Comment les régimes alimentaires occidentaux typiques perturbent-ils la santé intestinale et conduisent-ils à des maladies ?

Les auteurs de la revue ont analysé les recherches sur le syndrome métabolique et le diabète de type 2 avec dysbiose intestinale.

Ils proposent que la dérégulation de la barrière intestinale augmente l’inflammation, ce qui peut conduire à des maladies chroniques et à une tendance à prendre de la graisse, ce qui est un précurseur clé du développement du diabète de type 2.

Bien que cette revue n’établisse pas de lien de causalité, les auteurs suggèrent que le lien entre le régime alimentaire occidental et le syndrome métabolique peut s’expliquer à la fois par l’impact direct des mauvaises qualités nutritionnelles du régime alimentaire sur l’inflammation systémique et l’obésité, ainsi que par les changements résultant de la consommation de microbiote intestinal. ces aliments, ce qui contribue indirectement à ces problèmes de santé.

Hasan Zaki, Ph.D.professeur agrégé à l’UT Southwestern Medical School, qui étudie les mécanismes moléculaires des troubles inflammatoires et n’a pas été impliqué dans cette recherche, a déclaré Actualités médicales aujourd’hui que l’altération du microbiome pourrait être un mécanisme distinct à l’origine du développement de certaines maladies chroniques.

«Auparavant, on considérait que […] [in a] régime riche en graisses, […] les graisses et les sucres sont mauvais pour notre santé, car ils altèrent directement le métabolisme de notre corps», a-t-il souligné.

« [This type of diet] contribue à augmenter notre taux de cholestérol dans le sang, et finalement […] est mauvais pour la santé car le cholestérol entraîne des maladies cardiaques et de nombreuses autres complications. Et en conséquence, le diabète et les troubles métaboliques [develop]. Mais de nombreuses études montrent que le régime alimentaire modifie non seulement le métabolisme, mais également la composition du microbiome.

– Hasan Zaki, PhD