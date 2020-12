Kevin Frayer / Getty Images

Ce mois-ci marque le cinquième anniversaire de l’accord de Paris sur le climat – l’engagement de presque tous les pays à essayer de maintenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés Celsius.

C’est un objectif ambitieux, et le temps presse.

La planète s’est déjà réchauffée d’environ 1 ° C depuis le début de l’ère industrielle. Cela peut ne pas sembler grand-chose, mais ce premier degré change la planète de manière profonde, passant de vagues de chaleur plus extrêmes qui mettent la santé humaine et les cultures en danger, à l’élévation du niveau de la mer.

Des visions audacieuses pour ralentir le réchauffement climatique ont émergé de partout dans le monde. La manière dont les pays les respecteront est moins claire.

Jusqu’à présent, les plans individuels des pays quant à la manière de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ne sont pas près de correspondre aux objectifs de l’Accord de Paris. Même si chaque pays respecte ses engagements actuels, le monde sera toujours sur la bonne voie pour se réchauffer de plus de 3 ° C ce siècle, selon le dernier «rapport sur les écarts d’émissions» du Programme des Nations Unies pour l’environnement, publié le 9 décembre. Et nombre de ces engagements ne sont pas encore soutenus par des actions gouvernementales.

Le ralentissement économique de la pandémie COVID-19 a probablement réduit les émissions mondiales de dioxyde de carbone d’environ 7% cette année, mais cette baisse temporaire aura très peu d’effet, note le rapport – à moins que les pays ne donnent la priorité à une reprise verte.

Ce cinquième anniversaire de l’Accord de Paris était destiné à être un contrôle des progrès, les pays devant augmenter leurs engagements. Mais en raison de la pandémie, la réunion et les négociations ont été reportées à novembre 2021. Un plus petit sommet en ligne sur les ambitions climatiques est prévu cette année le 12 décembre.

Malgré le retard, de grands objectifs ont été annoncés. En particulier, davantage de pays s’engagent désormais à atteindre des émissions nettes de carbone nulles d’ici le milieu du siècle. Les États-Unis devraient également rejoindre l’accord l’année prochaine sous la direction du président élu Joe Biden.

Mais dans quelle mesure ces engagements climatiques sont-ils bien ancrés dans les budgets, politiques et réglementations réels? En tant qu’experts de la politique énergétique, nous avons tous deux participé aux négociations mondiales sur le climat, à l’analyse technologique et à la conception de politiques au cours des deux dernières décennies, et nous avons observé les engagements nationaux pour détecter des signes de progrès.

Des objectifs ambitieux, mais des actions manquantes

L’objectif formel de l’Accord de Paris est de rester «bien en dessous» de 2 degrés de réchauffement. C’est basé sur des négociations politiques et des recherches scientifiques qui modélisent les effets de plus en plus nocifs de la hausse des températures sur les économies, l’agriculture et l’environnement d’aujourd’hui.

Plus tôt la trajectoire des émissions mondiales commencera à la baisse, plus la transition se fera en douceur.

Les dirigeants de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud ont chacun annoncé ces dernières semaines des objectifs pour atteindre des émissions nettes de carbone nulles d’ici le milieu du siècle. Mais les plans détaillés sur la façon dont ils y arriveront sont largement absents.

Le président chinois Xi Jinping a fait l’éloge du monde entier lorsqu’il a annoncé en septembre que les émissions de son pays – les plus élevées du monde – culmineraient plus tôt que prévu, avant 2030, et que la Chine s’efforcerait d’être neutre en carbone d’ici 2060. Comment et si cela se produira? dépendent fortement du prochain plan quinquennal du pays, attendu en mars. Les priorités du leadership incluent l’expansion de l’énergie propre, mais à l’heure actuelle, la Chine est toujours le plus grand utilisateur de charbon au monde et le charbon représente les trois cinquièmes de son approvisionnement énergétique.

Le président sud-coréen Moon Jae-in a proposé des objectifs plus détaillés en novembre lorsqu’il a ordonné aux représentants du gouvernement d’élaborer une feuille de route pour la transition vers une énergie plus propre et la neutralité carbone d’ici 2050. Il a déclaré que son pays investirait 7 milliards de dollars dans des projets verts et lancerait taxe pour encourager les entreprises à réduire leurs émissions et à cesser de financer les centrales au charbon à l’étranger. Mais ces idées, elles aussi, ne respectent pas la neutralité carbone dans une économie qui repose sur des industries à forte intensité énergétique.

