Comment les prêts étudiants maintiennent certaines personnes coincées dans les dettes

Lorsque Samuel Bonne a reçu 15 000 $ en bourses d’études pour financer ses études, il ne s’attendait pas à devoir les rembourser. Mais à peine deux ans plus tard – au milieu de la pandémie – ces subventions ont été converties en prêts.

À la fin de sa deuxième année à l’Université de Toronto, le Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO) a demandé à Bonne, originaire de Maurice, les documents financiers de ses parents, mais ils n’ont pas pu les fournir.

« Mon père travaille au Kenya et ma mère ne travaille pas », a déclaré Bonne. « Alors j’ai fini par avoir 15 000 $ en prêts dont je n’étais pas au courant. »

Bonne, qui est devenu résident permanent en 2018 pour des raisons humanitaires, dit qu’il n’y avait aucune considération pour le fait que ses parents n’étaient pas des citoyens canadiens et n’avaient pas les documents pertinents.

Quoi de plus, les intérêts sur les prêts du RAFEO est passé de 4,7 % lorsque Bonne est entrée à l’université à l’automne 2018 à 7,95 % ce printemps quand il a obtenu un diplôme en chimie biologique.

« C’est alors que l’intérêt commence à prendre le dessus », a déclaré Bonne.

Bonne était reconnaissant d’avoir pu trouver un travail d’été et de recevoir une bourse de recherche, ce qui lui a permis d’avoir une longueur d’avance sur ses paiements.

« Je ne suis tout simplement pas à l’aise avec l’idée de prendre ça [debt] pour le reste de ma vie », a-t-il déclaré.

Mais il n’est pas encore au clair. Bonne entre à la faculté de médecine de l’Université McGill à Montréal cet automne – et, en attendant d’autres bourses d’études, il envisage de contracter une marge de crédit auprès d’une banque, qui offre aux étudiants en médecine des prêts pouvant atteindre 350 000 $ pour financer leurs études médicales.

Bonne n’est pas encore sûr du domaine de la médecine qu’il veut poursuivre. Mais il veut servir les immigrants et d’autres groupes marginalisés au Québec, se souvenant d’une époque après l’arrivée de sa famille au Canada en 2009, lorsque sa sœur est tombée malade et qu’ils n’avait pas de médecin de famille ou une clinique où ils pourraient aller.

« C’est un problème auquel de nombreux immigrants sont confrontés aujourd’hui. Je n’ai même pas de médecin de famille; je suis toujours sur une liste d’attente », a-t-il déclaré, notant sombrement qu’il pourrait être médecin de famille avant d’en avoir un lui-même.

REGARDER | Où sont tous les médecins ? Pourquoi est-il si difficile de trouver un médecin de famille au Canada? Alors qu’un Canadien sur cinq a du mal à trouver un médecin de famille, CBC News a entrepris de découvrir ce qui pousse tant de personnes à quitter leur emploi et visite une communauté qui a peut-être trouvé une solution.

Bonne dit qu’il prendra le financement dont il a besoin, mais pas plus, notant qu’il n’a pas non plus de soutien familial au Canada sur lequel se rabattre en cas de crise.

« Une chambre, un bureau, c’est vraiment tout ce dont j’ai besoin. »

« Dette passerelle »

Bonne est loin d’être seul dans sa lutte contre la dette étudiante; En juillet 2022, 1,9 million de Canadiens devaient au gouvernement fédéral un total de 23,5 milliards de dollars en prêts étudiants – un chiffre qui ne fait que grimper encore plus si l’on inclut les prêts provinciaux et la dette privée. Plus de la moitié de ceux qui ont poursuivi des programmes professionnels comme la médecine ont contracté des prêts bancaires ou des marges de crédit, selon un rapport de Statistique Canada de 2020 .

Erika Shaker, directrice du bureau national du Centre canadien de politiques alternatives, affirme que cette «dette passerelle» perpétue les inégalités sociales et empêche les gens d’atteindre l’indépendance financière.

« Cette dette avec laquelle vous obtenez votre diplôme reste », a-t-elle déclaré. « Cela finit par vous remettre à plus tard les choix que vous pouvez faire, que vous puissiez ou non acheter cette maison, que vous puissiez ou non acheter une voiture, que vous puissiez ou non fonder une famille. »

C’est une réalité qu’Ari Black connaît bien.

« Je n’ai pas d’objectifs financiers. Je ne peux pas », a déclaré Black, qui enseigne la langue des signes américaine à l’Université Carleton à Ottawa. « Mon objectif financier est de m’assurer de payer toutes mes factures, de ne pas faire défaut sur mon prêt étudiant – et il y a l’épicerie. »

REGARDER | La pétition vise les intérêts sur les prêts étudiants : Pourquoi Ari Black a lancé une pétition pour éliminer tous les intérêts sur les prêts étudiants Ari Black, instructeur à l’Université Carleton qui enseigne la langue des signes américaine, explique pourquoi il a lancé une pétition pour éliminer les intérêts sur les prêts étudiants dans toutes les juridictions.

