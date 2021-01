D’une part, vous pourriez juger que la démocratie américaine est assez saine. En novembre, nous avons eu notre taux de participation aux élections le plus élevé depuis plus d’un siècle. Une citoyenneté engagée, après tout, est vitale pour notre système de gouvernement. Joe Biden a reçu le plus de votes de tous les candidats de l’histoire des États-Unis, et Donald Trump le deuxième.

D’un autre côté, vous pouvez sentir que quelque chose ne va pas. Depuis l’insurrection du 6 janvier, je rattrape le grand nombre de personnes prises par des théories du complot scandaleuses et par le mensonge de Trump selon lequel l’élection a été volée. Une enquête Quinnipiac a révélé que 31% des Américains – dont 67% des républicains et 32% des indépendants – pensent que la victoire de Biden est illégitime.

D’une certaine manière, il s’agit de la poursuite d’une tendance qui a commencé en 2000, lorsqu’un grand nombre de démocrates ont refusé d’accepter la légitimité de la présidence de George W. Bush. L’intransigeance libérale s’est poursuivie en 2004, puis s’est réveillée en 2016 après l’élection de Trump.

Et pourtant, cette fois, c’est différent. Les gens qui pensent que Biden est illégitime ont porté ces points de vue au niveau antidémocratique suivant (sous l’impulsion de Trump lui-même) en attaquant le Capitole américain pour essayer de subvertir le Congrès de s’acquitter de ses fonctions constitutionnelles. La foule voulait pendre le vice-président Mike Pence et apparemment intimider et attaquer (ou pire) les membres du Congrès pour les forcer à changer les résultats du Collège électoral.

Cette escalade représente une menace sérieuse pour notre démocratie, car des millions d’Américains ont conclu que les seules élections légitimes sont celles où prévaut leur candidat préféré. C’est un point de vue extrêmement corrosif – et antipatriotique.

«Si (Joe Biden) devient notre président illégitime, c’est fini. Aucun de nous ne votera à nouveau », a déclaré le Kentuckian John Isaacs au Courier Journal le week-end dernier. Isaacs s’était rendu à Washington le 6 janvier pour participer au rassemblement «Stop the Steal» qui a conduit à la violence dans la capitale. Il a déclaré au journal qu’il était «mathématiquement impossible» pour Biden d’avoir gagné.

Sauf votre respect, c’est ridicule. Aucun Américain ne devrait être tellement absorbé par un seul politicien qu’il déclare qu’il ne votera plus jamais parce que cette personne a perdu. Les dirigeants républicains ont la responsabilité de dire la vérité à M. Isaacs et à ceux qui sont d’accord avec lui: l’élection a été remportée par Biden, juste et équitablement. Et ils devraient faire le point sur qui leur a menti au cours de la même période.

La forte probabilité d’une perte de Trump était éminemment prévisible, même avant que la pandémie ne frappe l’année dernière. Lors de deux élections, il a reçu un pourcentage plus faible des voix que Mitt Romney en 2012. Le parti de Trump a été anéanti à mi-mandat en 2018, puis a perdu le Sénat en raison de son sabotage en Géorgie. Trump avait un plafond politique plutôt bas au départ, et il a chuté de façon spectaculaire après les événements du 6 janvier.

Mais les républicains sont frappés par un cas terminal de pensée magique depuis 2016, lorsque Trump, contre toute attente, prédictions et sondages a remporté la présidence. Parmi de nombreux républicains, il y avait le sentiment que, peu importe la gravité du scrutin ou la performance personnelle du président (avez-vous regardé le premier débat?), Tout cela fonctionnerait d’une manière ou d’une autre pour lui.

Il s’avère que la pensée magique n’est pas une bonne stratégie politique. Trump a fait de gros efforts pendant environ deux semaines de sa campagne de réélection fin octobre et l’a rendu plus proche que ce que de nombreux sondages avaient prédit, mais ce n’était tout simplement pas suffisant.

Et ce n’est pas grave, car nous organisons une autre élection dans deux ans, et une autre deux ans après. C’est comme ça qu’on fait. Les conservateurs peuvent se réjouir de ce que Trump a fait (baisse des impôts, nombre de juges conservateurs, accords de paix au Moyen-Orient, etc.) alors même que nous déplorons sa honte post-électorale et tracer la voie du retour à la viabilité nationale.

Le nouveau président mérite la loyauté des républicains et de ses compatriotes américains qui croient en la Constitution. Cela ne signifie pas changer nos points de vue ou nos valeurs, ni même penser qu’une seule politique Biden est bonne pour le pays. (Ses premiers mouvements me dérangent beaucoup, car je crains qu’il ne puisse dire non aux radicaux marginaux de gauche de son parti.)

Mais cela signifie respecter notre système, qui a produit un résultat légitime et, par conséquent, un président légitime. Cela signifie renoncer à la violence pour remplacer un engagement démocratique normal. Et cela signifie se préparer à présenter vos arguments au peuple américain lors des prochaines élections au lieu de voter et de rentrer chez vous, ou pire.

La plupart des républicains ont soutenu le président Trump même s’il n’était pas leur premier choix lors de la primaire de 2016. Ils sont restés avec lui à travers de nombreux épisodes autodestructeurs et scandaleux parce qu’ils ont respecté les résultats des élections même lorsque les démocrates ne l’ont pas fait. Les républicains espéraient qu’il pourrait remporter un second mandat et continuer à remporter des victoires politiques de centre-droit.

Mais la plupart des républicains ne se sont pas inscrits pour le niveau choquant de bouderies, de mensonges et d’actions inconstitutionnelles que Trump a livrées à son départ. Personnellement, je n’ai pas été assez créatif pour évoquer un scénario dans lequel le président des États-Unis attiserait une foule violente pour menacer son propre vice-président fidèle dans le but de renverser les résultats des élections.

Regarder Biden prêter serment mercredi a été un rappel agréable que notre système a tenu bon, malgré les récentes attaques contre lui. Et pour les républicains, c’était un rappel plutôt désagréable de ce qui se passe quand on descend dans la pensée magique que perdre une élection est «mathématiquement impossible».

La meilleure voie à suivre pour les conservateurs? Unissez-vous et réjouissez-vous autour d’un système qui nous permet de choisir nos dirigeants. Travaillez avec le président Biden pour délivrer le vaccin contre le coronavirus tout en vous opposant aux pires impulsions de la gauche. Concentrez-vous sur nos idées conservatrices plutôt que sur des personnalités imprévisibles.

Et surtout, dites la vérité – à nous-mêmes et au peuple américain.

Scott Jennings est un conseiller républicain, un contributeur politique de CNN et un partenaire chez RunSwitch Public Relations. Cette colonne est apparue à l’origine dans le Louisville Journal du courrier. Suivez-le sur Twitter: @ScottJenningsKY