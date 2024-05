Comment les poux de corps pourraient réécrire l’histoire de la peste noire

Une étude pourrait remettre en question l’opinion largement répandue selon laquelle les puces et les rats sont les seuls contributeurs aux épidémies de peste.

Selon les résultats d’une nouvelle étude en laboratoire, les poux du corps humain sont plus efficaces pour transmettre Yersinia pestis, la bactérie responsable de la peste, qu’on ne le pensait auparavant. Cela conforte la possibilité qu’ils aient contribué aux pandémies passées. David Bland et ses collègues du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) des États-Unis présentent ces résultats aujourd’hui (21 mai).St) dans la revue en libre accès Biologie PLOS.

Contexte historique de Y. pestis

Y. pestis a été à l’origine de nombreuses pandémies, dont la peste noire du Moyen Âge qui a tué des millions de personnes dans toute l’Europe. Il évolue naturellement entre les rongeurs et les puces, et les puces infectent parfois les humains par piqûres ; ainsi, on pense que les puces et les rats sont les principaux moteurs des pandémies de peste. Les poux de corps, qui se nourrissent de sang humain, peuvent également être porteurs Y. pestis, mais sont largement considérés comme trop inefficaces pour se propager pour contribuer de manière substantielle aux épidémies. Cependant, les quelques études qui ont porté sur l’efficacité de la transmission des poux sont considérablement en désaccord.

Pour aider à clarifier le rôle potentiel des poux de corps dans la transmission de la peste, Bland et ses collègues ont mené une série d’expériences en laboratoire au cours desquelles les poux de corps se sont nourris d’échantillons de sang contenant Y. pestis. Ces expériences impliquaient l’utilisation de mangeoires à membrane, qui simulent la peau humaine chaude, permettant aux scientifiques d’étudier le potentiel de transmission en laboratoire.

Transmission améliorée via les poux de corps

Ils ont découvert que les poux du corps étaient infectés par Y. pestis et étaient capables de le transmettre régulièrement après s’être nourris de sang contenant des niveaux d’agent pathogène similaires à ceux trouvés dans les cas réels de peste humaine.

Ils ont également constaté que Y. pestis peuvent infecter une paire de glandes salivaires trouvées dans les poux de corps, connues sous le nom de glandes de Pawlowsky, et les poux dont les glandes de Pawlowsky sont infectées ont transmis l’agent pathogène de manière plus cohérente que les poux dont l’infection était limitée à leur tube digestif. On pense que les glandes de Pawlowsky sécrètent du lubrifiant sur les pièces buccales des poux, ce qui amène les chercheurs à émettre l’hypothèse que, chez les poux infectés, de telles sécrétions peuvent contaminer les pièces buccales avec Y. pestisqui peut ensuite se propager aux humains par morsure.

Ces résultats suggèrent que les poux de corps pourraient être des propagateurs plus efficaces de Y. pestis qu’on ne le pensait auparavant, et ils auraient pu jouer un rôle dans les épidémies de peste passées.

Conclusion et implications

Les auteurs ajoutent : « Nous avons découvert que les poux du corps humain sont plus aptes à transmettre Yersinia pestis apprécié plus d’une fois et y parvient de plusieurs manières. Nous décrivons un nouveau mécanisme basé sur la morsure dans lequel un ensemble de glandes salivaires accessoires uniques aux poux, appelées glandes de Pawlowsky, sont infectées par Y. pestis et sécrètent un lubrifiant contenant des bacilles de la peste sur les pièces buccales de l’insecte avant de se nourrir de sang.

