Comment les psychédéliques peuvent guérir un esprit brisé

12 juillet 2023 – Alors que les enfants apprennent à marcher et à parler, leur cerveau est remarquablement ouvert à de nouvelles informations. Ils recueillent les connaissances des parents, de leur environnement et des essais et erreurs. Les adolescents aussi, car ils adoptent les compétences émotionnelles et intellectuelles nécessaires pour devenir adultes.

À l’âge adulte, cependant, nos esprits deviennent relativement verrouillés, fermés aux nouvelles informations. Cela économise de l’énergie et nous permet de naviguer plus efficacement dans le monde. Mais cela rend également plus difficile l’adaptation, l’apprentissage d’une nouvelle langue ou d’une nouvelle compétence, ou la récupération d’un traumatisme psychologique ou physique. Pour ceux qui ont été victimes d’abus, d’abandon ou de violence physique, ce confinement peut entraîner toute une vie de souffrance, de toxicomanie et d’autres comportements inadaptés.

Mais des recherches récentes promettent que les drogues psychédéliques pourraient « rouvrir » le cerveau pour l’aider à se remettre d’un traumatisme. Le étude publiée dans Naturereflète une renaissance de l’utilisation et de la recherche sur les psychédéliques pour traiter une gamme de problèmes de santé mentale.

Des scientifiques de l’Université Johns Hopkins ont étudié les effets des drogues sur les « périodes critiques » pour l’apprentissage social, des moments où le cerveau est plus ouvert à de nouvelles informations qui diminuent avec l’âge. Le succès chez les souris suggère que les psychédéliques peuvent commencer une nouvelle période d’apprentissage.