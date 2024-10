Comment les positions et les plans politiques de Trump et Harris en matière de soins de santé se comparent-ils pour les élections de 2024

vice-président Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump ont des positions différentes sur la politique de santé aux États-Unis, même si dans le Élection présidentielle de 2024les soins de santé n’ont pas joué un rôle aussi important dans la campagne qu’en 2016 ou même en 2020. Au cours de ces campagnes, ceux de gauche ont proposé une refonte radicale de l’Obamacare, tandis que les républicains cherchaient à l’abroger.

Harris a renoncé aux soins de santé à payeur unique

Au cours de sa campagne présidentielle de 2020, la position de Harris sur l’avenir de l’assurance maladie privée était parfois déroutante. Lors d’un débat primaire en 2019, Harris a levé la main lorsque les modérateurs ont demandé aux candidats s’ils se débarrasseraient de l’assurance maladie privée. Mais peu de temps après, elle a dit non, elle n’éliminerait pas l’assurance maladie privée.

En avril 2019, Harris co-sponsorisé Le sénateur Bernie Sanders Projet de loi « Medicare pour tous »qui aurait mis fin à l’assurance maladie privée et l’aurait remplacée par un assureur unique géré par le gouvernement pour tous les Américains.

Harris a publié un plan de soins de santé en 2019 qui aurait mis les États-Unis sur la voie d’une assurance maladie soutenue par le gouvernement sur 10 ans, mais n’éliminerait pas l’assurance maladie privée.

« Nous autoriserons les assureurs privés à proposer des plans Medicare dans le cadre de ce système qui respectent les exigences strictes de Medicare en matière de coûts et de bénéfices », avait alors déclaré Harris. « Medicare fixera les règles de conduite pour ces plans, y compris le prix et la qualité, et les compagnies d’assurance privées respecteront ces règles, et non l’inverse. »

Trump évoque souvent le soutien passé de Harris à « l’assurance-maladie pour tous » pendant la campagne électorale, accusant elle s’est engagée à « forcer tout le monde à bénéficier de soins de santé socialistes et gérés par le gouvernement, avec des impôts élevés et des temps d’attente mortels ».

La campagne de Harris affirme qu’elle ne fera pas pression en faveur d’une assurance maladie gouvernementale à payeur unique si elle devient présidente.

« Je soutiens totalement, depuis quatre ans en tant que vice-présidente, les options de soins de santé privés, mais ce que nous devons faire, c’est maintenir et développer la loi sur les soins abordables », a déclaré Harris dans son débat contre Trump.

Trump dit avoir des « idées » d’un plan de soins de santé

Lors du débat à Philadelphie, Trump a déclaré qu’il « remplacerait » l’Obamacare, que les républicains du Congrès ont largement abandonné ces dernières années. Trump et un Congrès républicain ont tenté de « abroger et remplacer » Obamacare en 2017 et a échoué.

« Obamacare a toujours été un mauvais système de santé », a déclaré Trump. « Ce n’est pas très bien aujourd’hui. Et ce que j’ai dit, c’est que si nous trouvons quelque chose et que nous travaillons sur des choses, nous le ferons et nous le remplacerons. »

L’un des modérateurs a demandé une réponse simple par oui ou par non : n’a-t-il toujours pas de plan de soins de santé ?

« J’ai des idées sur un plan », a déclaré Trump. « Je ne suis pas président pour le moment, mais si nous trouvons quelque chose, je ne le changerai que si nous trouvons quelque chose de meilleur et de moins cher. Et il y a des concepts et des options que nous devons faire pour le faire, et vous le ferez. » J’en entendrai parler dans un avenir pas trop lointain. »

Lors des rassemblements, Harris a peint Les attaques de Trump contre l’Affordable Care Act, estimant qu’elles mettent en danger certaines des dispositions les plus populaires de la loi, comme la garantie d’une couverture pour les personnes souffrant de maladies préexistantes.

Trump a nié ces affirmations. Lorsqu’il était président, il a répété à plusieurs reprises juré que les efforts du GOP pour remplacer Obamacare à Capitol Hill maintiendraient les protections pour les conditions préexistantes.

Trump a eu du mal à élaborer un plan de soins de santé lorsqu’il était président, affirmant parfois qu’il aurait un plan dans « deux semaines ».

En tant que président, Trump s’est opposé à l’Obamacare après son adoption. tweeter appelle à son abrogation des dizaines de fois, mais la tentative la plus prometteuse d’abroger la loi a échoué avec la décision dramatique du regretté sénateur John McCain. pouces vers le basn vote en 2017.

Trump et les républicains ont également tenté d’abroger ou d’affaiblir la loi sur les soins abordables par d’autres moyens. En décembre 2020, pendant la pandémie de coronavirusl’administration Trump a demandé à la Cour suprême pour renverser l’Obamacare. C’est dépôt est survenu le même jour où le gouvernement a annoncé que près d’un demi-million de personnes qui avaient perdu leur assurance maladie en raison de la crise économique avaient souscrit à une couverture via HealthCare.gov.

