut la peine de revoir la dernière pétition de décharge qui a failli réussir, en 2018.

La bataille portait alors sur le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA), qui offrait des protections temporaires contre l’expulsion à certains immigrants non autorisés arrivés aux États-Unis alors qu’ils étaient enfants. Le président Obama avait établi le programme par le biais de l’autorité exécutive, mais maintenant, Trump essayait de le supprimer progressivement. Beaucoup pensaient que si une solution législative pour le DACA était présentée à la Chambre, elle passerait (avec le soutien des démocrates et de certains républicains modérés). Mais les républicains contrôlaient la chambre et, s’en remettant aux conservateurs, ils n’avaient pas agi.

Ainsi, finalement, les représentants Carlos Curbelo (R-FL) et Jeff Denham (R-CA) ont préparé une pétition de décharge pour tenter de forcer la Chambre à voter sur quatre projets de loi DACA différents, y compris un projet de loi de compromis bipartisan. Dix-huit républicains ont d’abord signé, puis au cours du mois suivant, tous les démocrates, ainsi que quelques autres républicains, ont ajouté leurs noms, portant le nombre de signatures à 216 – deux de moins que ce qui était nécessaire.

Ensuite, le président républicain Paul Ryan a agi pour empêcher quiconque de devenir vacillant. Il a conclu un accord dans lequel il accepterait de tenir des votes sur certaines mesures DACA – mais pas sur le projet de loi bipartite. Au lieu de cela, Ryan voulait que les républicains concluent un accord entre eux qui inclurait des mesures de sécurité aux frontières recherchées par les conservateurs. Ryan a fait valoir que seul ce processus pourrait faire avancer un projet de loi que le président Trump signerait (bien que Politico ait suggéré que Ryan craignait «l’énorme embarras» potentiel de l’adoption du projet de loi bipartisan et exaspérant les conservateurs). L’accord final a échoué massivement à la Chambre en juin, avec l’opposition de la plupart des républicains et de tous les démocrates.

Les modérés du GOP se sont-ils avérés justement avoir deux voix en deçà de ce dont ils avaient besoin – ce qui signifie que si seulement deux autres membres sympathiques se trouvaient au Congrès, ils auraient pu réussir? Si tel est le cas, cela pourrait être de bon augure pour une pétition de décharge au sein de ce Congrès, puisque seulement cinq modérés au lieu de 25 seraient nécessaires cette fois.

Un cynique pourrait soupçonner, cependant, que les principaux modérés étaient toujours susceptibles de céder s’ils étaient proches du succès – faisant de l’ensemble de l’effort ressembler davantage à un polissage d’image à des fins de réélection qu’à une véritable révolte. Alternativement, peut-être essayaient-ils simplement de forcer une action, mais se sentaient plus à l’aise s’il s’agissait d’une action républicaine plutôt que de se regrouper avec les démocrates pour faire enrager leur propre parti.

Les perspectives cette année

Alors quelles sont les chances que la pétition de décharge soit déployée cette année, pour prendre le contrôle de McCarthy et de la droite sur certaines questions ?

Une complication est qu’il existe certaines restrictions procédurales et temporelles quant à la manière dont il peut être utilisé. Le processus prendrait probablement beaucoup plus d’un mois du début à la fin, comme Josh Huder l’a souligné sur Twitter. Ce n’est pas un hasard si le processus est lourd – il s’agit d’un dernier recours plutôt que d’un premier recours. Comme le souligne Joseph Zeballos-Roig de Semafor, ces complications pourraient poser problème lorsqu’il y a une échéance difficile en jeu, comme pour relever le plafond de la dette ou financer le gouvernement.

Mais il y a une autre différence, plus politique, par rapport aux affaires passées dans lesquelles les pétitions de décharge ont été utilisées avec succès. En règle générale, les membres frustrés du parti majoritaire se tournent vers eux lorsque leurs propres chefs de parti ou membres cherchent à éviter un problème, sans prendre aucune mesure à ce sujet.

En ce qui concerne à la fois le plafond de la dette et le financement gouvernemental, cependant, le House GOP tentera probablement activement de faire bouger les choses dans les négociations avec les démocrates – des réductions de dépenses que la grande majorité des républicains souhaitent en échange d’une augmentation du plafond de la dette.

La stratégie de McCarthy consiste à mener une négociation ferme, en tenant ferme pour forcer le Sénat et le président Biden à faire des concessions au GOP. Cela signifie que, pour les républicains, rejoindre une pétition de décharge signifierait saper la stratégie de négociation de leurs chefs de parti et réduire l’influence du GOP – une trahison. (On pourrait, bien sûr, affirmer qu’il est contraire à l’éthique de prendre en otage la cote de crédit de la nation, mais bonne chance pour en convaincre les républicains.)

Prenez le représentant Brian Fitzpatrick de Pennsylvanie, l’un des républicains les plus modérés de la Chambre. Fitzpatrick a déclaré à Semafor qu’une pétition de décharge était “l’une des nombreuses options” pour éviter le défaut, mais a également déclaré à Politico qu’il aurait besoin de démocrates modérés pour “embarquer” avec des réductions de dépenses en échange d’une augmentation du plafond de la dette. C’est-à-dire : il veut un accord où les démocrates font des concessions.

En effet, plus un effort de pétition de décharge est considéré comme défiant McCarthy, plutôt que défiant un groupe extrême de républicains extrémistes de la Chambre, moins les modérés de la Chambre le feront. Les pressions pour être un bon soldat partisan sont assez fortes. Les républicains du district tournant seront confrontés à des réélections difficiles et pourraient penser qu’ils ont besoin de l’argent que McCarthy et ses alliés peuvent diriger leur chemin.

Ils doivent également passer la primaire avant même d’atteindre le général, ce qui rend beaucoup réticents à irriter la droite. Seuls certains membres ont envie d’être vraiment des non-conformistes – pour la plupart, le chemin de la moindre résistance est de rester avec l’équipe (bien qu’il puisse théoriquement y avoir un scénario où McCarthy approuve tacitement une demande de décharge, afin qu’il puisse faire valoir à droite que sa main a été forcée).

Encore une fois, ces membres du Congrès ont un libre arbitre, et il est important de garder à l’esprit que cinq républicains pourraient vraiment agir avec audace, embrassant la décharge de la pétition pour sauver la nation d’une crise dangereuse, s’ils le voulaient. Ils ne voudront probablement pas, parce qu’ils ne le verront pas comme dans leur propre intérêt politique.

Plus largement, il y a un fantasme centriste de longue date de la coalition de modérés de bon sens se réunissant, saisissant de manière spectaculaire le pouvoir des extrêmes et faisant des choses raisonnables – financer le gouvernement, empêcher une violation du plafond de la dette et peut-être adopter d’autres bonnes politiques aussi.

Dans un sens, cela n’arrive jamais, parce que la partisanerie est trop forte.

Mais dans un autre sens, cela se produit tout le temps, mais de façon moins spectaculaire. Le processus d’affectation des crédits se déroule régulièrement avec un soutien bipartisan au Sénat. Même au cours des huit dernières années de contrôle de la Maison républicaine, il n’y a eu qu’une seule très grande bataille sur le plafond de la dette et une sur le financement public. Pendant le reste de cette période, les dirigeants du GOP ont régulièrement autorisé des accords bipartites avec les démocrates sur ces questions à se présenter et à passer outre l’opposition conservatrice.

Aucune demande de décharge n’était nécessaire pour tout cela. La question est de savoir si McCarthy est tellement attaché à la droite qu’il en faudra une maintenant.