Comment les rencontres ont-elles changé ces dernières années ?

À l’époque d’Internet, les gens ne se rencontrent presque plus dans la vie réelle et sont progressivement passés au Web. Et lorsque COVID-19 a balayé la planète entière, les chats vidéo et les applications de rencontre sont devenus presque le seul moyen de se débarrasser de la solitude.

Pourtant, s’il y a quelques années les sites de rencontre étaient utilisés uniquement pour trouver l’amour, aujourd’hui tout a changé. Vous trouverez les changements qui ont eu lieu ces dernières années dans la suite de l’article.

« Tout(e) seul(e) »

La plupart des hommes et des femmes modernes se sont concentrés sur le développement personnel, et non sur la recherche d’un être cher. L’épanouissement personnel n’est pas seulement devenu une tendance, mais aussi une nécessité. Après tout, ce n’est qu’en se développant que les gens ont accès à de nouvelles opportunités, portent leur estime de soi à un nouveau niveau et deviennent la meilleure version d’eux-mêmes.

Selon les statistiques, environ 54% des jeunes ont peur de se retrouver sans travail et sans recours matériel pour assurer leur subsistance, et seuls 14% s’inquiètent de ne pas rencontrer l’âme sœur et de rester célibataires. Il n’est donc pas surprenant que les jeunes d’aujourd’hui consacrent la majeure partie de leur temps au développement des niveaux social, intellectuel, spirituel et physique.

Comment l’attitude envers les applications de rencontre a-t-elle changé ?

Le changement des valeurs chez les jeunes a également affecté les rencontres, aussi bien en ligne que hors ligne. Les gens ont commencé à donner la priorité à leur vie personnelle, et le besoin de trouver un(e) partenaire est passé au second plan. À cet égard, la plupart des utilisateurs et des utilisatrices ont commencé à avoir une attitude différente envers les applications de rencontres en ligne. Si auparavant les gens préféraient transférer rapidement la communication hors ligne, aujourd’hui les rendez-vous vidéo sont une priorité.

De plus les sites Web et les services mobiles sont devenus un simple moyen pour leurs utilisateurs et leurs utilisatrices de passer du bon temps. Comment cela a-t-il affecté les services en eux-mêmes ? Vous le verrez par la suite.

Les vidéo chats sont-ils populaires ?

Malgré le besoin de développement personnel, l’envie de simplement discuter et de s’amuser n’a pas disparu. Et le moyen le plus simple d’y parvenir est d’utiliser les chats vidéo. Au fil des années d’existence, ils sont devenus une partie intégrante des activités de loisirs sur le Web, au même titre que regarder des vidéos YouTube et envoyer des messages sur Facebook. Une telle popularité est due au fait qu’ils offrent la possibilité non seulement d’entendre, mais aussi de voir votre interlocuteur ou votre interlocutrice.

L’un des services les plus populaires est le vidéo de chat moderne CooMeet. Il surpasse ses concurrents à plusieurs égards : il a un design plus convivial, dispose d’applications mobiles, d’un service d’assistance performant, etc. Vidéo chat CooMeet est utilisé aussi bien par les hommes que par les femmes. Il se caractérise par un filtre de genre unique, grâce auquel l’algorithme connecte les utilisateurs uniquement avec le sexe opposé. De plus, vous ne trouverez aucun bot sur CooMeet — chaque fille doit passer par la procédure de vérification des données lors de son inscription.

Le chat vidéo en ligne Omegle est un peu moins populaire. Depuis plus d’une décennie, ce pionnier du chat vidéo anonyme est un leader dans le domaine des rencontres en ligne. Vous n’aurez pas besoin de vous inscrire sur ce site et de confirmer vos données personnelles. Il suffit de lancer le site et de profiter de la communication avec de nombreuses personnes provenant de différentes parties du monde.

Les amateurs de communication en ligne utilisent également le chat vidéo Chathub. Il n’offre pas de fonctionnalités uniques, mais il constitue une bonne alternative aux autres chats vidéo. Il ne nécessite pas d’inscription, comme Omegle, mais contrairement à son prédécesseur, il dispose d’une version mobile.

En général, les jeunes n’utilisent pas seulement les chats vidéo pour communiquer et se divertir. Ils sont également d’une grande aide pour l’apprentissage des langues étrangères, car vous pouvez rencontrer des personnes de presque tous les coins de la planète ; et la communication avec des locuteurs natifs, comme vous le savez, est l’un des moyens les plus efficaces d’apprendre une langue. Les chats vidéo sont également utilisés pour améliorer leur situation financière. Par exemple, CooMeet a son propre programme d’affiliation, grâce auquel vous pouvez gagner de l’argent en attirant de nouveaux utilisateurs.

Et que dire des réseaux sociaux ?

De nombreux utilisateurs et utilisatrices « redonnent vie » à leurs profils de médias sociaux. Environ 70 % des milléniaux préfèrent rencontrer et communiquer avec d’autres personnes sur ces plateformes, et seulement 45 % préfèrent le faire sur les sites de rencontres et autres services.

Selon les utilisateurs, le réseau social Facebook est le mieux adapté pour trouver l’âme sœur. Le réseau social Instagram est généralement utilisé pour trouver des amis par centres d’intérêt, promouvoir votre entreprise et simplement profiter du contenu visuel, qui est en abondance ici.

Résumé

La situation où une personne s’approche de nous pour faire connaissance dans la rue semblera un peu étrange à la plupart d’entre nous aujourd’hui, bien qu’elle ait été normale autrefois. Après tout, plus personne ne fait cela aujourd’hui. Alors que le fait de faire connaissance sur des sites de rencontre ou sur les réseaux sociaux ne surprend plus personne. De plus, selon les statistiques, environ 70 % des couples se forment sur Internet, et ces relations se terminent souvent par un mariage.

Le manque de temps pour les rencontres dans la vie réelle est l’une des raisons pour lesquelles les services de rencontres sont si populaires. Les rencontres en ligne éliminent le besoin de passer du temps à rencontrer et à parler avec des personnes qui ne correspondent pas à un certain nombre de critères.

En outre, les services de rencontres offrent la possibilité de se rencontrer dans un format confortable. Tout le monde n’est pas ravi du premier rendez-vous avec un ou une inconnu(e) dans un club ou un restaurant. Les personnes modestes et timides se sentent mal à l’aise lors de leur première rencontre et le fait de d’abord faire connaissance sur Internet permet de mieux connaître une personne, de s’ouvrir et de se sentir plus en confiance lors d’une rencontre hors ligne.

En outre, les rencontres modernes en ligne ne se limitent pas uniquement à la recherche de relations amoureuses. Grâce à elles, vous pouvez élargir considérablement votre cercle social et trouver des personnes partageant les mêmes idées, qui peuvent vous accompagner en voyage et devenir vos ami(e)s.