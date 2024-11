Comment les propriétaires d’entreprise de Roswell et Ruidoso font face au désastre

1er novembre — Depuis une colline voisine, Dave Anderson a vu tout ce qu’il possédait brûler en moins de 10 minutes l’été dernier. L’ancien habitant de Ruidoso, qui ne sait toujours pas s’il souhaite revenir, a perdu d’un seul coup sa maison et le magasin de ski familial.

«J’ai tout perdu», a-t-il déclaré au Journal. « J’ai perdu tout ce que j’avais. J’ai été réduit à un seul camion. »

Et à seulement une heure et demie de route, une averse historique entraînerait des inondations qui ravageraient la ville de Roswell quelques mois plus tard. Des centaines d’entreprises et plus d’un millier de foyers ont été touchés et peinent encore à se relever.

Le magasin de ski et la maison d’Anderson ont été dévorés par le Salt Fire, l’un des deux incendies de forêt qui ont brûlé autour de Ruidoso et de la réserve Mescalero Apache au cours de l’été. Les incendies ont ravagé au total plus de 25 000 acres.

Les désastres ne se sont pas arrêtés là. De fortes inondations sont arrivées après les incendies de forêt.

Anderson vit actuellement dans un camping-car qu’il a acheté sur la propriété de son frère à Bonito Lake. Il a payé le véhicule récréatif avec l’aide financière de l’Agence fédérale de gestion des urgences, a-t-il déclaré, après ne pas avoir réalisé qu’il avait perdu son assurance habitation Geico en 2019 lorsque la société de souscription Travelers a quitté le Nouveau-Mexique.

« Donc j’ai eu de la chance là-bas », a-t-il déclaré.

Il n’a pas eu autant de chance avec l’entreprise qu’il possédait, Wild West Ski Shop. Assuré par Liberty Mutual, il a déclaré qu’il travaillait avec un souscripteur pour obtenir de l’argent de la société.

Il a déclaré que l’assurance avait été vérifiée par le biais d’un contrat et non d’une police, donc Liberty Mutual était « obligée de payer ». Mais, a-t-il dit, il reste encore un combat pour obtenir l’argent et il pourrait finir par devoir porter l’affaire devant le bureau du surintendant des assurances du Nouveau-Mexique.

« C’est peut-être notre seule option », a déclaré Anderson.

Liberty Mutual a déclaré au Journal qu’elle ne commentait pas publiquement les réclamations des clients.

Pendant ce temps, les habitants de Roswell tentent toujours d’évaluer tous les dégâts causés par les inondations de septembre, que les autorités ont qualifiées de « crues de 500 ans ». Michael Espiritu est président et directeur général de la Roswell-Chaves County Economic Development Corporation, une organisation à but non lucratif axée sur le recrutement et la fidélisation des entreprises dans la région.

Il a déclaré que la ville était toujours en train de subir des opérations de reconstruction et de nettoyage, faisant le point sur le nombre de maisons perdues et le nombre de personnes déplacées. Il a déclaré que les inondations ont touché plus de 1 000 maisons et environ 200 entreprises.

Espiritu a déclaré que les communautés locales se sont vraiment regroupées au milieu des catastrophes pour nettoyer par la suite et se relever. Il a déclaré que Ruidoso aidait immédiatement Roswell, sachant de première main à quoi ressemblaient les catastrophes.

« Ils nous ont beaucoup soutenus, et ils ont vécu cela pour le comprendre, donc ils sont ici », a-t-il déclaré, « ainsi que dans d’autres communautés comme Artesia, Carlsbad. Je veux dire, il y a beaucoup de les gens de la région – Clovis – tout le monde a été en quelque sorte aidé. »

Trop cher, trop difficile à rouvrir

Le Wild West Ski Shop de Ruidoso ne rouvrira pas.

Anderson a déclaré qu’il était un partenaire silencieux dans l’entreprise. Il était propriétaire de la propriété et a vendu sa part de l’entreprise à son frère, dont il habite maintenant la propriété de Bonito Lake.

Et à 76 ans, Anderson a déclaré que son frère était « vieux ».

« Alors il se dit : ‘Est-ce que je veux vraiment reconstruire et recommencer ?' », a déclaré Anderson. « Et je lui ai dit que je comprenais. »

Mais même si son frère voulait reconstruire, ce serait difficile.

« Le problème, c’est que les compagnies d’assurance vont augmenter les tarifs à un point tel que les gens vont avoir beaucoup de mal à recommencer », a déclaré Anderson.

Il a dit que cela pousserait les gens à quitter le Nouveau-Mexique. Et, a-t-il ajouté, c’est une question nationale.

« Je pense que l’État va devoir faire quelque chose à ce sujet. Il va devoir intervenir d’une manière ou d’une autre », a-t-il déclaré. « Soit cela, soit l’État devra avoir sa propre assurance pour les gens parce que les gens ne pourront pas se le permettre. »

Anderson réfléchit au même choix en reconstruisant sa maison de Ruidoso. Il a dit que si l’assurance était trop chère, il passerait à autre chose.

Ce n’est pas la première maison qu’il perd à cause d’incendies de forêt. Il a perdu sa maison à cause de l’incendie de Little Bear qui a brûlé autour de Ruidoso en 2012.

Alyx Duncan et son mari possédaient et géraient Mountain Air Cabins, des chalets de location de vacances à Ruidoso. Elle a déclaré qu’il y avait cinq cabanes entourant un bureau, qui ont toutes brûlé dans l’incendie.

