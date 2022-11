Comment les républicains ont édulcoré leur message sur l’avortement

Lorsque la Cour suprême a annulé Roe v. Wade en juin, les républicains ont soudainement été confrontés à une énigme.

Ils pourraient adopter la décision du tribunal dans Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization, qui a renversé un précédent de près de 50 ans et éliminé le droit fédéral à l’avortement. Ou ils pourraient virer de bord vers le centre politique et tomber sur plus d’un consensus, comme le juge en chef John Roberts a tenté en vain de le faire au sein de la cour.

Au lieu de cela, de nombreux candidats républicains ont tenté de réussir un tour de magie en faisant les deux. Et, avec seulement six jours avant le jour du scrutin, il y a des signes que certains d’entre eux ont réussi à sortir un lapin du chapeau proverbial.

La question émotionnellement chargée de l’avortement a mis les républicains dans une impasse. La base du parti était ravie d’avoir atteint un objectif longtemps caressé. Mais les électeurs intermédiaires qui décident souvent des élections étaient décidément moins enthousiastes, et les démocrates avaient trouvé un sujet qui pourrait mobiliser leurs partisans autrement dyspeptiques.

Le moment de la cour n’était pas propice pour les républicains. Une ébauche divulguée de l’opinion du juge Samuel Alito, qui correspondait étroitement au texte final, a été diffusée sur Internet en mai – au cœur d’une saison primaire où les candidats se disputaient les faveurs de la droite. Et pourtant, les sondages ont montré qu’il était étonnamment impopulaire, près de 60 % du public n’étant pas d’accord avec la décision de la Haute Cour.