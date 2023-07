Comment les projets du plus haut mât de drapeau du monde divisent une petite ville américaine

Les habitants sont consternés par l’ampleur du projet qui, s’il se concrétise, créerait une ville de 50 000 habitants en raison de tous les logements nécessaires aux travailleurs. En mars, ils ont réussi à approuver un moratoire de six mois sur les grands développements qui ont bloqué le projet de mât de drapeau.

« Il y avait des murmures d’une tour de 200 pieds, pas une de plus de 1400 pieds. »

Mais c’est un peu trop pour Columbia Falls, une ville de 475 habitants, surtout connue pour ses bleuets sauvages et ses homardiers.

« Nous voulons rassembler les Américains, leur rappeler les siècles de sacrifices consentis pour protéger notre liberté et unir une Amérique divisée », a déclaré Morrill Worcester, dont la famille est à l’origine de la proposition.

« C’est une belle région, c’est vierge et probablement le dernier endroit de la côte est des États-Unis qui n’a pas été construit », a-t-elle déclaré.

« Nous avons voté pour le moratoire, mettant une pause dans le processus afin que nous puissions avoir une feuille de route afin que nous puissions nous préparer pour un grand projet avec des parcs éoliens, des turbines et des panneaux solaires », a déclaré M. Greene.

« C’est une petite ville douce et douce. Nos bleuets sauvages sont ici depuis plus de 10 000 ans. Nous sommes très fiers de notre récolte. C’est un domaine assez particulier. Le comté de Washington produit 90 % des bleuets sauvages aux États-Unis. C’est un phénomène naturel. C’est vital pour notre écosystème.

«Quand on parle de 50 000 employés qui emménagent dans une ville de 400 habitants, ça laisse perplexe. Nous devrions penser à ces emplois et à toutes les personnes que nous devrions faire venir, comment les logerions-nous et enverrions-nous leurs enfants à l’école.

Chargement

« C’est comme mettre la Tour Eiffel dans la nature sauvage du Maine », a déclaré Charlie Robbins, un travailleur des transports à la retraite. « Je chasse et pêche dans la région. Je n’aime pas la foule. C’est un peu égoïste, mais c’est ce que je ressens.

La famille Worcester est très respectée dans la ville et les partisans interrogent ceux qui s’opposent au mémorial proposé aux héros américains tombés au combat.