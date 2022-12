Comment les républicains “jouent avec la foule de Fox News” avec des attaques contre TikTok

New York

Les républicains intensifient leurs attaques contre TikTok.

Le sénateur de Floride Marco Rubio est devenu le dernier politicien du GOP à cibler la plate-forme vidéo abrégée omniprésente appartenant à des Chinois, proposant mardi un projet de loi avec deux membres bipartites de la Chambre qui vise à interdire l’application utilisée par des millions d’Américains.

La législation, bien sûr, est peu susceptible d’aller n’importe où. Mais cela reflète une nouvelle tendance qui balaie le pays dans laquelle les républicains montrent à quel point ils sont bellicistes sur la Chine en adoptant une position dure sur TikTok avec des propositions ou la promulgation de lois et de règles qui ne limitent pas réellement sa large portée.

En effet, ces législateurs utilisent TikTok comme visage du gouvernement chinois. En adoptant une position intransigeante sur l’application avec ces mouvements qui font la une des journaux, leurs électeurs les voient prendre une position ferme sur la Chine, devenue politiquement avantageuse au sein du Parti républicain.

“Cela joue pour la foule de Fox News”, a déclaré mardi une personne proche de TikTok, qui a requis l’anonymat parce qu’elle n’était pas publiquement autorisée à s’exprimer sur la question. La personne a noté que de nombreux législateurs s’inquiétant de l’influence de la Chine expriment ironiquement de tels sentiments à partir de leurs iPhones fabriqués en Chine.

La posture intervient à un moment charnière dans les négociations de plusieurs années entre TikTok et le gouvernement américain sur un accord potentiel qui vise à répondre aux préoccupations de sécurité nationale et à permettre l’utilisation continue de l’application aux États-Unis.

Mais, comme l’a récemment rapporté le WSJ, les pourparlers sur la sécurité nationale ont rencontré un problème alors que la pression monte sur l’entreprise.

“Le retard augmente les risques politiques pour TikTok et son propriétaire, ByteDance Ltd., basé à Pékin, alors que les responsables de l’administration Biden et les républicains du Congrès nouvellement habilités intensifient leur rhétorique sur l’entreprise”, ont déclaré John McKinnon, Aruna Viswanatha et Stu du WSJ. Woo a écrit dans leur rapport. “ByteDance a dépensé environ 9 millions de dollars en lobbying à Washington au cours des deux dernières années, selon des rapports de divulgation.”

La législation de Rubio fait suite aux décisions d’un certain nombre de gouverneurs républicains qui ont commencé à interdire TikTok sur les appareils gouvernementaux, notamment le gouverneur du Dakota du Sud Kristi Noem, le gouverneur du Texas Greg Abbott, le gouverneur de l’Alabama Kay Ivey, le gouverneur de l’Iowa Kim Reynolds et d’autres.

Certains démocrates de premier plan ont également fait part de leurs inquiétudes au fil des ans. Et rien de tout cela ne veut dire qu’il n’y a pas de vrais problèmes avec TikTok liés à la protection de la confidentialité des données et à son algorithme tout-puissant, où de petits ajustements pourraient influencer considérablement le discours public sur un certain nombre de sujets. Cependant, ces types de préoccupations sont déjà examinés par le Comité de l’investissement étranger. Mais le type d’action entreprise par les républicains semble plus orienté vers jouer à leur base qu’autre chose.

C’est le point que TikTok a tenté de faire valoir mardi. La porte-parole Hilary McQuaide a déclaré dans un communiqué: «Il est troublant qu’au lieu d’encourager l’administration à conclure son examen de la sécurité nationale de TikTok, certains membres du Congrès aient décidé de faire pression pour une interdiction à motivation politique qui ne fera rien pour faire progresser la sécurité nationale de TikTok. les États Unis.”