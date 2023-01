Comment les propriétaires et les locataires peuvent hiverner leurs maisons et leurs appartements

Le temps hivernal peut faire des ravages dans les maisons (et votre portefeuille), peu importe où vous vivez : tuyaux gelés, fournaises cassées, sous-sols inondés, pièces à courants d’air, factures de services publics élevées, coût de réparation des tuyaux éclatés ou des radiateurs en panne. Les tempêtes et le froid peuvent pousser un système CVC déjà sur le point de s’effondrer au moment précis où vous avez le plus besoin de chauffage, laissant tous les membres de votre foyer à risque de problèmes de santé physique et mentale.

Alors que les propriétaires ont un plus grand contrôle sur les améliorations et les réparations de leur maison, les locataires peuvent également prendre des mesures préventives simples pour l’hivernage. Que vous viviez dans un climat plus chaud et plus pluvieux ou que vous affrontiez des températures sous le point de congélation chaque hiver, des experts vous conseillent sur la façon de préparer votre maison pour la saison.

Prévenir les problèmes avant que les températures chutent

“L’une des choses les plus importantes est d’être proactif plutôt que réactif”, déclare Dylan Evans, expert en CVC et en plomberie chez Complete Comfort Heating, Air and Plumbing, une entreprise d’entretien de CVC et de plomberie basée à Greenwood, dans l’Indiana. “Souvent, les gens attendent qu’il fasse très froid dehors pour même reconnaître que leur chaleur existe.”

La mesure préventive d’hivernage la plus simple et la plus efficace consiste à changer régulièrement le filtre de votre fournaise. Au fil du temps, le filtre peut se boucher avec de la poussière et des débris, provoquant l’arrêt complet du système de CVC, explique Bill Samuel, entrepreneur général agréé à Chicago et propriétaire de Blue Ladder Development. La plupart des filtres devront être remplacés tous les 90 jours, dit Evans, mais si après 30 ou 45 jours votre filtre est sombre et sale, vous voudrez le changer plus tôt, alors vérifiez-le environ une fois par mois. “Je ne plaisante même pas, probablement environ 50 % des appels que nous recevons lorsqu’il fait très froid dehors, cela finit par être simplement un filtre sale”, déclare Evans.

Les locataires peuvent facilement remplacer les filtres à air dans la fournaise d’une maison louée. Vérifiez simplement votre bail ou clarifiez avec votre propriétaire pour déterminer qui est responsable du remplacement des filtres à air, surtout si vous vivez dans un appartement et que vous n’avez pas accès à la fournaise de l’immeuble.

Pendant que vous changez le filtre, assurez-vous que la fournaise ne fuit pas, ne fait pas de bruits étranges ou n’a pas de lumières clignotantes, dit Samuel. N’importe lequel de ces signes peut indiquer un problème, alors appelez un professionnel du CVC ou informez-en votre gestionnaire immobilier.

Evans recommande également des inspections annuelles par les entreprises de plomberie, de chauffage et de refroidissement afin qu’elles puissent identifier tout problème potentiel. Les locataires préoccupés par la santé des systèmes de leur immeuble devraient demander à leur propriétaire de planifier une inspection avant l’approche d’une vague de froid ou d’une tempête hivernale. (Plus d’informations sur ce que les propriétaires sont légalement tenus de fournir plus tard.) “Dans notre région, les propriétaires sont assez réceptifs à cela”, dit Evans, “parce qu’il est beaucoup plus facile d’avoir quelqu’un qui vous parle d’obtenir un entretien préventif qu’il ne l’appelle et en disant: ‘Hé, la propriété que je vous loue est actuellement pleine d’eau.’

Pour ceux qui vivent dans des zones sujettes aux inondations, Evans suggère de garder des sacs de sable à portée de main pour les utiliser comme barrière empêchant l’eau de pénétrer dans votre maison ou votre garage. La FEMA recommande de nettoyer les gouttières et les descentes pluviales afin que l’eau puisse s’écouler facilement loin de votre maison et d’élever les équipements tels que les condenseurs de climatisation, les pompes à chaleur et les compteurs d’eau sur des plates-formes situées à au moins un pied au-dessus de la hauteur prévue des eaux de crue. Protégez vos documents et objets de valeur, tels que les certificats de naissance et les passeports, et rangez-les dans un endroit où l’eau ne risque pas de les endommager et dans des contenants étanches. Si vous le pouvez, assurez-vous que les appareils (laveuse, sécheuse, chauffe-eau) et les systèmes de CVC ne se trouvent pas dans des zones inondables de votre maison, comme le sous-sol. (Cela pourrait ne pas être possible si vous louez ou si ces appareils étaient déjà installés à des niveaux inférieurs.)

Empêche l’air chaud de sortir

Le calfeutrage et les coupe-froid des portes et des fenêtres peuvent vous faire économiser de 5 à 20 % d’économies d’énergie, selon le Département américain de l’énergie. Le calfeutrage et les coupe-froid scellent les zones autour des portes et des fenêtres où l’air froid peut s’infiltrer. Le ministère de l’Énergie fournit des guides de bricolage sur le calfeutrage et les coupe-froid, mais si vous n’êtes pas très pratique, contactez un professionnel. Le calfeutrage à la corde n’est pas permanent et peut être une bonne option pour les locataires.

Une méthode d’isolation simple et conviviale pour les locataires consiste à appliquer une pellicule de plastique sur les fenêtres à courants d’air. Vous pouvez trouver un kit d’isolation de fenêtre dans une quincaillerie (Home Depot vend un pack de quatre pour 6 $) et appliquer l’adhésif et le film plastique autour de votre fenêtre, puis utiliser un sèche-cheveux pour rétrécir le plastique en place.

