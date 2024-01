Comment les programmes de détection du plagiat sont devenus une arme politique

Les accusations de plagiat ont frappé Claudine Gay pour la première fois lorsqu’un militant de droite a publié plusieurs exemples de textes non attribués tirés des écrits universitaires du président de Harvard. Même si l’insuffisance de l’attribution n’était pas la seule controverse autour de Gay – sa réponse aux questions du Congrès sur l’antisémitisme sur le campus a joué un rôle bien plus important – c’est le point de bascule qui a forcé sa démission ce mois-ci.

Le prochain coup de volée Néri Oxman, ancienne professeure du MIT et épouse du gestionnaire de fonds spéculatifs Bill Ackman, qui avait vigoureusement fait campagne pour l’éviction de Gay. La publication Business Insider signalé que plusieurs paragraphes et phrases de la thèse d’Oxman semblaient avoir été extraits de Wikipédia. Oxman s’est excusé pour les erreurs sur les réseaux sociaux.

En réponse, Ackman écrit le X qu’il se lancerait également dans le jeu de l’examen du plagiat. Ackman a déclaré que sa revue couvrirait tous les travaux publiés de tous les professeurs du MIT, de son président, Sally Kornbluthet les membres du conseil d’administration de l’université — ainsi que tout le travail de le personnel chez Business Insider, et peut-être aussi le travail des facultés de Harvard, Yale, Princeton, Stanford, de l’Université de Pennsylvanie et de Dartmouth.

“Vérifier chaque publication de chaque universitaire au cours de sa carrière dans une immense université comme Harvard prendrait des milliers d’heures”, a déclaré Chris Caren.

Il le saurait. Caren est la directrice générale de la société basée à Oakland Turnitine, le plus grand fournisseur mondial de logiciels d’intégrité académique. Les produits de l’entreprise comprennent Studio de commentairesun programme conçu pour les instructeurs des écoles secondaires et collégiales, et iTentifierune offre plus rigoureuse privilégiée par les éditeurs de revues universitaires.

Les étudiants travaillent dans le laboratoire informatique du lycée Cuyama Valley à New Cuyama, en Californie. (Christine Armario / Associated Press)

Selon la société, 80 % des étudiants américains fréquentent des écoles qui utilisent le logiciel de Turnitin pour vérifier le plagiat des travaux des étudiants. C’est aussi le cas de 50 % des lycéens américains. Presque toutes les principales revues scientifiques utilisent les produits de la société pour vérifier que les articles soumis ne contiennent pas de langage inapproprié ou de citations manquantes, a déclaré Caren. (Les programmes de Turnitin analysent uniquement le texte, a-t-il noté, et ne détectent pas les chiffres truqués, les images manipulées ou autres chicanes liées aux données.)

L’adoption généralisée des logiciels de détection du plagiat dans l’enseignement supérieur au cours de la dernière décennie signifie que la perspective d’un « contrôle de plagiat » pour la plupart des diplômés universitaires de moins de 30 ans environ ne constitue pas une grande menace. Leurs essais, articles, thèses et mémoires ont presque certainement été examinés de cette manière lorsqu’ils les ont remis.

Mais pour les universitaires plus âgés, soumettre leurs travaux au niveau d’examen minutieux du logiciel pourrait bien révéler des erreurs d’attribution – intentionnelles ou non – qui n’ont jamais été révélées auparavant.

Et c’est sur cela que compte une partie restreinte mais très motivée de la clientèle de Turnitin.

« Nous permettons à n’importe qui de les utiliser : organisations médiatiques, groupes politiques », a déclaré Caren à propos des produits Turnitin. “S’il y a d’autres entreprises qui veulent enquêter sur le passé de quelqu’un, c’est la même technologie, elle est simplement utilisée par des personnes pour lesquelles nous ne l’avons pas conçue en premier lieu.”

La Fondation nationale de la science décrit le plagiat comme « l’appropriation des idées, des processus, des résultats ou des mots d’autrui sans leur accorder le crédit approprié ». Harvard et MIT définissez-le dans un langage similaire dans leurs lignes directrices sur l’intégrité académique.

Dans le monde universitaire en particulier, cela peut être une accusation dévastatrice.

« Les gens obtiennent des emplois, des subventions et une litanie d’autres opportunités basées sur leurs recherches qui, par défaut, sont considérées comme originales pour eux. S’il s’avère plus tard que ce n’est pas le cas, cela reviendrait à dire qu’ils ont effectivement obtenu ces opportunités sur la base de la fraude », a déclaré Christian Moriartyprofesseur d’éthique et de droit au St. Petersburg College en Floride.

C’est pourquoi « une accusation, infondée ou non, porte atteinte à leur autorité et à leur position », a-t-il déclaré.

