Comment les protestations de l’Iran se sont transformées en soulèvement national

Près d’un mois après le début des manifestations à l’échelle nationale, certaines parties de l’Iran portent désormais la marque des zones de combat, avec des fusées éclairantes éclairant le ciel, des coups de feu retentissant et des scènes sanglantes enregistrées dans des séquences vidéo.

“J’enregistre cette vidéo sur la situation à Sanandaj”, a déclaré un manifestant, le visage couvert d’un foulard noir et de lunettes noires, dans un message à CNN depuis la ville à majorité kurde de l’ouest de l’Iran, où certaines des images les plus dramatiques ont émergé des manifestations, malgré une coupure quasi totale d’Internet dans la région.

« La nuit dernière, les forces de sécurité tiraient en direction des maisons. Ils utilisaient des balles de qualité militaire », a-t-il déclaré. « Jusqu’à présent, je n’avais pas entendu de telles balles. Les gens avaient vraiment peur. »

Une vidéo apparemment tournée depuis les toits montrait ce qui semblait être des affrontements entre de jeunes manifestants et des forces de sécurité lourdement armées. Des balles et des fusées éclairantes ont traversé le ciel nocturne et un nuage de poussière et de fumée a couvert les pâtés de maisons.

Au niveau de la rue, d’autres vidéos montraient des manifestants jetant des pierres sur la police, les policiers voyageant parfois dans un cortège de motos, qui semblaient tirer sur la foule.

Un grand nombre d’élites des Gardiens de la révolution iraniens ont participé à la répression en plus de la police locale, disent des militants de Sanandaj, qui accusent les autorités de riposter sans discernement. Selon le groupe de défense des droits kurdes Hengaw, basé à Oslo, un garçon de 7 ans est mort dans les bras de sa mère dimanche après que les forces de sécurité ont tiré sur une foule de manifestants.

Bien qu’il soit impossible de vérifier de manière indépendante le nombre de morts de tels affrontements, des images horribles circulant en ligne et des témoignages oculaires recueillis par CNN ainsi que des groupes de défense des droits, indiquent l’effusion de sang. La vidéo montrait un chauffeur dans la ville gisant mort avec une grosse blessure par balle au visage – des militants ont déclaré qu’il klaxonnait en solidarité avec les manifestants.

« À Sanandaj, ils tirent sur les gens qui klaxonnent avec des balles. Et ils tirent sur petits et grands », a déclaré un autre manifestant dans un message vidéo à CNN. « Les blessés ne vont pas dans les hôpitaux parce que s’ils y vont, des policiers en civil les arrêteront.

« Nous protestons pour la liberté en Iran. Pour les prisonniers et les condamnés, pour le peuple iranien appelant au départ du régime. Tout le monde veut que ce régime disparaisse.

Malgré les affirmations répétées du gouvernement selon lesquelles le calme est revenu, les scènes se reproduisent dans tout le pays à des degrés divers, la majorité kurde à l’ouest du pays semblant porter le poids de la répression.

Avec un défi remarquable, les Iraniens continuent d’affluer dans les artères du pays. Les manifestations ont d’abord été déclenchées par la mort de Mahsa Amini (également connue sous le nom de Zhina), âgée de 22 ans, décédée il y a près d’un mois après avoir été détenue par la police des mœurs du pays, mais les manifestants se sont depuis regroupés autour d’une série de griefs avec le régime.

De plus en plus, les militants et les experts qualifient les manifestations de soulèvement national et de l’un des plus grands défis lancés au régime iranien depuis sa fondation.

“Ce n’est pas une protestation contre la réforme”, a déclaré à CNN Roham Alvandi, professeur agrégé d’histoire à la London School of Economics. « Il s’agit d’un soulèvement exigeant la fin de la République islamique. Et c’est quelque chose de complètement différent de ce que nous avons vu auparavant.

