Comment les prévisions météorologiques affecteront les feux de forêt au Canada

La pluie et les températures plus fraîches prévues pour certaines régions du Canada pourraient offrir un certain soulagement aux résidents et aux pompiers qui travaillent sans relâche pour éteindre les flammes des incendies de forêt qui font rage, a déclaré un expert, tout en avertissant que la saison des incendies du pays n’est pas encore terminée.

« Les températures plus fraîches, la pluie que nous voyons aideront à atténuer la menace, mais pas à l’éliminer », a déclaré Dave Phillips, climatologue principal à Environnement Canada, à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique.

«Et cela aidera également à nettoyer et purifier l’air afin que les gens ne respirent pas le genre de produits chimiques nocifs qu’ils respiraient lorsque la fumée était à son comble dans l’est du Canada la semaine dernière et il y a quelques semaines en Alberta. Donc je pense qu’il y a un sursis ici, mais bon, ce n’est pas fini.

Phillips a déclaré que les précipitations attendues dans l’est et le Canada atlantique cette semaine n’éteindront pas toutes les flammes, car le Canada est un pays immense avec plus de 400 feux de forêt actifs, mais les précipitations observées dans certaines parties de l’Ontario et du Québec ont éteint certaines des flammes, amélioré la qualité de l’air dans certaines zones et réduit le nombre d’incendies incontrôlables.

« Donc, ils progressent et certaines régions ont clairement eu de bonnes précipitations utiles, mais il y a toujours des incendies à travers le pays et en particulier, il y a de la fumée », a-t-il expliqué.

Les températures plus fraîches aideront également, a déclaré Phillips, car les pompiers qui travaillent pour éteindre les flammes ne sont pas confrontés aux mêmes températures chaudes « suffocantes » et à la fumée.

Cependant, il a averti que les choses pourraient empirer, notant qu’il y a généralement plus d’incendies de forêt en juillet que tout autre mois au Canada, avec plus d’orages ayant tendance à se produire alors et à allumer des incendies – ce qu’il a appelé le «pire cauchemar» d’un pompier.

« Parfois, ces incendies, lorsque vous obtenez un système météorologique qui se déplace, vous pouvez avoir des milliers de coups de foudre et cela se brisant comme du pop-corn juste à travers le paysage – vous obtenez un incendie ici, un incendie là-bas », a déclaré Phillips.

« Nous avons donc vraiment eu de bonnes pratiques – presque une année complète d’incendies – et pourtant, le pic de la saison n’est même pas proche. »

Parlant de la situation en Ontario et au Québec lors d’un point de presse lundi, Gerald Cheng, météorologue de préparation aux alertes à Environnement et Changement climatique Canada, a partagé une remarque similaire. Il a déclaré que les prévisions météorologiques actuelles présentent une « situation très précaire » que les autorités provinciales devront surveiller de près alors qu’elles continuent de lutter contre les incendies.

« Idéalement, nous voudrions beaucoup de pluie, mais ce n’est peut-être pas le cas pour les endroits où se trouvent les incendies les plus actifs », a déclaré Cheng.

« En plus de cela, souvent la pluie ou les averses s’accompagnent d’un risque d’orages. Et s’il y a un risque d’orages, il y aura des éclairs, ce qui peut déclencher de nouveaux incendies.

À ce jour, environ 4,9 millions d’hectares ont brûlé au Canada cette année, dépassant de loin la moyenne annuelle de 2,1 millions d’hectares brûlés au cours d’une saison complète des incendies. Plus de 1 000 pompiers sont arrivés de l’étranger pour aider à éteindre les flammes incessantes.

Phillips a déclaré que le fait que le Canada était «à sec» d’un océan à l’autre du début de l’année jusqu’au début de juin est ce qui a créé le genre d’incendies de forêt à se déclencher et à se propager. Et avec des conditions météorologiques qui devraient être plus chaudes et plus sèches que la normale cet été, il a prédit que le Canada se prépare à ce qui sera probablement une longue bataille et a souligné que les Canadiens devront être «vigilants» et respecter les interdictions de feu et faire de leur mieux pour prévenir les incendies de se déclarer.

Pour l’instant, cependant, il a déclaré que la pluie et les températures plus fraîches offraient « une lueur d’espoir » dans la saison des incendies sans précédent.

« C’est mieux. Je veux dire, je pense toujours qu’il y a des incendies dans toutes les provinces, je veux dire même dans les Maritimes, je suis sûr qu’il y a des incendies quelque part, mais les points chauds ont été réduits en taille et de plus en plus de manière significative. Non seulement il y a moins de flammes, mais il y a moins de fumée.