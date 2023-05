Comment les programmes gérés par l’État peuvent combler le déficit d’épargne-retraite

Sans changements, l’écart d’épargne-retraite pourrait créer un fardeau économique de 1,3 billion de dollars jusqu’en 2040, avec une augmentation des coûts de l’aide publique, une baisse des recettes fiscales et plus encore, selon une étude publié jeudi par le Pew Charitable Trust.

De nombreux Américains n’épargnent pas suffisamment pour leur retraite – et le manque à gagner pourrait mettre à rude épreuve les budgets des États et du gouvernement fédéral au cours des prochaines décennies. Mais la recherche montre que les programmes gérés par l’État pourraient aider les gens à épargner pour leur retraite tout en réduisant cette pression.

Alors que le fardeau économique estimé à 1,3 billion de dollars représente une part importante des budgets des États et du gouvernement fédéral, Scott se sent encouragé par une solution possible pour aider à combler l’écart.

« Les participants à ces programmes d’épargne automatisés économisent entre 105 et 190 dollars par mois », a-t-il déclaré, se référant à une moyenne basée sur les données d’état disponibles.

Par exemple, si vous êtes un travailleur du secteur privé sans 401(k), vous pouvez être automatiquement inscrit pour reporter une partie de chaque chèque de paie, disons 5 %, sur un compte parrainé par l’État, tel qu’un compte de retraite individuel, qui le travailleur est propriétaire, a expliqué Scott.

Les programmes de retraite gérés par l’État sont devenus de plus en plus populaires à mesure que de plus en plus d’États adoptent des lois. En janvier, le Center for Retirement Initiatives de l’Université de Georgetown a prédit que les actifs des régimes de retraite de l’État pourraient dépasser 1 milliard de dollars en 2023.