Pour les ménages qui n’ont pas les moyens de payer les mises à niveau de l’hivernage ou leurs factures de chauffage, vous pouvez demander le programme d’aide à l’énergie domestique à faible revenu, qui fournit un financement pour ces projets et services publics.

Puisque l’air chaud monte, Samuel suggère de faire tourner vos ventilateurs de plafond dans le sens des aiguilles d’une montre afin de pousser l’air chaud vers vous. Cherchez un interrupteur à la base du ventilateur vous permettant de changer la direction. Assurez-vous simplement de garder le ventilateur à basse vitesse. “Cela maintiendra un courant ascendant qui déplacera l’air chaud emprisonné au plafond dans toute la pièce”, explique Samuel.

Protégez vos conduites d’eau contre le gel et l’éclatement

Les tuyaux ont un risque plus élevé de geler lorsque les températures descendent en dessous de 20 degrés Fahrenheit, explique Brittany Katterjohn, coordinatrice marketing chez Complete Comfort Heating, Air, and Plumbing. Si vous avez des tuyaux exposés aux éléments – à l’extérieur, dans le garage, les greniers, le sous-sol ou dans une zone qui devient froide – vous voudrez les isoler afin qu’ils ne gèlent pas. La plupart des quincailleries stockent de l’isolant pour tuyaux – “c’est un peu comme une nouille de piscine plus petite”, explique Evans. “Il est livré en un seul morceau et vous pouvez le couper et il épouse essentiellement le tuyau. Cela aidera ces tuyaux à ne pas atteindre des températures inférieures au point de congélation. » Evans suggère également de laisser le côté eau froide d’un robinet à chaque niveau de votre maison s’égoutter légèrement à des températures inférieures à 20 degrés. “Cette eau en mouvement aidera à rendre plus difficile le gel de ce tuyau”, dit-il.

Si vos tuyaux gèlent et que vous ou votre propriétaire ne pouvez pas joindre un plombier, vous pouvez essayer de les dégeler vous-même à l’aide d’un sèche-cheveux ou d’un radiateur, dit Katterjohn. Vous pouvez dire qu’un tuyau est gelé lorsque l’eau ne sort pas d’un robinet et qu’il y a du givre à l’extérieur du tuyau. Surveillez constamment le processus de décongélation – ne laissez jamais un sèche-cheveux ou un radiateur sans surveillance – et laissez vos robinets ouverts pour que lorsque l’eau recommence à couler, vous sachiez que le tuyau est correctement réchauffé. “Si cela ne fonctionne pas ou si vous n’avez pas accès à ces approvisionnements, nous vous recommandons de fermer complètement votre accès à l’eau jusqu’à ce qu’un professionnel agréé puisse y remédier”, déclare Katterjohn.

Les robinets d’eau extérieurs pour les tuyaux risquent également de geler. Retirez tous les tuyaux connectés et fermez la vanne d’arrêt intérieure pour éviter le gel, dit Samuel.

Les signes d’éclatement de vos tuyaux incluent des flaques d’eau sous les éviers, des dégâts d’eau sur les murs et les plafonds, une faible pression d’eau et une facture d’eau élevée. Dans ce cas, fermez l’accès à l’eau dans votre maison si vous le pouvez. Votre robinet d’arrêt d’eau se trouve probablement près de votre compteur d’eau ou de votre chauffe-eau. Pour ceux qui n’ont pas accès au robinet d’arrêt d’eau, contactez immédiatement votre propriétaire.

Ayez un plan de secours pour les pires scénarios

Bien que les lois diffèrent d’un État à l’autre et d’une ville à l’autre, les propriétaires sont généralement tenus de fournir le chauffage, l’eau chaude et froide et la plomberie. Tout problème avec la température de votre appartement et de l’eau doit être signalé à votre propriétaire ou à votre gestionnaire immobilier dès qu’il survient. S’ils ne répondent pas ou ne réparent pas les dommages, envoyez une plainte officielle par écrit au propriétaire. Si le propriétaire évite toujours les réparations, les locataires peuvent retenir le loyer, payer les réparations de leur poche et déduire les coûts de leur loyer, ou intenter une action en justice. Encore une fois, vérifiez les lois sur l’entretien des propriétés de votre état et de votre ville pour déterminer les responsabilités de votre propriétaire et les droits du locataire.

En cas de tempête empêchant les techniciens de passer des appels et de réparer, ayez un radiateur disponible pour garder votre maison au chaud en cas d’urgence, de préférence avec une minuterie intégrée qui s’éteindra si elle est accidentellement laissée sans surveillance, dit Evans. N’utilisez pas votre four à gaz pour la chaleur car c’est à la fois un risque d’incendie et augmente votre risque d’empoisonnement au monoxyde de carbone. Si vous avez complètement perdu de l’électricité, essayez un générateur portable, mais assurez-vous de le faire fonctionner à au moins 20 pieds de votre maison et jamais à l’intérieur, car les générateurs brûlent du carburant et, encore une fois, peuvent provoquer une intoxication au monoxyde de carbone.

Idéalement, vous voudrez avoir tous les matériaux et plans en place avant que les tempêtes n’arrivent ou que les températures ne chutent afin de ne pas vous précipiter en cas d’urgence. Quelques mesures préventives peuvent empêcher des problèmes mineurs de se transformer en catastrophes ou vous préparer à la prochaine tempête.

