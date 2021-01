La valeur des propriétés dans les hotspots ruraux a grimpé de près de 30000 £ l’année dernière alors que les gens fuyaient la ville pour vivre à la campagne.

Alors que les gens quittaient la ville en masse et se retiraient à la campagne, des villes comme Penzance, Christchurch et Hove sur la côte, ainsi que des maisons dans les enclaves rurales de Cirencester et Cheltenham, ont grimpé en flèche.

Malgré les verrouillages répétés et Covid qui fait des ravages sur le marché, la valeur de la maison moyenne a augmenté de 27,81 £ par jour en 2020, contre 8,64 £ par jour en 2019, portant la valeur totale du parc immobilier britannique à 9,06 billions £.

Les maisons de Windsor, dans le sud-est de l’Angleterre, se sont classées à la première place, avec une augmentation de valeur de 29 063 £ en 2020, ce qui équivaut à une augmentation de 79,41 £ par jour. Avec ses excellentes liaisons de transport vers Londres et ses liaisons royales, le bourg historique a longtemps été considéré comme un endroit où il fait bon vivre.

Les emplacements côtiers figurant également dans le top dix incluent Penzance, la grande ville la plus à l’ouest de Cornwall à la troisième place, la propriété moyenne augmentant sa valeur de 23437 £ en 2020 (64,04 £ par jour).

Les propriétés en Angleterre ont connu la plus forte augmentation de valeur, en hausse d’environ 30,16 £ par jour, suivies du Pays de Galles à 23,79 £, de l’Irlande du Nord à 15,23 £ et des maisons en Écosse à 12,04 £.

Autre favori des navetteurs, la ville aisée d’Altrincham, près de Manchester, occupe la deuxième place au niveau national.

Altrincham: Cette maison individuelle de six chambres dans l’enclave aisée de Manchester est sur le marché pour 2 795 000 £. Avec une valeur moyenne de la propriété de 536144 £, les propriétaires d’Altrincham ont apprécié que leurs maisons augmentent en valeur de 23772 £ en 2020, ce qui équivaut à 64,95 £ par jour.

Hove: Le prix des maisons situées sur la côte a grimpé en flèche, avec cet appartement de trois chambres à Hove sur le marché pour 525000 £

Penzance: Les emplacements côtiers figurant également dans le top dix incluent Penzance, la grande ville la plus à l’ouest de Cornwall à la troisième place, la propriété moyenne augmentant sa valeur de 23437 £ en 2020 (64,04 £ par jour). Cette propriété mitoyenne de quatre chambres à Penzance est sur le marché pour 280 000 £.

Windsor: Cette maison mitoyenne de trois chambres est à vendre pour 600 000 £. Les maisons de Windsor, dans le sud-est de l’Angleterre, occupent la première place, avec une augmentation de valeur de 29 063 £ en 2020, ce qui équivaut à une augmentation de 79,41 £ par jour

Malgré des verrouillages répétés et Covid qui fait des ravages sur le marché, la valeur de la maison moyenne a augmenté de 27,81 £ par jour en 2020, contre 8,64 £ par jour en 2019 – portant la valeur totale du parc immobilier britannique à 9,06 billions £

Top 10 des villes postales pour le changement de prix 2020 (en dehors de Londres) Rang Ville Région Changement de valeur sur 12 mois Augmentation quotidienne de la valeur 1 Windsor Angleterre du Sud-Est 29 063 £ 79,41 £ GB 2 Altrincham Angleterre du Nord-Ouest 23 772 £ £ 64.95 3 Penzance Sud-ouest de l’Angleterre 23 437 £ £ 64.04 4 Saint-Alban Est de l’Angleterre 23 410 £ £ 63,96 5 Winchester Angleterre du Sud-Est 23 222 £ £ 63.45 6 Christchurch Sud-ouest de l’Angleterre 21 782 £ 59,51 £ GB sept Hove Angleterre du Sud-Est 21 660 £ £ 59.18 8 Cirencester Sud-ouest de l’Angleterre £ 20.178 £ 55.13 9 Cheltenham Sud-ouest de l’Angleterre 20 006 £ 54,66 £ GB dix Bishop’s Stortford Est de l’Angleterre 19 008 £ £ 51.94

Selon l’étude de Zoopla, d’autres endroits qui figurent dans le top dix et se trouvent à une distance de trajet de Londres comprennent Winchester dans le Hampshire, St Albans et Bishops Stortford dans le Hertfordshire.

TOP 10 DES ARRONDISSEMENTS DE LONDRES POUR L’ÉVOLUTION DES PRIX EN 2020 Rang Arrondissement Changement de 12 mois Changement de prix par jour 1 Kensington et Chelsea 49 812 £ £ 136.10 2 Westminster £ 47.882 130,83 £ GB 3 Merton £ 35.179 £ 96.12 4 Hammersmith et Fulham 34 097 £ £ 93.16 5 Ville de Londres 30 839 £ 84,26 £ GB 6 Richmond upon Thames 30 740 £ £ 83.99 sept Wandsworth 29 434 £ 80,42 £ GB 8 Lambeth 25 369 £ 69,31 £ GB 9 Forêt de Waltham 23 513 £ £ 64.24 dix Haringey 21 445 £ 58,59 £ GB

Les trois sites sont réputés pour leur qualité de vie et ont des liaisons ferroviaires directes vers Londres avec un temps de trajet d’une heure ou moins.