Au cours du mois dernier, les manifestants iraniens ont ciblé les centres névralgiques économiques et politiques du régime. Des vidéos montraient des gens lançant des pierres sur la police dans le centre de Téhéran. Dans le bazar de la capitale, les forces de sécurité ont été vues en train de fuir les manifestants. Même dans les villes conservatrices de Mashhad et Qom – le cœur de la base du pouvoir du régime – les manifestants surgissent fréquemment.

Certaines raffineries de gaz et de pétrole se sont également transformées en sites de protestations, qui se propagent rapidement dans le sud-ouest du pays. Le Conseil des travailleurs des entrepreneurs pétroliers du pays a déclaré qu’il pourrait éventuellement déclencher une grève et suspendre la production de pétrole.

L’industrie pétrolière est la bouée de sauvetage de l’économie iranienne, qui a cédé sous la pression des sanctions américaines déclenchées par l’administration Trump en 2018 et soutenues par l’administration Biden. Les responsables américains sont en négociations indirectes avec l’Iran depuis un an et demi dans le but de rétablir un accord nucléaire historique de 2015 – dont l’ancien président Donald Trump s’est retiré il y a quatre ans – qui verrait l’Iran freiner son programme d’enrichissement d’uranium en échange de sanctions le soulagement.

La vidéo a suggéré que les manifestations dans les raffineries ont commencé comme des protestations contre les salaires, mais se sont ensuite transformées en manifestations anti-régime, avec des ouvriers scandant « mort au dictateur » – une référence au guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

Dans tout le pays, les manifestants ont poussé à des grèves économiques avec un certain succès. Dans les zones à majorité kurde, où les manifestations seraient plus organisées qu’ailleurs dans le pays, des vidéos sur les réseaux sociaux montraient des rangées de magasins fermés. Dans le bazar de Téhéran, un certain nombre de magasins ont fermé ces derniers jours, bien que de nombreux commerçants disent l’avoir fait pour protéger leurs magasins des manifestations et des répressions qui s’ensuivent. Une grève générale, à laquelle les militants iraniens ont appelé, n’a pas encore eu lieu.

Les grèves ouvrières sont chargées de sens historique en Iran. En 1979, les raffineries de pétrole et de gaz ont joué un rôle essentiel dans le mouvement populaire qui a renversé le Shah pro-occidental Mohammad Reza Pahlavi et ouvert la voie à la République islamique.

Selon les experts, une action de protestation plus généralisée des travailleurs et des commerçants pourrait marquer une nouvelle escalade des protestations.

“S’il y a une grève générale nationale, que peut vraiment faire le gouvernement”, a déclaré Alvandi. “Cela paralyserait complètement l’Etat et montrerait l’impuissance de l’Etat face à ce mouvement.”

Pendant ce temps, la répression continue de s’intensifier dans diverses régions de l’Iran, notamment dans le nord et le nord-ouest à majorité kurde, où les allégations de mauvais traitements infligés à la minorité ethnique étaient déjà répandues.

Hengaw, le groupe de défense des droits kurdes, estime que la violence contre les manifestants signalée dans la région “n’est qu’une goutte dans l’océan”, avec seulement des informations partielles sur la répression.

Les autorités ont sporadiquement fermé Internet dans tout l’Iran dans le but apparent d’étouffer les manifestations, les régions à majorité kurde du pays connaissant les fermetures les plus longues, selon des militants et le chien de garde Internet NetBlocks.

Une “perturbation majeure” de l’accès à Internet s’est produite depuis 9h30 en Iran (2h HE) mercredi, selon NetBlocks. Des militants kurdes affirment que les autorités ont également fermé le réseau fixe de la région, arguant que l’effusion de sang vue dans les vidéos pourrait n’être que la pointe de l’iceberg.

“Le régime iranien et son appareil de sécurité n’ont pas de limite”, a déclaré Ramyar Hassani de Hengaw. “Ils ne connaissent pas de limites.”