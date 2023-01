Comment les récessions peuvent affecter la violence domestique

Après une année remplie de stress économique, la possibilité d’une récession a été une source de préoccupation parmi les défenseurs qui s’efforcent de mettre fin à la violence sexiste, qui craignent que la pression économique croissante sur les Canadiens ne fasse qu’aggraver la pandémie invisible qui touche les victimes de violence conjugale.

Depuis que la pandémie a frappé en 2020, les cas de violence domestique n’ont cessé d’augmenter au Canada, car les rapports de police ont montré une augmentation de la violence contre différents groupes de femmes et d’enfants alors que les personnes étaient mises en quarantaine à la maison pendant le pic de COVID-19.

Ces tendances inquiétantes sont susceptibles d’augmenter à mesure que les Canadiens, en particulier les femmes, continuent de lutter contre la hausse du coût de la vie, ce qui affecte leur capacité à payer les nécessités de base, a déclaré la fondatrice du Centre canadien pour l’autonomisation des femmes (CCFWE), Meseret Haileyesus.

“Lorsque le coût de la vie augmente, leur pouvoir d’achat (des femmes) est diminué, ce qui signifie qu’elles ne peuvent rien se permettre et surtout s’il y a un abus à la maison financièrement, ces femmes [can be] privé même de payer des serviettes hygiéniques », a déclaré Haileyesus à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique vendredi.

Bien que les crises économiques ne causent pas de violence domestique, Haileyesus dit que des problèmes comme le chômage peuvent alimenter cet abus similaire à la pandémie où l’agresseur est plus souvent à la maison ou le stress de l’instabilité économique peut conduire à plus de conflits.

Dans une étude menée par le CCFWE, 80% des victimes ont déclaré que leurs agresseurs étaient plus contrôlants et affichaient un comportement manipulé pendant l’instabilité économique en 2020 tout au long de la pandémie. De plus, 93 % des femmes ont déclaré que leur agresseur retenait l’argent dont elles avaient besoin pour payer la nourriture et les vêtements, entre autres nécessités.

De même, une étude de 2016 analysant les schémas de violence domestique pendant la Grande Récession de 2008-2009 aux États-Unis a révélé que les hommes qui signalaient de l’anxiété et de l’instabilité pendant les ralentissements économiques, qu’ils soient au chômage ou non, étaient plus susceptibles d’afficher un comportement de contrôle envers leur partenaires amoureux.

PROBLÈME SYSTÉMIQUE AGRANDISSANT LA VIOLENCE

Colleen Varcoe, professeure et chercheuse sur la violence et les inégalités à l’Université de la Colombie-Britannique, affirme que la violence domestique ne fera que continuer à être amplifiée par les ralentissements économiques si des changements et des politiques ne sont pas mis en place pour soutenir les victimes.

“Il ne s’agit pas de mauvais individus, il s’agit d’une situation systémique, où la violence est infligée aux personnes les plus vulnérables de notre société, qu’il s’agisse de femmes, d’enfants, de personnes transgenres ou de personnes âgées”, a déclaré Varcoe à CTVNews.ca dans un entretien webcam vendredi.

“Ces dynamiques ne feront qu’aggraver les conditions des personnes les plus marginalisées et cela affecte les gens différemment selon leur situation sociale, donc moins vous avez de ressources en termes économiques, plus vous allez être affecté.”

En 2022, un rapport parlementaire du Comité permanent de la condition féminine proposait 28 recommandations au gouvernement pour agir sur le manque de liberté financière qui alimente la violence fondée sur le sexe.

Haileyesus dit que ces recommandations incluent l’élaboration de politiques sur le lieu de travail ou dans les institutions bancaires et de télécommunication pour offrir un soutien et des options aux victimes pour qu’elles quittent en toute sécurité leur situation de violence.

“Nous avons besoin de politiques inclusives qui améliorent la sécurité d’emploi des femmes, [which] contribuera à réduire la violence domestique. Il doit être adapté en fonction du contexte des femmes, en fonction du contexte des survivantes car le système de soutien existant avec les survivantes de violence domestique est inadéquat, même pendant la pandémie », a-t-elle déclaré.

Haileyesus dit que de nombreuses femmes voient leur crédit ruiné par leur agresseur les laissant sans soutien financier, ou parce qu’elles sont coupées de leurs finances et ne peuvent pas payer leur facture de téléphone, cela peut les empêcher de contacter tout système de soutien.

SOUTIEN AUX VICTIMES PENDANT LES CRISES ÉCONOMIQUES

Les victimes de violence domestique peuvent se sentir encouragées à rester avec leur agresseur pendant les crises financières, c’est pourquoi il est impératif de les préparer à quitter leur situation en toute sécurité, à la fois physiquement et financièrement, dit Haileyesus.

“Nous encourageons les femmes à avoir une sortie sûre non seulement physiquement mais économiquement car une fois que votre crédit est détruit par votre agresseur et que le coût de la vie est très élevé, il est même très difficile de se qualifier pour un appartement, sinon elles doivent rester dans cette situation”, dit-elle.

En demandant d’abord de l’aide à toute personne de confiance, Haileyesus recommande de parler à un bureau de crédit ou à la banque pour discuter de l’état de leurs finances et si leur agresseur a falsifié leur argent en abusant de leur crédit ou en volant une signature électronique.

“L’abus financier et économique est la pire et la plus terrible forme de violence, qui prend [an] toute la vie d’une femme parce que le problème est que, même si l’agresseur n’est pas là, si vous déclarez faillite deux, trois fois, cela peut détruire votre vie », a-t-elle déclaré.

En ce qui concerne le soutien communautaire et individuel, Varcoe affirme que le soutien financier aux victimes d’abus, soit directement à elles, soit par le biais de services communautaires, peut changer la vie.

Le ralentissement économique a exercé une pression importante sur les refuges et les banques alimentaires à travers le pays, de sorte que les dons et le soutien aux politiques régionales et provinciales de financement de ces services peuvent aider les personnes touchées.

Ne pas porter de jugement sur les victimes d’abus peut également contribuer à approfondir le débat sur la violence domestique et l’inégalité entre les sexes qui l’alimente, a déclaré Varcoe.

“Je pense que l’énorme augmentation de la violence à l’égard des femmes que nous avons constatée pendant le COVID ne peut que s’aggraver à moins que nous ne nous concentrions vraiment non seulement sur la reprise économique, mais également sur l’équité entre les sexes”, a déclaré Varcoe.



Trouvez des ressources et des services en matière de violence familiale dans votre région.