Comment les propriétaires peuvent donner un sens au financement climatique

Lorsque Josh Hurwitz a décidé d’installer l’énergie solaire dans sa maison du Connecticut, il avait trois grandes raisons : réduire son empreinte carbone, éventuellement stocker l’électricité dans une batterie solaire en cas de panne de courant et, surtout, économiser de l’argent. Maintenant, il est sur la bonne voie pour payer son système en six ans, puis économiser des dizaines de milliers de dollars au cours des 15 années suivantes, tout en se couvrant contre l’inflation des tarifs des services publics. Cela fonctionne si bien qu’il se prépare à ajouter une batterie fabriquée par Tesla pour lui permettre de stocker l’énergie qu’il produit. Au cœur de l’accord : crédits d’impôt et autres avantages de l’État du Connecticut et de Washington, DC, dit-il. “Vous devez faire travailler l’argent”, a déclaré Hurwitz. “Vous pouvez avoir les meilleures intentions, mais si les chiffres ne fonctionnent pas, cela n’a pas de sens de le faire.” L’expérience de Hurwitz souligne un avantage de la loi sur la réduction de l’inflation adoptée en août : son extension et son expansion des crédits d’impôt pour promouvoir la propagation des systèmes d’énergie solaire à domicile. L’adoption devrait augmenter de 26% plus rapidement en raison de la loi, qui prolonge les crédits d’impôt qui devaient expirer de 2024 à 2035, selon un rapport de Wood Mackenzie et de la Solar Energy Industry Association. Ces crédits couvriront 30 % du coût du système – et, pour la première fois, il y a un crédit de 30 % pour les batteries qui peuvent stocker l’énergie nouvellement produite pour une utilisation en cas de besoin. “La principale chose que fait la loi est de donner à l’industrie et aux consommateurs l’assurance que les crédits d’impôt seront là aujourd’hui, demain et pour les 10 prochaines années”, a déclaré Warren Leon, directeur exécutif de la Clean Energy States Alliance, une coalition bipartite. des agences gouvernementales de l’énergie de l’État. “Le solaire sur les toits est encore assez cher pour nécessiter des subventions.” Décision de facturation nette de l’énergie solaire en Californie La certitude a été la chose la plus difficile à trouver dans le solaire, où les changements fréquents de politique font du marché une « montagne russe solaire », comme l’a dit un dirigeant de l’industrie. Juste au moment où les crédits d’impôt fédéraux étendus prenaient effet, la Californie a réduit le 15 décembre une autre grande incitation permettant aux propriétaires de revendre l’énergie solaire excédentaire générée par leurs systèmes au réseau à des taux attractifs, brouillant à nouveau les calculs dans le plus grand État américain et ses plus grand marché de l’énergie solaire – bien que les changements n’entrent en vigueur qu’en avril prochain. Mettez les changements étatiques et fédéraux ensemble, et Wood Mackenzie pense que le marché solaire californien se contractera fortement en 2024, en baisse de 39 %. Avant que les incitations de la loi sur la réduction de l’inflation ne soient prises en compte, la société de conseil prévoyait une baisse de 50% avec le changement de politique en Californie. Le solaire résidentiel vient de connaître un trimestre historique, avec 1,57 GW installés, une augmentation de 43 % d’une année sur l’autre, et la Californie un peu plus d’un tiers du total, selon Wood Mackenzie.

Pour les changeurs potentiels, les crédits d’impôt peuvent rapidement récupérer une partie du coût initial du passage au vert. Hurwitz a pris le crédit d’impôt fédéral pour son système lorsqu’il l’a installé en 2020, et se prépare à ajouter une batterie maintenant qu’elle est également assortie de crédits d’impôt. Certains entrepreneurs proposent des accords où ils absorbent le coût initial – et réclament le crédit – en échange d’accords de location du système. Combinés aux économies d’électricité que les propriétaires n’achètent pas auprès des services publics, les crédits d’impôt peuvent permettre aux systèmes solaires sur les toits de s’amortir en aussi peu que cinq ans – et d’économiser 25 000 $ ou plus, après récupération de l’investissement initial, en deux décennies. “Cette croissance aura-t-elle des jambes? Absolument”, a déclaré Veronica Zhang, gestionnaire de portefeuille du Van Eck Environmental Sustainability Fund, un fonds vert qui ne se concentre pas exclusivement sur l’énergie solaire. “Avec l’augmentation des tarifs des services publics, c’est le bon moment pour déménager si vous y pensiez en premier lieu.” Comment calculer les coûts et les avantages de l’installation Voici comment fonctionnent les chiffres. À l’échelle nationale, le coût de l’énergie solaire en 2022 varie de 16 870 $ à 23 170 $, après le crédit d’impôt, pour un système de 10 kilowatts, la taille pour laquelle les devis sont le plus souvent recherchés sur EnergySage, un site de comparaison de devis basé à Boston pour les panneaux solaires et piles. La plupart des ménages peuvent utiliser un système de six ou sept kilowatts, a déclaré le porte-parole d’EnergySage, Nick Liberati. Une batterie de 10 à 12 kilowatts coûte environ 13 000 dollars de plus, a-t-il ajouté. Il y a une variation significative de ces chiffres par région, et par la taille et d’autres facteurs spécifiques à la maison, a déclaré Vikram Aggarwal, PDG d’EnergySage. Dans le New Jersey, par exemple, un système de 7 kilowatts coûte en moyenne 20 510 $ avant le crédit et 15 177 $ après. À Houston, c’est environ 1 000 $ de moins. À Chicago, ce système coûte près de 2 000 $ de plus qu’au New Jersey. Un système de 10 kilowatts plus robuste coûte plus de 31 000 $ avant le crédit autour de Chicago, mais 26 500 $ à Tampa, en Floride. Tous ces prix moyens sont ceux indiqués par EnergySage. L’efficacité du système peut également varier en raison de facteurs spécifiques à la maison, y compris le placement d’arbres sur ou à proximité de la propriété, comme nous l’avons découvert lorsque nous avons demandé au système d’appel d’offres en ligne d’EnergySage d’examiner des maisons spécifiques. Les offres pour une maison de banlieue de Chicago variaient aussi bas que 19 096 $ après le crédit fédéral et aussi haut que 30 676 $.