Personne n’a accusé Gay ou Oxman d’avoir volé des données ou des idées de haut niveau. Mais certains de leurs ouvrages publiés semblent contenir des phrases et des paragraphes explicatifs qui correspondent étroitement au langage des sources disponibles à l’époque – le type de plagiat que les logiciels peuvent le plus facilement détecter.

Les accusateurs de Gay mis en lumière plusieurs instances de prose qui faisait écho à d’autres sources. Par exemple, deux paragraphes de sa thèse de doctorat de 1997 reflétaient étroitement le texte d’un article rédigé par des chercheurs qui n’étaient cités nulle part dans l’article. Harvard a dit Gay corrections demandées à certaines œuvres.

Dans le cas d’Oxman, Business Insider a identifié 15 paragraphes non consécutifs dans sa thèse de 2010 qui ressemblent beaucoup au langage qui figurait dans les articles de Wikipédia à l’époque. La plupart sont des définitions de termes et de concepts techniques. La publication a également trouvé des passages dans ses documents de recherche qui faisaient écho à d’autres sources.

Ni Christopher Rufo, le militant qui a été le premier à soulever des allégations contre Gay, ni Business Insider n’ont révélé quel logiciel ils ont utilisé pour identifier le texte problématique.

Les programmes Turnitin ont été utilisés pour découvrir que certaines parties du discours de Melania Trump à la Convention nationale républicaine de 2016 correspondaient aux remarques de Michelle Obama de 2008 à la Convention nationale démocrate, a déclaré Caren.

Le PDG a déclaré qu’il pensait également que le logiciel de l’entreprise avait été utilisé pour déterminer que l’ancien ministre allemand de la Défense, Karl-Theodor zu Guttenberg, avait plagié dans sa thèse de doctorat, un énorme scandale politique dans ce pays qui a conduit à la chute de l’homme politique vedette en 2011.

Bien que Feedback Studio ne soit disponible que pour les institutions, iThenticate peut être concédé sous licence à n’importe qui. Le programme digère le texte d’un livre, d’un document de recherche ou d’un article en quelques minutes et renvoie un rapport détaillé indiquant le pourcentage de phrases et de passages du document qui correspondent à ceux publiés en ligne et dans la base de données de revues universitaires de Turnitin.

Le rapport doit être vérifié par un humain pour éliminer les utilisations légitimes du matériel cité. Bien que le processus prenne du temps, il est beaucoup plus rapide qu’un examen tout aussi approfondi ne l’aurait pris à l’ère prénumérique.

“Il est plus facile que jamais de rechercher du plagiat”, a déclaré Jonathan Bailey, consultant en droit d’auteur et plagiat à la Nouvelle-Orléans. « Plus quelque chose est facile à faire, plus les gens sont susceptibles de le faire. »

L’idée d’utiliser les accusations de plagiat comme moyen de discréditer les rivaux existait bien avant l’invention du logiciel de vérification du plagiat, a déclaré Sam Bruton, directeur du Bureau de l’intégrité de la recherche à l’Université du Sud du Mississippi.

“Les gens ont toujours eu la possibilité de soulever des allégations d’intégrité scientifique pour des arrière-pensées, qu’elles soient personnelles (rancunes, ressentiments), politiques ou autres”, a écrit Bruton dans un e-mail.

Il a contesté l’idée selon laquelle la diffusion du logiciel serait la principale responsable de l’augmentation des accusations de plagiat, l’attribuant plutôt « à l’hyperpolitisation qui a englouti tant d’institutions américaines ».

Mais de nombreux éducateurs et universitaires qui utilisent de tels programmes dans leur travail quotidien ont déclaré qu’il était décourageant de les voir employés à des fins politiques.

La technologie est conçue pour soutenir les instructeurs et aider à faire respecter les directives de citation appropriées, a déclaré Moriarty, qui enseigne à d’autres professeurs comment utiliser de tels outils.

« Souvent, les personnes travaillant dans le domaine de l’intégrité académique ne l’apprécient pas ou ne pensent pas qu’il est approprié d’utiliser un logiciel d’intégrité académique comme moyen de punir pour le plaisir », a déclaré Moriarty.

Les logiciels de détection du plagiat ne peuvent pas déterminer comment ou pourquoi un langage similaire à d’autres sources est apparu dans le travail d’un auteur, si le problème viole le code d’éthique d’une institution ou quelles devraient être les conséquences d’une telle infraction.

Pour l’instant, seuls les humains peuvent le faire.

« L’expertise humaine est essentielle au maintien de l’intégrité du travail scientifique et universitaire », a déclaré Greer MurphyDirecteur de honnêteté académique au Collège des Arts, des Sciences et de l’Ingénierie de l’Université de Rochester à New York. “Mais cela a toujours été vrai : la sophistication de la technologie moderne n’a pas changé les choses.”