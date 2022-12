Comment les préjugés raciaux peuvent affecter les appels au 911 et ce que les répartiteurs de Montréal apprennent pour y mettre un terme

Un opérateur du 911 répond à un appel d’une femme se plaignant d’un “musulman” garé dans une rue calme. L’homme frappe l’appelant comme suspect.

L’opératrice évalue ses options : envoie-t-elle la police ? L’homme est autorisé à être là et, de l’aveu même de l’appelant, il ne fait rien d’illégal. Une réponse de la police dans ce cas, et dans d’autres comme celui-ci, pourrait conduire à des accusations selon lesquelles des agents auraient fait un profilage racial de l’homme – mais ici, le profilage ne provenait pas des agents.

« Certains appels sont profilés lorsqu’ils arrivent », a déclaré Rose-Andrée Hubbard, conseillère en équité, diversité et inclusion du SPVM, lors d’une récente entrevue.

Ce n’est pas un problème théorique. Cet appel était réel et la semaine dernière, les opérateurs du 911 de Montréal l’ont écouté, ainsi que d’autres, dans le cadre d’une nouvelle formation destinée à les aider à détecter les biais dans les appels.

“Tout ce que nous mettons en place”, a déclaré Hubbard, “est de permettre à notre police d’intervenir sur la base des actions d’une personne, et non de son identité”.

Une nouvelle formation du SPVM demande aux répartiteurs de filtrer le langage biaisé avant de transférer les appels à la police. (Steve Silcox/CBC News Graphics)

La formation offerte aux opérateurs du 911, qui est parmi les premières du genre en Amérique du Nord, s’inscrit dans une dynamique interne de changement au sein de la police de Montréal. Cela a incité les opérateurs à se demander comment ils peuvent empêcher les préjugés ou les stéréotypes racistes de filtrer à travers un appel au 911 dans la réponse de la police.

Elle survient alors que le SPVM est aux prises avec le profilage racial et accueille un nouveau chef, Fady Dagher, salué par la mairie comme le leader d’une « nouvelle culture policière ».

Filtrage de la terminologie chargée

La semaine dernière, CBC Montréal a assisté à l’une des séances de formation aux côtés d’un groupe d’opérateurs du SPVM 911, dont certains venaient de terminer un quart de nuit.

Une situation de formation avec laquelle le groupe s’est débattu : que faire si quelqu’un appelle au sujet d’un groupe de jeunes hommes noirs dans un parc et dit que les hommes sont affiliés à des gangs de rue.

Certains répartiteurs ont dit qu’ils pensaient que l’information pourrait être pertinente à transmettre à la police. Ils ont exprimé une philosophie selon laquelle les opérateurs du 911 devraient donner à la police chaque élément d’information fourni par l’appelant, ce qui pourrait aider à protéger les agents s’ils se dirigent vers une situation dangereuse.

Sébastien Molaire, qui travaillait auparavant comme patrouilleur dans le quartier Parc-Extension et qui forme maintenant d’autres agents sur la façon d’effectuer correctement les interpellations policières, a dit aux répartiteurs qu’il sympathisait avec leur désir de protéger les agents, mais il a suggéré une approche différente.

L’utilisation du terme gangs de rue, par exemple, dit-il, devrait être remise en question. L’appelant peut n’avoir aucune preuve ou base pour supposer que les hommes font partie d’un gang. Il peut s’agir d’une hypothèse biaisée – et si elle est transférée sans aucun doute à la police, elle peut entraîner une réponse chargée.

“L’important”, a-t-il dit, “est que la dépêche soit capable de nous donner des faits observables afin que nous puissions travailler de manière objective”.

Rose-Andrée Hubbard, conseillère en équité, diversité et inclusion du SPVM, a déclaré qu’elle avait pratiquement sauté de joie lorsqu’elle a appris qu’il y avait une pression parmi les répartiteurs du 911 pour être formés sur la façon de filtrer les préjugés et la discrimination raciale des appels. (Document du SPVM)

Poussée interne pour le changement

La formation découle d’un effort interne du SPVM pour lutter contre le profilage racial.

En 2019, lorsqu’un groupe de chercheurs a révélé que la police de Montréal interpellait de manière disproportionnée les Montréalais noirs et autochtones, Dammya Loiseau, superviseure au centre d’appels 911 du SPVM, a déclaré qu’elle était devenue motivée pour pousser au changement.

Elle et un groupe d’opérateurs du 911 partageant les mêmes idées ont développé la formation pour essayer de s’assurer qu’ils ne “transfèrent pas le parti pris de certains citoyens” sur les cartes d’information qu’ils remplissent lors de chaque appel.

Mais elle et la toute nouvelle direction de l’équité, de la diversité et de l’inclusion du SPVM réalisent à quel point il est difficile de changer des habitudes en place depuis des décennies.

