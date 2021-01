Les pygargues à queue blanche devraient être réintroduits en Angleterre après avoir disparu il y a un siècle dans le but de réduire les ravageurs, notamment les oies et les lapins.

Un projet d’un organisme de bienfaisance pour la ferme et la faune à Norfolk verrait entre six et 12 des oiseaux relâchés chaque année – dans un effort pour «maintenir des écosystèmes équilibrés».

La ferme Wild Ken Hill et la Roy Dennis Wildlife Foundation affirment que les premiers aigles pourraient être relâchés plus tard cette année, mais on s’attend à ce que seulement moins de la moitié survivent au-delà de l’âge de reproduction.

Les pygargues à queue blanche pourraient être réintroduits en Angleterre comme moyen de réduire les ravageurs, y compris les oies et les lapins (image en stock)

Le projet fait suite à des tentatives similaires aux Pays-Bas et en Lituanie qui ont aidé à contrôler les espèces plus bas dans la chaîne alimentaire.

Les aigles à queue blanche ou «de mer» ont gagné le surnom de «portes de grange volantes» en raison de leur envergure de huit pieds. L’un des plus grands oiseaux de proie, ils ont disparu en Grande-Bretagne au début du XXe siècle en raison de la chasse et de la destruction de leur habitat, mais ont été réintroduits en Écosse dans les années 1960.

Les responsables du projet affirment que les prédateurs massifs ne sont pas seulement «une partie manquante de la biodiversité indigène de l’Angleterre», mais qu’ils sont également «fondamentaux pour maintenir l’équilibre des écosystèmes».

Dominic Buscall, chef de projet chez Wild Ken Hill, a déclaré: « En tant que prédateur au sommet, le rôle que joue l’aigle à queue blanche dans le contrôle des méso-prédateurs tels que les buses, ainsi que les cormorans et les oies sauvages, pourrait bien avoir des répercussions. avantages dans l’écosystème ».

La ferme prévoit de lancer une enquête en ligne pour évaluer le point de vue des résidents locaux sur le projet avant de décider d’aller de l’avant.

Entre six et 12 des oiseaux, qui ont disparu en Grande-Bretagne il y a un siècle, seraient relâchés chaque année dans le but de « maintenir des écosystèmes équilibrés » dans un endroit de Norfolk (image d’archive de l’aigle à queue blanche)

Un projet réussi dans l’île de Wight a réussi à déplacer les aigles d’Écosse. Quatre des six jeunes oiseaux ont déménagé à l’été 2019 et ont survécu à l’année, tandis que sept autres ont déménagé en août dernier.

Les agriculteurs là-bas avaient exprimé des craintes que les oiseaux ne représentent une menace pour le bétail, mais leur régime alimentaire sur l’île de Wight comprenait principalement des poissons sauvages, des charognes, des lapins et des goélands, a déclaré Wild Ken Hill.

Les oiseaux se reproduisent encore naturellement à travers l’Europe et l’Asie du Groenland au Japon, se nourrissant principalement de poissons.

À Norfolk, le troupeau devrait s’attaquer aux oisons cendriers et bernaches du Canada, un régime similaire à celui des Pays-Bas, où les oiseaux se nourrissent d’espèces d’oiseaux bernaches bernaches et de cendres.

La Bernache du Canada a été introduite au Royaume-Uni au 17e siècle et est largement considérée comme nuisible. Ils peuvent être abattus avec une licence obtenue auprès de Natural England.