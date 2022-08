Comment les républicains « militarisent » la fonction publique contre l’action climatique

Comme Mme Omarova, Mme Raskin a retiré sa candidature. “Sarah a fait l’objet d’attaques sans fondement de la part de l’industrie et de groupes d’intérêts conservateurs”, a déclaré M. Biden dans un communiqué.

Les trésoriers ont également jeté leur dévolu sur de nouvelles règles et réglementations fédérales destinées à renforcer la capacité du gouvernement à agir sur le changement climatique.

À la fin de l’année dernière, la State Financial Officers Foundation a travaillé avec la Heritage Foundation pour répondre aux propositions du Conseil de surveillance de la stabilité financière, un groupe gouvernemental chargé de minimiser les risques dans le secteur financier, sur les moyens de réduire les menaces posées par le changement climatique, selon les archives. .

Et peu de temps après, M. Oaks, le trésorier de l’Utah, a rédigé une lettre s’opposant à une éventuelle règle du ministère du Travail qui permettrait aux régimes de retraite de tenir compte des risques liés au réchauffement climatique dans leur stratégie d’investissement. M. Kreifels a distribué le projet aux membres de la fondation et plus d’une douzaine de trésoriers ont signé la lettre finale. Le ministère du Travail n’a pas décidé d’appliquer ou non la règle.

Cette année, les trésoriers ont ciblé le Bureau du contrôleur de la monnaie. Après que l’agence a proposé une règle obligeant les banques à prendre en compte les risques financiers liés au climat, les dirigeants de la Heritage Foundation ont envoyé à M. Kreifels et à M. Oaks une note décrivant leur opposition. En quelques semaines, des dizaines de trésoriers d’État et de procureurs généraux d’États dirigés par les républicains ont soumis des commentaires s’opposant à la règle proposée.

“Cette préoccupation et cette attention particulières aux risques liés au climat sont irrationnelles”, lit-on dans un commentaire.

Et en mai, M. Kreifels a organisé un appel avec les trésoriers pour discuter des réglementations proposées par la Securities and Exchange Commission qui obligeraient les entreprises à divulguer publiquement les risques climatiques aux investisseurs. L’invité vedette était un représentant de l’American Petroleum Institute, le bras de pression de l’industrie des combustibles fossiles.

Le mois suivant, la State Financial Officers Foundation a envoyé une lettre de 20 pages signée par plus d’une douzaine de trésoriers, qualifiant la règle proposée par la SEC, qui n’a pas encore été promulguée, d ‘«exceptionnalisme climatique irrationnel, élevant les problèmes climatiques à une place prépondérante dans des révélations qu’ils ne méritent pas.