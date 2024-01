Comment les Red Wings ont-ils dépassé les Sénateurs lors de leur reconstruction ?

Quelle différence une année peut faire.

Ou dans ce cas, 11 mois.

Le 28 février 2023, les Sénateurs d’Ottawa ont couronné un impressionnant balayage de deux matchs contre les Red Wings de Détroit en l’espace de 24 heures. Les Sénateurs ont dominé les Red Wings 12-3 au tableau d’affichage, deux résultats qui semblaient façonner la trajectoire de chaque équipe avant la date limite des échanges.

Steve Yzerman et les Red Wings ont plié la main, choisissant d’envoyer quatre joueurs vétérans – Tyler Bertuzzi, Filip Hronek, Jakub Vrana et Oskar Sundqvist – immédiatement après ces deux défaites humiliantes. À l’inverse, le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, a été encouragé par ces deux victoires et a choisi une voie agressive en faisant venir Jakob Chychrun des Coyotes de l’Arizona dans le cadre d’une transaction qui a coûté au club un choix de première ronde et deux choix de deuxième ronde.

Depuis lors, cependant, les organisations ont pris des directions très différentes – et pas celles auxquelles nous nous attendrions nécessairement. À l’approche de leur rencontre mercredi soir à Détroit, les Red Wings sont assez confortablement assis dans une place en séries éliminatoires, avec une avance de cinq points sur les Islanders de New York pour la dernière place de wild card dans la Conférence Est. Les Sénateurs sont coincés dans le sous-sol de la division Atlantique, avec un pourcentage de 0,435 points qui correspond à peu près à leur fiche de la saison 2019-2020.

Cette tournure des événements est particulièrement surprenante lorsque l’on compare cela à notre évaluation des deux franchises à la fin de la saison 2021-22. Dans cet exercice, nous avons interrogé cinq experts du secteur pour comparer la qualité et la profondeur des deux organisations et tenter de déterminer laquelle d’entre elles participerait en premier aux séries éliminatoires. (Fait intéressant : Dave Poulin, qui est maintenant vice-président principal des opérations hockey des Sénateurs, était l’un des experts sur lesquels nous nous sommes appuyés.)

Et trois de nos cinq experts croyaient qu’Ottawa se qualifierait pour les séries éliminatoires avant Détroit.

Comme l’écrivait notre Scott Wheeler à l’époque : « Je pense que je pencherais pour Ottawa parce qu’ils ont moins de trous à boucher. »

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé?

Nos deux rédacteurs de Detroit (Max Bultman) et d’Ottawa (Ian Mendes) se penchent sur l’état actuel de chaque franchise, où les Red Wings ont clairement pris une longueur d’avance sur les Sénateurs.

1. Dans quelle mesure ces deux défaites contre Ottawa en février de la saison dernière ont-elles été cruciales pour façonner la carte des Red Wings pour l’intersaison ?

Bultman : Cela dépend un peu à qui vous demandez. L’entraîneur des Red Wings, Derek Lalonde, a insisté sur le fait que nous, les médias, avons exagéré l’importance de ces deux matchs – mais au minimum, il est juste de dire que ces matchs reflétaient deux défauts importants de l’alignement des Red Wings la saison dernière qu’ils ont certainement essayé de corriger. .Premièrement, ils avaient besoin de plus de talent pour marquer. Détroit a marqué trois buts combinés lors de ces deux matchs incontournables, symptôme d’une équipe qui avait juste besoin de plus de profondeur de but derrière ses gros canons.

Ils l’ont fait en ajoutant Alex DeBrincat, Daniel Sprong, JT Compher et Shayne Gostisbehere, et sont désormais devenus l’une des équipes les plus performantes de la ligue. Mais ce qui est peut-être plus flagrant, c’est que cela montrait à quel point il était facile de les bousculer. Les Red Wings n’ont pas réussi à résoudre ce problème, mais je pense que cela faisait partie de la vision en ajoutant des noms comme Klim Kostin et Christian Fischer à l’avant, et ils ont continué à ajouter de la taille à l’arrière avec Justin Holl et Jeff. Péry. Ce domaine constitue encore une faiblesse pour les Red Wings, surtout en comparaison avec une équipe comme Ottawa, mais ils sont au moins mieux équipés pour faire payer les équipes au tableau d’affichage qu’il y a un an.

