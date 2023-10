Comment les procureurs ont élargi leur dossier contre George Santos

L’escalade méthodique de la pression fait partie des efforts des procureurs pour démanteler ce qu’ils ont décrit comme une opération de campagne du Congrès truffée de fraudes.

Ils ont également engagé des négociations de plaidoyer avec Santos lui-même, selon des documents judiciaires. Jusqu’à présent, Santos rejette publiquement la possibilité d’un accord – et le nouveau membre du Congrès dit qu’il envisage de se présenter aux élections à son siège, qui couvre certaines parties du Queens et de Long Island.

« La réponse est non. Je n’accepterai pas d’accord de plaidoyer », a déclaré mercredi Santos à un petit groupe de journalistes. « Je peux prouver mon innocence. »

Cela nécessitera de surmonter les preuves, les témoins et – peut-être le plus important – les collaborateurs potentiels que les procureurs du bureau du procureur américain de Brooklyn sont encore en train de rassembler.

« Le mantra du bureau est qu’il faut enquêter jusqu’au procès parce qu’on ne sait jamais ce que l’on va trouver », a déclaré Nathan Reilly, ancien avocat principal en contentieux et ancien chef de la section de l’intégrité publique du bureau du procureur américain de Brooklyn.

Cela est particulièrement vrai dans le cas d’un fabuliste en série comme Santos, dont l’histoire de scandales, petits et grands, est variée et vaste.

Les procureurs peuvent utiliser les preuves supplémentaires qu’ils rassemblent pour serrer la vis à un accusé avant son procès, peut-être dans l’espoir de le persuader de plaider coupable.

« En général, vous auriez alors des conversations avec un avocat et vous lui diriez: ‘Cela va empirer pour votre homme avant que ça ne s’améliore' », a déclaré Reilly, qui travaille maintenant en pratique privée au sein du cabinet d’avocats Morrison Foerster, chargé des enquêtes et de la défense des cols blancs. groupe.

En mai, les procureurs ont dévoilé un acte d’accusation de 13 chefs d’accusation contre Santos, l’accusant d’avoir obtenu frauduleusement des allocations de chômage, d’avoir utilisé ses contributions électorales pour rembourser des dettes personnelles et acheter des vêtements de marque, et d’avoir menti à la Chambre des représentants sur sa situation financière.

Dans cet acte d’accusation, les procureurs alléguaient trois stratagèmes. Dans le premier cas, Santos aurait demandé à un consultant politique basé dans le Queens de solliciter des contributions auprès d’une société à responsabilité limitée soutenant sa campagne, puis aurait transféré 50 000 $ de dons sur ses comptes bancaires personnels. Il a finalement utilisé cet argent pour des dépenses personnelles, notamment pour payer des dettes personnelles, retirer de l’argent liquide et acheter des vêtements de luxe, selon l’acte d’accusation.

Dans la seconde affaire, Santos a reçu plus de 24 000 dollars d’allocations de chômage alors qu’il était employé comme directeur régional d’une société d’investissement basée en Floride, indique l’acte d’accusation. Et dans le troisième, il a fait de fausses déclarations à la Chambre des représentants, trompant le Congrès et le public sur sa situation financière.

Bien qu’il ait qualifié l’enquête de « chasse aux sorcières », Santos avait déclaré à l’époque aux journalistes : « Je me suis conformé tout au long de ce processus. Je n’ai aucune envie de ne pas me conformer à ce stade. Ils ont été aimables là-bas », a-t-il déclaré en désignant le palais de justice. « Maintenant, je vais devoir aller me battre pour me défendre. »

Cependant, cette première inculpation ne marque pas la fin de l’enquête du gouvernement. En août, les procureurs ont inculpé un ancien assistant de campagne de Santos, Samuel Miele, l’accusant de se faire passer pour un assistant du président de la Chambre des représentants de l’époque, Kevin McCarthy, alors qu’il sollicitait des contributions pour la campagne de Santos.

Miele a d’abord plaidé non coupable. Mais quelques semaines plus tard, certains signes laissaient penser qu’il envisageait peut-être de modifier sa position et de coopérer avec le gouvernement contre son ancien patron. Dans les documents déposés devant le tribunal, les procureurs ont déclaré avoir entamé des négociations de plaidoyer avec Miele, affirmant que « les négociations concernant une résolution potentielle de cette affaire sans nécessiter de procès sont actives et en cours ».

