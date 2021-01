Alors que trois voitures de touristes se frayent un chemin dans le village artisanal de Raghurajpur, dans le quartier Puri d’Odisha, célèbre dans le monde entier pour son art de «Pattachitra», les villageois affichent des regards anxieux.

Assis dans les foyers de leurs maisons peintes artistiquement, ils regardent avec curiosité les visiteurs dans la voiture avant de passer un sourire. Certains se retournent pour peindre soigneusement le «Pattachitra» tandis que certains accueillent les visiteurs les mains jointes.

Au milieu du village qui a des maisons sur deux rangées face à face, se trouve la maison de Bhagaban Swain, un instituteur retraité de 65 ans. Les quatre murs de la salle de taille moyenne sont remplis d’étagères affichant les anciennes peintures de Pattachitra à côté de diverses autres formes sur des pièces en bois et en pierre sculptées.

Le fils de Bhagaban Swain, Shibanarayan Swain, 23 ans, fait MCA de l’Université d’Odisha pour l’agriculture et la technologie, Bhubaneswar et est fier d’afficher les formes d’art comme la peinture de Patta, la peinture de Tasser et la gravure de feuilles de palmier qui a été la tradition non seulement pour sa famille, mais environ 160 maisons dans le village. Sa mère Sakhi a également maîtrisé l’art avec perfection.

«C’est mon travail ancestral, même si je fais du MCA, je m’assurerai de faire progresser l’art et d’apporter plus de reconnaissance et de fierté au village de Raghurajpur. J’ai maîtrisé l’art de mon père et oncle Biswanath Swain qui était un lauréat national en gravure sur feuille de palmier. Mon diplôme professionnel m’aiderait à amener l’art à un autre niveau », dit Shibanarayan Swain en ramassant soigneusement un tableau de Pattachitra sur les étagères.

Il y en a d’autres dans le village qui sont titulaires d’un diplôme professionnel mais qui ont continué avec la forme d’art traditionnel.

«Il y a de nombreuses personnes professionnellement qualifiées dans le village. Ils sont fiers de l’art du village. Un homme du village est un comptable agréé, un est inspecteur des approvisionnements et un autre agent de la circulation», a déclaré Shibanarayan.

A quelques mètres de la maison Swain dans la ruelle opposée, séparée par un temple, une jeune fille Pragya Vernita Das se tient avec son petit frère. Elle a magnifiquement exposé les différentes miniatures de divinités et de temples sur la porte.

«Je suis diplômé mais j’ai appris l’art à un âge précoce. Je continuerai à équilibrer les études avec la forme d’art. Même si je décide de faire un travail un jour, je m’assurerai de continuer à trouver du temps pour faire Pattachitra et d’autres formes d’art pour lesquelles notre village Raghurajpur est célèbre », a déclaré Pragya avec un sourire.

Quelques pas en avant, on voit cinq garçons en train d’encourager celui qui joue à un jeu mobile. Un rugissement fort se fait entendre, une indication que le joueur Joyant Maharana a gagné.

« Mon frère Chandan et moi avons appris l’art du village de nos parents. Il est de notre devoir de faire progresser l’art et de rendre Raghurajpur célèbre sur le front international », a déclaré Joyant.

Le département du tourisme de l’Etat a également un programme de développement du village patrimonial.

« Nous avons également des plans pour développer le village de Raghurajpur dans un proche avenir car le village a beaucoup de touristes et de commerçants du monde entier. Nous assurerions une meilleure coordination entre les villageois et les visiteurs », a déclaré Vishal K. Dev, commissaire- secrétaire, Département du tourisme, Odisha.

Patta signifie tissu et Chitra signifie peintures, donc Pattachitra est essentiellement une peinture sur un morceau de tissu. Les formes populaires de Pattachitra sont les peintures sur tissu représentant des scènes de la mythologie et des épopées, les tissus Tassar de Pattachitra sont également populaires dans le monde entier.

Les Pattachitra gravées sur des feuilles de palmier séchées sont ramassées comme souvenirs, ainsi que les masques en papier mâché et les peintures sur noix de coco. En dehors de ceux-ci, les artistes s’engagent également dans la fabrication de temples et de divinités miniatures et de jouets en pierre et en bois avec des peintures dessus.