Duncan et son mari ont vécu sur le site pendant les 11 premières années à la tête de l’entreprise et ont acheté l’année dernière une maison qui a survécu aux catastrophes.

Même si les coulées de boue en cours dans l’Upper Canyon, où se trouvent les cabines Mountain Air, n’empêchaient pas Duncan de reconstruire, a-t-elle déclaré, l’assurance n’est pas suffisante pour couvrir la reconstruction.

« Malheureusement, nous avions une assurance publique, parce que c’est la seule assurance que nous pouvions obtenir. Et donc nous étions très, très sous-couverts, sous-assurés, je suppose », a déclaré Duncan.

Puis, une semaine après l’incendie, Duncan a organisé un événement dans un immeuble de bureaux séparé où les membres de la communauté se sont réunis pour offrir de la nourriture, laver les vêtements et couper les cheveux aux personnes déplacées et aux premiers intervenants.

Pendant que l’événement se déroulait, une crue soudaine sur l’US Highway 70 a rempli le bureau de boue et de suie, emportant également les voitures, les tables et les chaises. Duncan, qui a déclaré qu’elle et son mari venaient d’emménager dans le bureau l’année dernière, a déclaré qu’environ huit pouces de boue et de fumier avaient rempli le bâtiment de 7 000 pieds carrés.

« Nous sommes en train de nettoyer le bâtiment et de le remettre en état. Nous avons commandé des fenêtres la semaine dernière, donc c’est excitant, car nous pouvons ensuite intégrer nos fenêtres », a-t-elle déclaré.

Duncan attend toujours de recevoir une assurance contre les inondations.

L’impact économique

Anderson a déclaré que le magasin de ski de sa famille était en difficulté avant les catastrophes, car le domaine skiable de Ruidoso n’est plus ouvert sept jours sur sept comme autrefois. Ski Apache était ouvert cinq jours par semaine avant les catastrophes.

« Nous consacrions environ 20 % de nos revenus normaux au village, ce qui était tout simplement épouvantable. Je veux dire, plusieurs entreprises ont fait faillite », a-t-il déclaré.

Les catastrophes ont ravagé les revenus locatifs de Duncan. Elle et son mari ont perdu au total sept chalets qu’ils possédaient ainsi que sept propriétés qu’ils géraient, laissant environ deux douzaines de propriétés de gestion avec lesquelles gagner des revenus.

Elle a déclaré que leur activité était en baisse de 90 % en juillet, qui est normalement le mois le plus chargé, en baisse de 75 % en août et qu’elle fonctionne désormais à 50 %.

« Donc ça revient, mais lentement », a-t-elle déclaré.

À Roswell, Espiritu a déclaré que les entreprises rouvriraient progressivement. Il a déclaré que certains sont ouverts mais ont des opérations limitées car les propriétaires nettoient la boue, les dégâts des eaux et d’autres matériaux désormais inutiles. Il a déclaré que le magasin local Allison’s Home Supply House offrait d’énormes réductions sur les produits aux victimes de catastrophes pour les aider.

« Donc (nettoyer) prend beaucoup de temps, une énergie qui aurait été consacrée à la gestion de votre entreprise », a déclaré Espiritu.

La perte d’entreprises communautaires a également nui aux zones sinistrées. Espiritu a déclaré que Roswell avait perdu son centre de congrès, où se tenaient les réunions du conseil municipal et de nombreux événements publics. Il a également déclaré que les inondations avaient touché le musée et le centre d’art de Roswell et que la ville avait payé un coursier pour envoyer des œuvres d’art, dont ce musée valait des centaines de millions de dollars, à Chicago pour restauration et réparation.

« C’était dans la zone la plus durement touchée », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le tourisme ne semble pas être trop touché et qu’il voit encore des touristes se promener dans la rue principale.

La ville a dû reporter l’arrivée de certains pilotes qui se préparent pour le championnat national de courses aériennes, qui vient de déménager de Reno, dans le Nevada, à Roswell. Les courses n’ont lieu qu’en septembre mais les pilotes arrivent tôt pour voir le parcours. Espiritu a déclaré que l’événement génère un impact économique local de plus de 158 $ par an avec plus de 100 000 spectateurs.

Il espère que les courses de septembre ne seront pas affectées par les inondations de cette année.

Les inondations ont également provoqué des fermetures de routes, notamment la US Highway 285, qui est le principal moyen de transport de Roswell à Artesia. Espiritu a déclaré que cela créait des obstacles pour les résidents de Roswell qui travaillent dans les champs pétrolifères d’Artesia pour se rendre au travail.

Shane Regensberg est président de la Chambre de commerce du comté de Mora. Il a dû évacuer son domicile en 2022 lorsque l’incendie de Hermits Peak/Calf Canyon faisait rage dans le nord du Nouveau-Mexique.

Depuis lors, a-t-il déclaré, il a vu l’économie du comté de Mora se renforcer à mesure que les résidents dépensaient de l’argent localement. De même, il a encouragé les autres à soutenir leurs économies locales après des catastrophes.

« Que ce soit Roswell, Ruidoso, peu importe, achetez local autant que vous le pouvez », a-t-il déclaré, « parce que c’est ce qui renforce davantage votre économie, c’est lorsque vous gardez les dollars dans votre propre comté. »

Anderson a demandé au public de donner à Ruidoso le temps de récupérer et de se reconstruire.

« Nous reviendrons, et nous reviendrons en force », a-t-il déclaré.