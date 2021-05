Comment les politiques de logement racistes historiques de Lafayette ont laissé un effet durable

LAFAYETTE, La. – De chaque côté de l’avenue University, juste à l’extérieur du centre-ville de Lafayette, en Louisiane, une histoire de plusieurs décennies de ségrégation raciale est mise à nu.

Le Four Corners, autrefois animé, où l’avenue University rencontre la rue Cameron, se dresse à la division de certains des premiers quartiers de la ville, séparés par la race, comme une visualisation du déclin de la partie nord à dominante noire de Lafayette.

Bordé d’un côté par un quartier blanc riche et homogène imprégné de discrimination raciale historique et de l’autre par un quartier noir laissé pour compte, le quartier des quatre coins de Lafayette marque la ligne de démarcation du passé raciste de la ville qui reste aussi claire aujourd’hui qu’à l’époque son plus enraciné.

Les habitants blancs et noirs de Lafayette sont séparés depuis longtemps dans la plupart des quartiers de la ville. Des décennies de politiques racistes ont codifié la ségrégation résidentielle qui a concentré 70% des résidents noirs actuels de la ville dans seulement 25% de sa superficie, ce qui a entraîné des décennies de déclin économique inégal.

Avis:Les réparations ne consistent pas à couper un chèque. Il s’agit de réparer une communauté.

Rincer avec de l’argent:Les Américains aisés recherchent des listes d’un million de dollars

« Nous ne pouvons pas regarder le statut des populations ségrégées de Lafayette dans le vide; nous devons accepter les faits de l’histoire », a déclaré Mgr John Milton, un avocat de longue date et dirigeant du temple catholique noir Imani de Lafayette.

« Le péché originel de l’esclavage et du racisme de l’Amérique est la raison pour laquelle nous sommes toujours dans cette condition aujourd’hui. »

Un héritage juridique durable

L’une des politiques de ségrégation les plus durables de Lafayette était une ordonnance de la ville de 1923 qui restreignait les résidents noirs à une paire de zones réservées aux Noirs qui, combinées, représentaient moins d’un demi-mile carré de terres, revendiquant le reste de la ville uniquement pour les résidents blancs et imposant une amende de 50 $ par jour – 775 $ en 2021, ajustée en fonction de l’inflation – pour les personnes qui ont emménagé ou créé une entreprise dans des zones désignées pour une race différente de la leur.

Juste un an auparavant, le monument de Lafayette au général confédéré Alfred Mouton avait été érigé au centre-ville pendant une phase de l’ère Jim Crow qui a vu des monuments à la suprématie blanche installés à travers le Sud comme un moyen d’intimider les résidents noirs.

Les ordonnances de zonage raciste ont été jugées inconstitutionnelles des années avant l’imposition de Lafayette, et le conseil d’administration de la ville l’a rapidement abrogée après des plaintes de citoyens blancs dont les maisons avaient été incluses dans les zones réservées aux Noirs, mais le message envoyé par la loi de zonage raciste était sans équivoque.

«C’était comme s’ils faisaient voler un drapeau et disaient: ‘OK, nous ne pouvons pas imposer cela, mais devinez quoi, voici les attentes de tout le monde à l’avenir’», a déclaré le professeur Rick Swanson, qui préside l’Université de Louisiane au département de science politique de Lafayette.

L’histoire continue ci-dessous.

L’une de ces zones suivait la coulée Saint-Jean juste à l’est de l’avenue University, découpant le quartier La Place de Lafayette comme une zone réservée aux Noirs le long des limites de la ville d’alors et laissant une fracture raciale sévère qui existe à ce jour entre La Place et le à proximité des quartiers de West End Heights et d’Oaklawn.

Au fur et à mesure de l’expansion de la ville dans les années 1920 et 1930, les quartiers en expansion de Lafayette ont adopté une autre pratique largement répandue à l’échelle nationale qui excluait les résidents noirs de la croissance de la ville grâce à des pactes racistes qui interdisaient aux Noirs de vivre dans des quartiers alors nouveaux, comme la subdivision Oaklawn.

«L’utilisation de cette subdivision et de cette partie de la subdivision de West End Heights incluse ici doit être restreinte exclusivement à des fins résidentielles par des personnes de race blanche», lit-on dans un pacte de 1938 signé par les résidents d’Oaklawn.

« Aucun des lots concernés ne sera jamais vendu à une personne d’une autre race. »

Oaklawn n’était pas le seul à interdire formellement aux résidents noirs de ses rues.

Suite:La propagande de la suprématie blanche a atteint un niveau record en 2020, selon un nouveau rapport

Le lotissement voisin de Comeaux Place a emboîté le pas en 1939, tout comme les subdivisions Saint-Germain et Les Jardin, ainsi que Southwestern Villa et Central Park Addition, qui restent sur les registres de propriété locale bien qu’ils soient devenus inconstitutionnels en 1948.

