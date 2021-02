L’adjoint du shérif du comté de Los Angeles, Carlos Gonzalez, a déclaré qu’il était le premier officier sur les lieux mardi matin, dirigé par un résident local vers le SUV détruit dans les broussailles sur le bord de la route.

Gonzalez a trouvé un occupant dans la voiture, coincé derrière le volant. Il a demandé à l’homme son nom. « Tiger », répondit le chauffeur.

« Et à ce moment-là, je l’ai immédiatement reconnu », a déclaré Gonzalez.

Tiger Woods, bien sûr, est le golfeur le plus décoré de sa génération, le vainqueur de 82 tournois de la PGA et de 15 championnats majeurs depuis 1996. Mardi, il a été grièvement blessé dans un accident d’une voiture à Rancho Palos Verdes, en Californie. quartier chic au sud du centre-ville de Los Angeles.

Woods était « éveillé, réactif et en convalescence » après avoir subi une intervention chirurgicale d’urgence mardi pour réparer des dommages importants à sa jambe droite.

Lors d’une conférence de presse mardi après-midi, les autorités ont expliqué quand et comment elles avaient trouvé le golfeur de 45 ans et comment elles l’avaient sorti du Genesis GV80 qu’il conduisait – un processus qui, selon un porte-parole du service d’incendie du comté de Los Angeles, a pris environ 12 minutes une fois qu’ils étaient sur les lieux.

7 h 12 PST

Le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a déclaré mardi lors d’une conférence de presse que son département avait reçu pour la première fois un appel au sujet de l’accident à 7h12 d’un habitant du quartier.

« Nous devons supposer qu’ils ont passé cet appel presque immédiatement, dès que cela s’est produit, car les voisins sont assis à moins de 15 mètres de l’emplacement », a déclaré Villanueva. «S’ils ne l’ont pas vu, ils l’ont entendu. Parce que c’est littéralement arrivé juste à leur porte.

Villanueva a déclaré que l’accident s’est produit sur un tronçon du boulevard Hawthorne qui est souvent le site d’accidents. Il n’y avait aucune marque de dérapage ni aucun signe de freinage, a-t-il déclaré. Les autorités pensent que la voiture de Woods a heurté la médiane centrale, a traversé la voie opposée, a heurté le trottoir puis a roulé plusieurs fois avant d’atterrir à plusieurs centaines de mètres.

7h18

Gonzalez, un adjoint en poste au poste du shérif de Lomita, est arrivé sur les lieux environ six minutes après que le résident a appelé le 911.

« Le voisin qui vit derrière (le lieu de l’accident) a entendu la collision et est descendu et c’est lui qui m’a dirigé vers le véhicule », a déclaré Gonzalez.

Gonzalez a trouvé Woods coincé dans le siège du conducteur de la voiture, un tout nouveau modèle de SUV de taille moyenne. Le chef du service d’incendie du comté de Los Angeles, Daryl Osby, a déclaré à CNN mardi soir que le golfeur avait tenté à un moment donné de «s’auto-dégager» – se retirer du véhicule – mais qu’il était coincé.

Gonzalez, l’agent intervenant, a vu que Woods était conscient et semblait dans un état stable.

« J’ai pris la décision qu’il serait plus sûr d’attendre que les pompiers du comté de Los Angeles l’aident à le renvoyer, au lieu d’essayer de le retirer moi-même », a déclaré Gonzalez.

7h22

Le service d’incendie du comté de Los Angeles a été dépêché sur l’accident vers 7 h 22, avec des unités de la station 106 se dirigeant vers les lieux.

Gonzalez a déclaré que Woods avait semblé lucide alors qu’ils attendaient l’arrivée des pompiers, bien qu’il soit peut-être également en état de choc.

« Je ne pense pas qu’il savait à quel point il avait été gravement blessé à l’époque », a déclaré Gonzalez mercredi matin lors de son apparition dans l’émission « Today ». « Cela pourrait être un mélange d’adrénaline. Cela aurait pu être un choc. … Je ne sais pas s’il a eu le temps d’évaluer complètement ses blessures. »

Gonzalez a déclaré qu’il avait essayé de garder Woods calme en lui parlant et en lui posant des questions.

« Je lui ai demandé quel était son nom. Il m’a dit qu’il s’appelait Tiger », a déclaré Gonzalez. «Et à ce moment-là, je l’ai immédiatement reconnu. Je lui ai demandé s’il savait où il était, à quelle heure de la journée, juste pour être sûr qu’il était orienté.

Dans l’intervalle, Gonzalez a également demandé à un autre officier de commencer à bloquer la circulation dans la zone, selon la répartition audio.

7 h 28

Osby a déclaré que le personnel intervenant avait procédé à une « évaluation des lieux » en arrivant sur les lieux d’un accident de voiture, comme ils l’ont fait vers 7h28 mardi. Ils recherchent la conscience, la respiration, les saignements et toute blessure grave.

Dans ce cas, a déclaré Osby, Woods s’est avéré conscient mais avec de graves blessures aux deux jambes.

Le service d’incendie apporte également une variété d’outils pour répondre à un incident, y compris les «mâchoires de la vie» – des outils hydrauliques qui peuvent être utilisés pour soulever ou couper l’épave d’une automobile. Mais ils apportent également des outils manuels plus traditionnels tels que des haches et des barres de levier.

Bien que le département du shérif ait initialement déclaré dans un communiqué que les «mâchoires de la vie» étaient nécessaires pour aider à libérer Woods de l’épave, Osby a précisé plus tard qu’ils utilisaient des haches et des outils Halligan – qui peuvent être utilisés pour couper le verre – pour soulever des parties du véhicule loin de Woods, retirez le pare-brise avant et dégagez-le.

« Les mâchoires de la vie étaient là-bas », a déclaré le porte-parole du département Christopher Thomas à USA TODAY Sports, « mais ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils ont cassé le pare-brise. »

7 h 40

Gonzalez a déclaré que Woods était incapable de marcher par ses propres moyens sur les lieux de l’accident. Le golfeur a été chargé sur un panneau arrière, par mesure de précaution pour d’éventuelles blessures à la colonne vertébrale, et dans une ambulance, qui l’a transporté au centre médical Harbour-UCLA.

Thomas a déclaré que Woods avait été transporté à l’hôpital à 7 h 40, soit 22 minutes après l’arrivée du premier officier, Gonzalez, sur les lieux.

Osby a décrit Woods comme étant dans un état grave mais stable. Il a noté que le golfeur avait été emmené au centre de traumatologie le plus proche plutôt qu’à l’hôpital le plus proche.

« Si les blessures étaient plus dramatiques et qu’ils ne pouvaient pas contrôler une voie aérienne, alors ils l’auraient transporté vers l’établissement le plus proche », a déclaré Osby. «Le fait qu’il soit suffisamment stable pour être transporté dans un hôpital plus éloigné … dit que c’était une blessure très grave, il répondait aux critères du centre de traumatologie, mais il n’était pas si grave qu’il devait être transporté au plus hôpital pour des procédures vitales immédiates. «