Dans cette affaire, le Texas et d’autres États dirigés par le GOP ont fait valoir que l’ACA avait été essentiellement rendue inconstitutionnelle après que le Congrès a adopté la réduction d’impôts de Trump en 2017, qui avait éliminé les amendes impopulaires pour ne pas avoir d’assurance maladie mais a laissé en place son exigence de couverture d’assurance. La Cour suprême rejeté le défi.

En 2018, l’administration Trump a temporairement suspendu paiements d’ajustement du risque aux assureurs – argent utilisé pour financer les assureurs avec des patients plus malades et plus coûteux. En 2017, l’administration Trump a raccourci la période d’inscription et fermer l’échange fédéral de soins de santé pendant 12 heures presque tous les dimanches.

Harris veut poursuivre la répression de Biden contre les sociétés pharmaceutiques

Harris a appelé pour élargir les parties de la loi sur la réduction de l’inflation qui ciblent les prix des médicaments, en plus de « réprimer » sur les fabricants de médicaments et les « intermédiaires » d’assurance qui font grimper les coûts.

Harris a voté en 2022 pour la loi sur la réduction de l’inflation, qui permet à Medicare de négocier les prix des médicaments pour ses plus de 60 millions de membres.

Jusqu’à présent, l’administration Biden a fixé des plafonds pour le prix d’un certain nombre de médicaments destinés aux patients de Medicare, notamment Eliquis pour les caillots sanguins, Entresto pour l’insuffisance cardiaque et l’insuline. Celles-ci entreront en vigueur en 2026.

Harris soutient l’extension des plafonds de la loi sur les prix de l’insuline et les dépenses directes au-delà de Medicare, comme l’ont fait certains membres du Congrès. proposé. Harris souhaite également élargir le programme de négociation, permettant à Medicare de fixer plus rapidement des plafonds pour davantage de médicaments.

Trump s’est également engagé à réduire les prix des médicaments, même si sa campagne s’est récemment distancée d’une proposition qui lui paraissait avait flotté: relancer une tentative controversée de lier les prix de Medicare à ceux d’autres pays, qui a été annulé en 2021 au milieu de multiples défis juridiques.

Trump dit qu’il veut imposer la couverture de la FIV, mais les républicains du Congrès ne sont pas si enthousiastes

Trump a déclaré qu’il souhaitait soit que le gouvernement finance la fécondation in vitro (FIV), soit qu’il oblige les compagnies d’assurance privées à payer pour cette procédure de fertilité coûteuse et intensive.

Défenseurs de l’infertilité avoir soutenu ce genre de propositions au Capitole. Une facture vanté par une poignée de républicains de la Chambre au cours de l’été, il aurait fallu que les régimes d’assurance maladie privés couvrent la procédure.

Mais les républicains du Capitole ne sont pas nécessairement tous d’accord avec Trump sur l’obligation de rendre obligatoire la couverture de la FIV. La FIV est une procédure coûteuse, coûtant entre 12 000 et 24 000 dollars par cycle. Et de nombreux couples ont besoin de plusieurs cycles de FIV pour avoir un bébé, car seulement environ 36 % des cycles ce qui entraîne une naissance vivante pour les femmes âgées de 35 à 37 ans en utilisant leurs propres ovules. Ce pourcentage tombe à 8 % par cycle pour les femmes de plus de 40 ans utilisant leurs propres ovules.

Les Républicains du Sénat ont deux fois législation bloquée qui protégerait l’accès à la FIV et obligerait les compagnies d’assurance à couvrir les soins de fertilité, un vote que les démocrates du Sénat ont pris pour attirer l’attention sur les déclarations de Trump sur la couverture de fertilité. Seuls deux républicains – les sénateurs Susan Collins du Maine et Lisa Murkowski d’Alaska – ont voté avec les démocrates en faveur du projet de loi.

« Si Donald Trump et les Républicains veulent protéger le droit des gens à accéder à la FIV, ils peuvent voter oui », a déclaré à CBS News la sénatrice Tammy Duckworth de l’Illinois, qui a parrainé le projet de loi, avant le vote. « Il a montré qu’il suffit d’une phrase de sa part et que le Parti républicain se rangera derrière lui. »

Les Républicains du Sénat ont exprimé à plusieurs reprises leur soutien à la FIV, tout en affirmant que la législation des Démocrates va trop loin. Les sénateurs Ted Cruz du Texas et Katie Britt de l’Alabama ont présenté cette année leur propre programme pour protéger l’accès à la FIV, mais les démocrates l’ont rejeté, remettant en question sa portée et ses mesures d’application.

D’autres Républicains, comme l’ancienne gouverneure Nikki Haley, ont déclaré que l’accès à la FIV était une bonne chose, mais que sa couverture ne devrait pas être obligatoire.

« Mes deux enfants étaient le fruit de la fertilité [treatments], » elle a déclaré à CBS News » » Affrontez la nation. » « Nous voulons que cette option soit accessible à tous. Mais la façon dont vous procédez est de ne pas imposer de couverture. Au lieu de cela, vous vous assurez que la couverture est accessible et vous vous assurez que vous faites tout ce que vous pouvez. pour le rendre abordable. »

Plus d’une douzaine d’États et Washington, DC, exigent déjà que certains régimes d’assurance privés couvrent la FIV.

Kaia Hubbard et Alexander Tin ont contribué à ce rapport.