Mendès : Ces deux victoires ont semblé pousser Ottawa à adopter un mode plus agressif, prêt à croire qu’il avait une chance de gagner. Dorion a réussi l’opération pour débarquer Jakob Chychrun, ce qui lui a coûté une poignée d’actifs, comme indiqué ci-dessus. Mais les Sénateurs étaient à égalité au classement avec Détroit (64 points) et chaque équipe avait cinq points de retard sur Pittsburgh pour la dernière place en séries éliminatoires, trois équipes – Buffalo, Florida et Washington – étant également éliminées.

Bien que l’arrivée de Chychrun ait été une décision qui a renforcé l’alignement d’Ottawa, leur plus gros trou dans l’alignement à la date limite des échanges la saison dernière aurait pu être au poste de gardien de but. Anton Forsberg a été perdu pour le reste de la saison régulière et l’état des blessures de Cam Talbot était au mieux trouble. Les Sénateurs ont forcé Mads Sogaard, 22 ans, à entrer dans le filet pour sept départs cruciaux à la mi-mars la saison dernière et Ottawa n’a réussi à gagner qu’un seul de ces matchs, torpillant ainsi leurs chances en séries éliminatoires.

Avec le recul, l’approche d’Yzerman était plus patiente et prudente.

2. Quels mouvements hors saison ont mis Détroit dans cette position ? Et quelle a été l’ampleur du swing d’Alex DeBrincat entre ces équipes ?

Bultman : Il y a vraiment eu plusieurs mouvements qui se sont révélés judicieux. L’arrivée de JT Compher en tant que centre de deuxième ligne a donné un véritable coup de pouce, et Alex Lyon a joué un rôle majeur dans leur progression en janvier, les sauvant essentiellement dans le but. Mais Alex DeBrincat a été leur deuxième meilleur buteur et, au-delà de cela, c’est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles ils ont également réussi à attirer Patrick Kane dans l’équipe. Ensemble, ces deux-là ont apporté un élément dynamique à la glace que les Red Wings n’avaient pas vraiment eu depuis que je suis sur le terrain.

DeBrincat est leur deuxième meilleur buteur en termes de buts et de points, et bien que ces totaux soient renforcés par son début de saison torride, il est toujours sur la bonne voie pour marquer 30 buts et joue le troisième plus grand nombre de minutes parmi tous les attaquants des Red Wings. Il a rebondi entre les deux premiers trios et les unités en avantage numérique, en fonction d’un certain nombre de facteurs, mais il est un joueur incontournable selon n’importe quelle définition, bien qu’il soit un buteur régulier (comme le sont la plupart des buteurs).

Mendès : Alors que les décisions d’Yzerman durant l’intersaison rapportent d’énormes dividendes aux Red Wings, les faux pas de Dorion se font sentir à Ottawa. Le pari DeBrincat s’est retourné sans équivoque contre le directeur général. Dominik Kubalik, en difficulté, est le seul joueur que les Sénateurs doivent montrer pour DeBrincat. Il n’a marqué que neuf buts et a été rayé à plusieurs reprises ces derniers temps. Lundi contre Nashville, Kubalik a été sur le banc pendant toute la troisième période d’un match de hockey à égalité contre Nashville. Ajoutez à cela le fait qu’Ottawa a échangé un septième choix au total à Chicago qui sera probablement rétrogradé à un choix dans la fourchette 25-30 cette saison et l’accord DeBrincat est un désastre total.

Une partie de cette douleur a été atténuée par Vladimir Tarasenko, qui s’est bien adapté à Ottawa, mais les Sénateurs n’ont aucun contrôle sur lui au-delà de cette saison. Et le plus gros pari de Dorion pendant l’intersaison a été d’accorder un contrat de cinq ans à Joonas Korpisalo le 1er juillet. Jusqu’à présent, Korpisalo a été décevant avec un pourcentage d’arrêts de ,888 en 32 apparitions cette saison.