“Faire changer les gens dans leur façon de travailler, dans leur façon de faire les choses est quelque chose de difficile”, a déclaré Loiseau. “[Change] est effrayant.”

Le but de la formation, a-t-elle dit, était de lancer une discussion, d’essayer de faire prendre conscience aux opérateurs que certains propos – même s’ils proviennent de l’appelant et semblent pertinents – peuvent être nuisibles et conduire à des interactions policières chargées.

Elle espérait que les opérateurs repartiraient avec des outils qu’ils pourraient utiliser lorsqu’ils identifieraient un langage biaisé dans les appels pour l’empêcher de se répandre dans la réponse de la police.

“Nous voulons leur montrer qu’il existe plusieurs autres façons de le faire, plusieurs autres mots qui peuvent être utilisés et nous suggérons d’utiliser ces autres mots”, a-t-elle déclaré.

Mais le groupe de formation a également discuté de questions plus larges : la signification de la discrimination, ce que signifie être racialisé et l’effet de la discrimination – ce qui a suscité des discussions animées de la part de certains participants.

Hubbard, la conseillère en équité, diversité et inclusion, a déclaré que ces conversations peuvent être difficiles, mais elle espère que la formation fournira un espace sûr aux employés du SPVM pour poser des questions.

Myrna Lashley a déclaré qu’une nouvelle formation pour les opérateurs du 911 était le signe d’un changement de culture au sein du SPVM, mais elle a souligné que la formation devrait être suivie si elle devait être efficace. (Naskademini)

“Nous ne pouvons pas continuer à censurer quelque chose d’aussi grave”, a-t-elle déclaré. “Nous devons parler de ces choses.”

Plus que de simples téléphonistes

Jessica Gillooly, professeure adjointe de sociologie et de justice pénale à l’Université Suffolk de Boston dont les recherches portent sur le rôle du 911 dans le système de justice pénale, a déclaré que la formation du SPVM est parmi les premières du genre.

De récents cas très médiatisés d’abus racistes du système 911 – le cas d’une femme appelant au sujet d’un homme noir observant des oiseaux à Central Park, par exemple – ont attiré une plus grande attention sur le rôle que jouent les répartiteurs dans le système judiciaire. Gillooly a déclaré qu’elle se sentait frustrée lorsque, en tant que répartitrice du 911 dans le Michigan, elle savait qu’elle envoyait la police pour répondre à des appels similaires.

Depuis lors, ses recherches et ses activités de plaidoyer ont favorisé une plus grande reconnaissance des rôles et des responsabilités des répartiteurs du 911 dans le système de justice.

“Il y a, depuis longtemps, historiquement, une sorte de point de vue selon lequel les téléphonistes transmettent des informations brutes de l’appelant à l’officier de police et ils ne font que transmettre des messages”, a-t-elle déclaré.

“Mais je pense que les preneurs d’appels ont en fait une certaine autorité et ils prennent des décisions à la volée et ils ont une certaine discrétion, donc reconnaître cela et ensuite leur donner le pouvoir d’utiliser cette autorité … est important.”

Myrna Lashley, professeure agrégée au département de psychiatrie de l’Université McGill qui a siégé au comité d’experts du SPVM sur le profilage racial, a déclaré que la formation des opérateurs du 911 pour filtrer les préjugés se faisait attendre depuis longtemps.

Bochra Manai est la commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémique de Montréal. Elle a dit que la formation n’était qu’une première étape dans ce qui est une poussée relativement nouvelle du SPVM pour changer sa culture. (Ivanoh Demers/Radio-Canada)

Pour Lashley, les efforts du SPVM pour s’assurer que seules des informations factuelles se retrouvent dans les ordinateurs de la police sont “un pas dans la bonne direction”, mais l’organisation devra faire un suivi pour s’assurer que la formation tient bon.

“Vous allez être repoussée”, a-t-elle dit. “Donc, vous devez faire une formation de suivi. Vous devez adhérer.”

Bochra Manai, commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémique de Montréal et l’une des animatrices de la formation, a déclaré que le cours n’est qu’une première étape dans ce qui est une poussée relativement nouvelle du SPVM pour changer sa culture.

“C’est un catalyseur”, dit-elle, “mais après ce sera à chacun de continuer ce travail”.

Pendant quatre heures de formation, Hubbard, Loiseau et Manai ont mené les opérateurs du 911 à travers des conversations sur la race et les préjugés. Loiseau a dit que c’est une plateforme qu’ils n’auraient pas eue il y a cinq ans.

“Malgré tout, il y a un désir d’organisation”, a déclaré Hubbard. “Il y a un espace et nous sommes libres de parler de ces sujets. Nous pouvons en parler et en discuter. Nous n’avons pas besoin d’être toujours d’accord, mais nous avons besoin d’un espace pour discuter.”

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Être noir au Canada, un projet de la CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.