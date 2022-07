Comment les prix de l’essence ont changé dans l’Illinois au cours de la semaine dernière – Shaw Local

Le prix national moyen de l’essence ordinaire est de 4,52 $ le gallon, soit une baisse de 15 cents la semaine dernière, selon AAA données du lundi 18 juillet. Cette baisse constante est due à la baisse de la demande mondiale de pétrole et à la baisse des prix du brut. Chez nous, les gens conduisent moins, tandis que les stocks d’essence augmentent.

Selon l’Energy Information Administration, la demande de gaz a chuté de 9,41 millions de barils par jour à 8,06 millions de b/j la semaine dernière, tandis que les stocks d’essence ont augmenté de près de 6 millions de barils d’une semaine à l’autre.

Dans certaines régions des États-Unis, principalement dans le sud, les prix de l’essence sont tombés sous la barre des 4 $ le gallon. Selon un Analyse CNN des données OPIS, 61 % des stations-service de Caroline du Sud et du Texas vendent de l’essence à moins de 4 $ le gallon ; en Géorgie et au Mississippi, plus de la moitié de toutes les stations-service interrogées affichent des prix aussi bas.

Empileur compilé des statistiques sur les prix du gaz dans l’Illinois. Les prix du gaz sont en date du 18 juillet. Les données de la taxe sur l’essence de l’État proviennent de Revue de la population mondiale. Le Connecticut et New York ont temporairement suspendu des taxes sur l’essence pour aider les consommateurs alors que le prix de l’essence a augmenté.

L’Illinois en chiffres – Prix actuel de l’essence : 5,00 $ – Changement hebdomadaire : -0,14 $ (-2,8 %) – Changement annuel : + 1,60 $ (+47,1 %) – Taxe sur l’essence : 0,39 $ par gallon (n°6 le plus élevé parmi tous les États) – Prix de l’essence cher historique : 5,56 $ (13/06/22)

– Prix actuel du diesel : 5,66 $ – Changement hebdomadaire : -0,07 $ (-1,1 %) – Changement annuel : +2,32 $ (+69,4 %) – Prix historique du diesel cher : 5,82 $ (25/06/22)

Métros avec le gaz le plus cher de l’Illinois #1. Ville de Chicago : 5,64 $ #2. Métro de Chicago : 5,33 $ #3. Comté du lac : 5,09 $ #4. Elgin : 5,08 $ #5. Quincy : 5,00 $ #6. Davenport-Moline-Rock Island (IL uniquement) : 4,91 $ #7. Rockford : 4,85 $ #8. Peoria-Pékin : 4,82 $ #9. Danville : 4,74 $ #10. Comté d’Alexander : 4,70 $ #11. Est Saint Louis : 4,69 $ #12. Champagne-Urbana : 4,66 $ #13. Kankakee-Bradley : 4,63 $ #14. Carbondale-Marion : 4,56 $ #15. Bloomington-Normal : 4,51 $ #16. Springfield : 4,50 $ #17. Décaturé : 4,37 $

États avec le gaz le plus cher #1. Californie : 5,90 $ #2. Hawaï : 5,60 $ #3. Alaska : 5,35 $

États avec le gaz le moins cher #1. Caroline du Sud : 4,02 $ #2. Texas : 4,03 $ #3. Géorgie : 4,04 $

États avec la taxe sur l’essence la plus élevée par gallon #1. Pennsylvanie : 0,59 $ #2. Californie : 0,53 $ #3. Washington : 0,52 $

États avec la taxe sur l’essence la plus basse par gallon #1. Alaska : 0,0895 $ #2. Hawaï : 0,16 $ #3. Virginie : 0,162 $