Même le terrain de l’école élémentaire SJ Montgomery, derrière le lycée Lafayette, a été donné sous une condition racialement restrictive similaire par la famille de Montgomery en 1954 qui exigeait que l’école soit construite «pour la race blanche seulement».

Au moins un quartier de Lafayette, l’Alpha-Cotter Addition, a annoncé ses maisons comme «blanches uniquement».

«Les schémas raciaux que nous avons dans la ville aujourd’hui sont le résultat direct de l’intention non seulement (de la loi en) 1923, mais ils auraient été imposés tout au long des pactes restrictifs dans les années 1940», a déclaré Swanson.

Ces politiques racistes ont codifié la ségrégation de la ville pour les décennies à venir, laissant les résidents noirs dans des maisons plus anciennes avec moins de valeur alors que la population riche et blanche de la ville se développait au sud loin du nord.

L’écart de richesse raciale de Lafayette

Des décennies de politiques racistes en matière de logement ont laissé des cicatrices durables à Lafayette qui ont perpétué la ségrégation résidentielle de la ville et le fossé persistant de la richesse raciale.

Selon les données du US Census Bureau, les quartiers du nord de Lafayette ont des revenus des ménages et des valeurs d’habitation médians considérablement inférieurs à ceux des zones blanches de la ville.

«Il y a un énorme écart de richesse entre les citoyens noirs et blancs de la paroisse de Lafayette, et en particulier North Lafayette et South Lafayette», a déclaré Greg Davis, un leader communautaire de longue date de Lafayette.

« Et l’écart de richesse a une base historique. Il faut tenir compte de l’histoire pour comprendre comment nous sommes arrivés à ce stade de 2021 où il y a un tel écart de richesse. »

L’histoire continue ci-dessous.

Cet écart de richesse remonte bien avant que les politiques racistes de logement de la ville ne remontent à l’époque de l’esclavage. Bien que les lois aient progressé, les inégalités systémiques ont persisté même dans les décennies qui ont suivi le mouvement des droits civiques des années 1960.

«Pendant environ 100 ans, nous avons vécu sous la direction de Jim Crow sortant de l’esclavage, vous ne pouviez donc pas obtenir de prêts pour construire une maison parce que vous étiez condamné par le secteur bancaire, par le secteur immobilier. d’excellentes possibilités d’emploi en raison de la ségrégation de Jim Crow. Et donc, pendant encore 100 ans, la capacité de générer de la richesse a encore été compromise.

Davis, qui était étudiant au lycée Paul Breaux à Lafayette lors de sa fermeture dans le but d’intégrer le système scolaire paroissial en 1971, a déclaré que la volonté de déségréger les écoles publiques de Lafayette avait aggravé la ségrégation résidentielle de la ville alors que les familles blanches quittaient le nord de Lafayette pour éviter les écoles intégrées, laissant derrière eux les résidents noirs de la ville.

Alors que les quartiers de la ville devenaient plus ségrégués, les conceptions du côté nord de Lafayette se sont aggravées, intensifiant le vol blanc qui a finalement laissé les divisions raciales sévères qui définissent actuellement les quartiers noirs et blancs de la ville.

« J’ai des professionnels qui emménagent à Lafayette, et ceux qui les amènent leur diront: » Ne dépassez pas l’avenue University « du côté sud », a déclaré Milton.

« Bien sûr, l’implication est que quelque chose de grave va se passer si vous traversez cette ligne de l’avenue University. »

Les impacts de cette division sont nombreux, de l’écart de richesse raciale de la ville au niveau de scolarité et aux opportunités économiques, et s’attaquer aux problèmes qui ont été perpétués et intensifiés par les décennies de ségrégation de Lafayette nécessitera d’abord un compte avec le passé raciste de la ville, a déclaré Milton.

«À moins qu’il n’y ait un véritable compte avec l’impact de l’esclavage, de la ségrégation, de Jim Crow et de toute leur progéniture qui vous permet d’avoir un véritable compte avec cela et son impact», a déclaré Milton, «alors nous ne pourrons jamais vivre dans la terre dont rêvait le Dr (Martin Luther) King où ses petits enfants pourront un jour vivre dans une nation où ils ne seront pas jugés par la couleur de leur peau mais par le contenu de leur caractère.

Note de l’éditeur: Au cours du mois de mai, le personnel du Daily Advertiser vous présentera une série d’articles sur le passé de Lafayette et d’Acadiana axés sur la ségrégation et les inégalités raciales. Nous vous donnerons une vision honnête, juste et souvent inconfortable de notre situation en tant que communauté et de notre situation actuelle. Nous espérons que dans ces moments inconfortables, nous trouverons des solutions et nous serons résolus à prendre des mesures concrètes qui uniront notre communauté.

Suivez Andrew Capps sur Twitter ou envoyez un e-mail à acapps@theadvertiser.com.