Comment les récepteurs de la NFL gèrent leurs itinéraires, étape par étape

EAGAN, Minn. – La NFL est une ligue de passage, donc les noms des quarts – à juste titre – reçoivent la première place.

Mais les lanceurs de chapiteau ont également besoin de coéquipiers pour attraper leurs passes, et dans de nombreux cas, les receveurs ne sont pas dûment reconnus pour leur rôle dans la réussite des gros jeux.

Tua Tagovailoa, Kirk Cousins ​​et Jalen Hurts ont mené leurs équipes aux séries éliminatoires après avoir affiché certaines des meilleures statistiques de leur carrière cette saison en partie à cause de leurs receveurs. Les choix que ces attrapeurs de passes font bien avant de fléchir dans la zone des buts dictent souvent autant l’attaque que les décisions de leurs quarts-arrière.

Le New York Times s’est entretenu avec cinq des receveurs d’élite de la NFL : Justin Jefferson et Adam Thielen des Vikings du Minnesota, Tyreek Hill des Dolphins de Miami, DeVonta Smith des Eagles de Philadelphie et CeeDee Lamb des Cowboys de Dallas. Ils nous ont aidés à disséquer l’art de la course sur route et nous avons revu des images de certains de leurs touchés cette saison. Ils ont détaillé une bataille mentale et physique complexe pour battre les défenseurs, qui se déroule en quelques fractions de seconde, ce que la plupart des téléspectateurs de football ont tendance à manquer.

Diagnostiquer la couverture