Avec une valeur moyenne de la propriété de 536144 £, les propriétaires d’Altrincham ont apprécié que leur maison augmente en valeur de 23772 £ en 2020, ce qui équivaut à 64,95 £ par jour.

Hove, dans l’East Sussex, figure également dans le top dix, tout comme la ville côtière de Christchurch dans le Dorset avec des augmentations de valeur de 21 660 £ (59,18 £ par jour) et 21 782 £ (59,51 £ par jour) respectivement.

En ce qui concerne les zones rurales, la ville de marché de Cirencester, connue sous le nom de « capitale des Cotswolds », se classe à la huitième place, la propriété moyenne de la ville augmentant sa valeur de 20178 £ en 2020 (55,13 £ par jour).

Cheltenham dans le Gloucestershire et juste à la lisière des Cotswolds est classé juste derrière Cirencester, avec une augmentation de valeur de 20 006 £ (54,66 £ par jour).

La valeur totale des logements dans la capitale a dépassé la barre des 2 billions de livres sterling cette année, s’élevant maintenant à 2,03 billions de livres sterling.

La valeur moyenne d’une propriété londonienne a augmenté de 19609 £ en 2020, tandis que la valeur moyenne d’une maison à Londres est maintenant de 658195 £.

Kensington: Les plus fortes augmentations à Londres ont été constatées dans le Royal Borough Borough de Kensington et Chelsea, où les logements ont augmenté d’environ 49812 £ l’année dernière

Winchester: Cette maison individuelle de quatre chambres, avec garage privé et allée et un immense jardin, est sur le marché pour 575000 £

St Albans: Cette maison individuelle de trois chambres a un prix indicatif de 625000 £ – et se trouve à proximité de Londres

Bishops Stortford: Les acheteurs peuvent acheter cette maison jumelée de cinq chambres à Bishops Stortford pour 500000 £

Les plus fortes augmentations à Londres se trouvent dans le Royal Borough Borough de Kensington et Chelsea (49 812 £) et Westminster (47 882 £). Le London Borough of Merton, qui englobe la verdoyante Wimbledon classée à la troisième place (35179 £), tandis que le London Borough of Hammersmith and Fulham (34097 £) et la City de Londres (30839 £) constituent le top cinq.

Avec une augmentation de la valeur des logements dans tous les arrondissements de Londres, il y a une forte indication que malgré que de nombreux propriétaires réévaluent leurs priorités et envisagent de quitter la ville, il y a encore un retour sur investissement important à réaliser pour ceux qui possèdent une maison à Londres.

En Angleterre, les régions les plus performantes en dehors de Londres reflètent les zones à prix de l’immobilier plus élevés. Le Sud-Est occupe la première place, la valeur moyenne des biens immobiliers de la région augmentant de 12552 £ en 2020.

Il a été suivi par le Sud-Ouest (11 671 £), l’Est de l’Angleterre (10 108 £), les East Midlands (9 470 £) et le Nord-Ouest (9 059 £).

Les propriétés au Pays de Galles se sont classées à la sixième place avec une augmentation de valeur annuelle de 8 706 £, supérieure à celles des West Midlands (8 567 £) et du Yorkshire et du Humber (8 331 £).

Pendant ce temps, les propriétés en Irlande du Nord (5575 £) ont mieux performé que celles du nord-est de l’Angleterre (5084 £) en 2020.

TOP RÉGIONS POUR L’ÉVOLUTION DES PRIX EN 2020 Rang Région Changement de 12 mois Changement de prix quotidien 1 Londres 19 609 £ 53,58 £ GB 2 Angleterre du Sud-Est 12 552 £ £ 34.29 3 Sud-ouest de l’Angleterre 11 671 £ £ 31.89 4 Est de l’Angleterre 10 108 £ 27,62 £ GB 5 Midlands de l’Est 9 470 £ 25,88 £ GB 6 Angleterre du Nord-Ouest 9 059 £ £ 24.75 sept Pays de Galles 8 706 £ 23,79 £ 8 Midlands de l’Ouest 8 576 £ 23,43 £ GB 9 Yorkshire et The Humber 8 331 £ 22,76 £ GB dix Irlande du Nord 5 575 £ 15,23 £ GB 11 Angleterre du Nord-Est 5 084 £ £ 13.89 12 Écosse 4 408 £ 12,04 £ GB

Cheltenham: Cette maison mitoyenne de trois chambres a été mise sur le marché avec Zoopla pour 375000 £

Christchurch: Une maison individuelle de trois chambres avec une immense allée et un garage privé est sur le marché pour 400000 £

Cirencester: Cette maison de trois chambres située dans un chemin privé a été mise en vente pour 439500 £

Gráinne Gilmore, responsable de la recherche chez Zoopla, a déclaré: «Le marché du logement a été l’un des points forts de l’économie en cette année par ailleurs incertaine.

«La réévaluation« unique dans une vie »parmi une grande cohorte de propriétaires sur la façon dont ils veulent vivre et où ils veulent vivre a entraîné une forte demande depuis la fin du premier verrouillage.

« Les données reflètent une demande accrue d’espace intérieur et extérieur supplémentaire, et certaines zones rurales ont connu une augmentation des niveaux d’activité, car ceux qui ne sont plus limités par un trajet quotidien recherchent un style de vie différent.

«Ces facteurs, associés aux vacances du droit de timbre, ont conduit à l’un des marchés du logement de Noël les plus fréquentés depuis une décennie et ont soutenu des hausses de prix de près de 4% cette année.