Black dit qu’il ne paie que les intérêts depuis qu’il a obtenu une maîtrise en éducation de l’Université d’Ottawa en 2019. En tant que tel, l’étudiant devenu militant a fait peu de progrès pour rembourser le principal. Mais il souligne qu’il avait un peu le choix, surtout compte tenu des revenus limités qu’il tire de l’enseignement.

Avec la hausse des taux d’intérêt Black dit que ses paiements mensuels augmenteront bientôt de 500 $ à 600 $.

« Nous avons déjà des gens qui choisissent le loyer ou la nourriture », a déclaré Black. « Je ne suis pas dans cette situation, mais j’en suis proche. »

Black dit qu’il appelle le Centre de service national des prêts aux étudiants tous les six mois pour demander de continuer à ne payer que les intérêts. Mais alors qu’il était reconnaissant d’apprendre que l’intérêt sur les prêts fédéraux avait été éliminé en avril, il a également été informé que l’intérêt provincial continuerait – et qu’il y avait un plafond de 12 mois sur la durée pendant laquelle il pourrait effectuer des paiements d’intérêts uniquement .

Donc, après une dernière période de paiements réduits, il dit qu’il devra probablement demander un plan d’aide au remboursement .

Tout cela a conduit Black à commencer une pétition en ligne éliminer les intérêts sur les prêts étudiants à tous les paliers de gouvernement. Il compte environ 74 signatures.

Shaker dit que l’élimination des intérêts est « le moins que l’on puisse faire ».

« Si nous cherchons vraiment à résoudre le problème de manière systémique, la réponse n’est pas davantage de prêts, ni une augmentation du plafond des prêts », a-t-elle déclaré. « C’est en fait reconnaître qu’investir dans l’éducation postsecondaire n’est pas seulement un engagement envers les étudiants qui veulent le poursuivre, mais c’est un engagement envers l’innovation future, l’équité future. »

Coûts élevés de l’enseignement supérieur

Shaker dit que la pression pour effectuer des remboursements de prêt peut également piéger de nombreux anciens étudiants dans un cycle de précarité alors qu’ils acceptent « n’importe quel travail[s] ils peuvent » pour joindre les deux bouts. Au-delà de cela, elle souligne que les coûts croissants de l’enseignement supérieur excluent ceux dont les familles ne peuvent pas ou ne peuvent pas les soutenir – et ceux qui ont des enfants ou d’autres personnes à charge.

Les frais de scolarité moyens de premier cycle pour les étudiants nationaux à temps plein sont passés de 534 $ en 1972-1973 à 6 834 $ en 2022-2023. Ces chiffres sont presque le double de ce qu’ils seraient si les frais de scolarité augmentaient proportionnellement à l’inflation.

« Nous avons besoin d’une compréhension beaucoup plus honnête de qui va faire des études postsecondaires », a déclaré Shaker. « Sinon, nous laissons de côté des groupes d’étudiants qui ne correspondent pas à ce modèle et nous reproduisons les inégalités qui existent déjà. »

Rania Phillips, récemment diplômée de la Rotman School of Management de l’Université de Toronto, estime que le système d’aide financière aux étudiants accorde trop d’importance au revenu plutôt qu’à la richesse.

« Des choses comme les dépenses sont très affectées par la richesse », a-t-elle déclaré. « Les familles qui gagnent moins d’argent mais qui n’ont pas nécessairement à payer d’hypothèque ont une situation financière très différente de celle des familles qui ont une hypothèque, surtout dans le marché actuel du logement. »

Rania Phillips, récemment diplômée de la Rotman School of Management de l’Université de Toronto, affirme que le système d’aide financière aux étudiants se concentre trop sur le revenu plutôt que sur la richesse. (Aloysius Wong/CBC)

Phillips a occupé trois emplois au cours de sa dernière année d’études de premier cycle et a pris une année sabbatique pour travailler avant de poursuivre une maîtrise cet automne. Elle dit que la pression de joindre les deux bouts l’a amenée à n’envisager que des programmes universitaires qui lui permettraient de commencer immédiatement à rembourser ses prêts étudiants.

« Il y a certainement … une façon différente de vous comporter lorsque vous n’avez pas le stress constant de savoir comment vous allez faire les bases de votre éducation », a-t-elle déclaré.

Malgré ses difficultés, Black dit qu’il apprécie la façon dont le système de prêts étudiants lui a permis de poursuivre ses études, et il a l’intention de rembourser « chaque centime ».

« Je ne veux donner à personne l’impression que je pense que je suis en quelque sorte une victime irréprochable dans ce scénario – je ne le suis pas », a déclaré Black. « Je suis acteur de ma situation. »

Mais contrairement à un bail sur une voiture ou une hypothèque sur une maison, dit-il, il ne peut pas rendre l’éducation qu’il a reçue – et il ne le voudrait pas non plus.

« Je pariais que je réussirais », a-t-il déclaré. « Jusqu’à présent, cela m’aide, mais cela ne m’aide pas suffisamment pour répondre à ce qu’ils demandent. Et je ne peux pas le leur donner pour compenser.

« Je n’ai rien pour les rembourser, alors je suis pris au piège du système. »