Et les procureurs dans le cas de Santos ont laissé entendre que le membre du Congrès lui-même pourrait être disposé à bouger, demandant à un juge de retarder une audience du tribunal parce que « les parties ont continué à discuter des voies possibles à suivre dans cette affaire ».

Mais quatre semaines plus tard, les procureurs ont encore fait monter la pression.

Le 5 octobre, ils ont obtenu un plaidoyer de culpabilité d’un autre associé de Santos : la trésorière de ses campagnes politiques, Nancy Marks. Marks a plaidé coupable d’un chef d’accusation de complot visant à frauder les États-Unis, admettant des allégations contenues dans des documents judiciaires selon lesquelles elle avait travaillé avec Santos pour dénoncer de faux dons de campagne et un prêt falsifié de 500 000 $ de Santos pour sa propre campagne.

Après son plaidoyer de culpabilité, l’avocat de Marks, Ray Perini, a carrément blâmé Santos, déclarant aux journalistes que Marks était une « trésorière de campagne et une agente politique très respectée » jusqu’à ce qu’elle commence à travailler avec Santos, selon le New York Times. « Cet homme, avec ses mensonges et ses manipulations », a déclaré Perini, « a ruiné de nombreuses vies ».

À peine cinq jours plus tard, les procureurs ont déposé une nouvelle série de 10 nouvelles accusations contre Santos, dont beaucoup étaient fondées sur une conduite pour laquelle Marks avait plaidé coupable. Dans l’acte d’accusation mis à jour, les procureurs accusent Santos d’avoir usurpé l’identité de personnes, d’avoir effectué des prélèvements sur les cartes de crédit de ses donateurs sans leur autorisation et de soumettre de faux rapports de campagne répertoriant des prêts et des contributions inexistants qui ont été fabriqués ou volés.

L’acte d’accusation comprend des stratagèmes présumés tirés directement du cas de Marks, dont un dans lequel Santos et Marks auraient conspiré pour montrer faussement que sa campagne au Congrès avait collecté au moins 250 000 $ auprès de contributeurs tiers en un seul trimestre afin de se qualifier pour un programme exécuté. par le Comité national républicain qui apporterait un soutien financier et logistique à sa campagne. Afin de respecter le seuil, ont déclaré les procureurs, Santos et Marks ont faussement répertorié les contributions des membres de leur propre famille et ont signalé le prêt falsifié de 500 000 $ de Santos à sa propre campagne.

L’acte d’accusation détaille également d’autres allégations, notamment un stratagème dans lequel Santos a volé les informations personnelles et financières de ses donateurs et les a utilisées pour débiter à plusieurs reprises leurs cartes de crédit sans leur autorisation, puis a transféré les fonds à sa campagne, aux campagnes d’autrui et à sa banque personnelle. compte.

L’acte d’accusation mis à jour ajoutait des accusations d’un chef de complot en vue de commettre des infractions contre les États-Unis, deux chefs d’accusation de fraude électronique, deux chefs d’accusation de fausses déclarations matérielles à la Commission électorale fédérale, deux chefs d’accusation de falsification de documents soumis pour entraver la FEC, deux chefs d’accusation. d’usurpation d’identité aggravée et un chef d’accusation de fraude aux appareils d’accès.

Mercredi, Santos s’est moqué de l’idée que la nouvelle série d’accusations pourrait aboutir à une tentative des Républicains de la Chambre de l’expulser du Congrès.

« Ils peuvent essayer de m’expulser, mais je plains les imbéciles qui font cela et pensent que c’est l’idée la plus intelligente », a déclaré Santos. « Ils auront des élections difficiles l’année prochaine, mais ils créeront un précédent pour l’avenir. »

Mais même avec 23 accusations fédérales à repousser, Santos ne regarde peut-être pas le décompte final des allégations des procureurs.

Mardi, le même jour où les procureurs ont déposé l’acte d’accusation mis à jour, ils ont également déclaré au juge chargé de l’affaire Miele qu’ils travaillaient toujours à un accord de plaidoyer.

« [T]Les parties ont continué à s’engager dans des discussions significatives concernant une solution à cette affaire avant le procès », ont-elles écrit dans un dossier judiciaire, « et ont besoin de plus de temps pour poursuivre et conclure ces négociations ».