L’Union européenne est plus avancée. Il a établi un objectif de zéro net il y a quelque temps, ainsi que des scénarios pour y parvenir. Cet été, l’UE a également placé des projets respectueux du climat au cœur de sa stratégie de relance en cas de pandémie. Les États membres de l’UE devraient désormais élaborer des stratégies à long terme pour 2050 et réviser leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat jusqu’en 2030.

Le Royaume-Uni a annoncé un nouvel objectif de réduction des émissions de 68% pour 2030. Pour atteindre cet objectif, le Royaume-Uni devra doubler ses efforts par rapport aux trois dernières décennies.

La grande image

Dans l’ensemble, les «contributions déterminées au niveau national» actuelles – les plans que les pays soumettent à l’ONU expliquant comment ils respecteront l’Accord de Paris – sont bien insuffisantes. Une multiplication par cinq des réductions d’émissions est nécessaire pour se rapprocher.

Quelques jours à peine avant le sommet des ambitions, seuls 13 pays avaient soumis de nouveaux objectifs, et sept avaient annoncé qu’ils ne mettraient pas à jour leurs objectifs ou n’en soumettraient pas à nouveau les anciens. Cependant, près de la moitié des pays à fortes émissions ont indiqué qu’ils augmenteraient leurs ambitions d’atténuation d’ici la fin de l’année prochaine.

Vingt-et-un États et régions ont fixé des objectifs à long terme pour réduire leurs émissions de 75% à 90%, mais la manière dont ils seront atteints n’est pas claire, selon une analyse récente. La plupart des promesses faites par les villes sont tout aussi ambitieuses.

Monter rapidement

Même si les technologies propres établies comme les énergies renouvelables sont au cœur de la transition, le rythme du changement nécessaire pour atteindre les objectifs de Paris reste décourageant. Les questions socio-économiques devront également être mises au premier plan.

Les solutions net-zéro sont techniquement concevables pour une gamme d’industries à forte intensité énergétique, d’agriculture et de modes de transport, mais la vitesse et l’échelle auxquelles elles devraient s’accélérer pour respecter l’échéance de 2050 sont formidables.

Notre analyse a révélé que le déploiement de l’énergie renouvelable devrait s’accélérer de deux à trois fois. La consommation mondiale d’énergie renouvelable devrait passer d’environ 20% d’énergie aujourd’hui à 65% d’ici 2050 et de 28% à 85% du secteur de l’électricité. L’utilisation de véhicules électriques devrait monter en flèche, passant de moins de 10 millions de véhicules électriques aujourd’hui à plus de 1,5 milliard d’ici 2050.

Combler les lacunes

Pour financer ces transformations, les investisseurs doivent être convaincus que le monde est déterminé à un avenir plus propre. Le risque perçu fera grimper les coûts, et une action gouvernementale incertaine ou retardée sont de grands risques. Les organisations financières internationales, ainsi que les banques vertes et les banques de développement, ont un rôle important à jouer pour encourager l’investissement privé.

Passer d’une focalisation sur des objectifs de haut niveau à des parcours détaillés aidera.

Les négociations mondiales sur le climat peuvent continuer à aider en se concentrant sur les spécificités des engagements nationaux, en veillant à ce qu’ils soient détaillés, bien conçus et budgétisés, et mis à jour régulièrement.

La communauté internationale devra également soutenir les pays qui ont besoin d’assistance. Le changement climatique n’est pas la priorité principale pour la plupart des juridictions – bien qu’il s’agisse d’une crise existentielle pour certains, y compris certains petits États insulaires. Cela doit être reconnu et intégré aux objectifs et à la planification.

Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d’actualités à but non lucratif dédié au partage d’idées d’experts universitaires. Il a été écrit par: Morgan Bazilian, École des mines du Colorado et Dolf Gielen, École des mines du Colorado.

Dolf Gielen travaille pour l’IRENA, une agence intergouvernementale qui conseille ses membres sur la transition énergétique et le climat.

Morgan Bazilian ne travaille pas pour, ne consulte pas, ne détient pas d’actions ou ne reçoit de financement d’aucune société ou organisation qui bénéficierait de cet article, et n’a divulgué aucune affiliation pertinente au-delà de sa nomination universitaire.