3. Quelle est la stabilité du gardien de but ?

Bultman : Les gardiens de but sont-ils vraiment stables, en dehors de ces quelques équipes chanceuses qui comptent un Andrei Vasilevskiy ou un Connor Hellebuyck ? Cela a certainement été stable en janvier, Lyon jouant comme l’un des meilleurs gardiens de la ligue pendant cette période. Et le retour imminent de Ville Husso de blessure devrait aider à empêcher l’un ou l’autre gardien de but d’être surmené. Mais même si Lyon a absolument gagné le bénéfice du doute après sa qualité, la ligue (et la position) sont trop difficiles pour aller trop loin et dire que la position est totalement sécurisée. La réalité de la ligue à l’heure actuelle est que seules 8 à 10 équipes peuvent réellement prétendre cela.

Korpisalo a été une déception à Ottawa. (Richard A. Whittaker/Icon Sportswire via Getty Images)

Mendès : Comme mentionné ci-dessus, la première saison de l’accord avec Korpisalo a déjà amené les fans d’Ottawa à se précipiter pour voir ce qu’un rachat pourrait impliquer sur Cap Friendly. Il y a eu des moments encourageants – comme sa brillante prestation de relève lors de la victoire en prolongation de lundi contre Nashville – mais de manière générale, Korpisalo a été une déception. Et avec Anton Forsberg mis à l’écart en raison d’une blessure à l’aine, l’enclave d’Ottawa est encore une fois son plus grand point d’interrogation.

Les Sénateurs ont fait face à une porte tournante d’incohérence au poste de gardien de but et rien n’a fonctionné. Nous ne pouvons toujours pas dire avec certitude qui sera le gardien de but de cette équipe lorsqu’elle ouvrira (théoriquement) sa fenêtre pour concourir pour une place en séries éliminatoires – et c’est un énorme problème.

4. Y a-t-il des raisons de croire que Détroit a désormais « percé » et sera un prétendant légitime aux séries éliminatoires au cours des prochaines années dans l’Atlantique ?

Bultman : Je suis sûr qu’il y a des fans tentés de le croire, et peut-être qu’ils auront raison, mais je suis toujours en mode attentiste. J’imagine qu’il y en avait beaucoup à Ottawa qui pensaient la même chose après la saison dernière, et nous avons vu comment cela s’est passé. La réalité est qu’il est difficile de passer du statut d’équipe de reconstruction à celui d’équipe légitime en séries éliminatoires, et même si l’approche de Detroit consistant à recruter des vétérans les a aidés, ils devront quand même intégrer leurs jeunes joueurs à un moment donné. Cela va apporter des défis. La ligue serait beaucoup plus facile à prédire si les progrès étaient toujours linéaires, mais comme nous le constatons à maintes reprises, ce n’est pas le cas. Pour moi, les Red Wings ont encore beaucoup à prouver avant que quiconque puisse déclarer qu’ils ont « percé » la situation dans son ensemble.

Mendès : À l’heure actuelle, les partisans d’Ottawa ne peuvent que rêver de se poser la question : « Les Sénateurs ont-ils percé ? » Je pense que ce qui rend la situation si frustrante, c’est qu’au début de la saison, la plupart des experts prévoyaient qu’Ottawa finirait devant Détroit. Les projections de pré-saison de Dom Luszczyszyn placent Ottawa dans la bonne voie pour 94 points (cote de 52 pour cent en séries éliminatoires), tandis que Détroit était visé pour 85 points (cote de 14 pour cent en séries éliminatoires).

Les Sénateurs ont traversé une autre période tumultueuse et ont finalement congédié DJ Smith comme entraîneur-chef. Une fois qu’Ottawa aura trouvé son entraîneur-chef permanent – ​​semblable à ce que Détroit a trouvé en Derek Lalonde – je pense qu’il y aura un peu plus d’optimisme quant au potentiel de percée dans la Conférence Est. Mais à l’heure actuelle, cette saison a atténué tant d’optimisme et d’enthousiasme sur le marché.

5. Comment évalueriez-vous le pipeline de prospects en ce moment ?…