Comment les politiques chinoises de Covid conduisent à des chaînes d’approvisionnement entravées et à une inflation plus élevée

Au début de la pandémie de Covid-19, les politiques strictes de « zéro-Covid » de la Chine ont réussi à tenir le Covid-19 à distance. Plus de deux ans plus tard, les contrôles en cours du pays pèsent toujours sur son économie et bloquent les chaînes d’approvisionnement mondiales.

“Zero-Covid est devenu l’un des principaux moteurs de la récession mondiale”, a déclaré Steve Morrison, vice-président senior du Center for Strategic and International Studies, à CNBC dans une interview.

Les principaux centres commerciaux tels que Shanghai et Pékin, après avoir répondu aux vagues d’infections provoquées par l’omicron, exigent que les travailleurs aient des tests Covid négatifs pour entrer dans les espaces publics. Les règles exigeantes de quarantaine et de test ont également contrecarré les camionneurs sur les routes, augmentant le temps nécessaire pour que les marchandises arrivent aux ports chinois pour l’exportation.

En ce qui concerne la fabrication, la Chine a forcé certaines entreprises à fonctionner dans un système en boucle fermée – similaire à la stratégie de la “bulle” – où les ouvriers d’usine vivent sur place. Des entreprises telles que Tesla et le fabricant d’iPhone Foxconn ont dû mettre en place des systèmes en boucle fermée.

Sans parler des mauvaises conditions météorologiques, des problèmes de main-d’œuvre et des modèles de demande anormaux qui ont également contribué aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

“Ce sur quoi les chaînes d’approvisionnement prospèrent, c’est la prévisibilité”, a déclaré Simon Geale, vice-président exécutif des achats chez Proxima, dans une interview avec CNBC. “Et la seule chose que nous puissions dire à propos de la Chine pour le moment, c’est que pour de nombreuses entreprises, elles considèrent la Chine comme étant prévisible et imprévisible.”

Regardez la vidéo ci-dessus pour découvrir comment l’évolution des stratégies zéro-Covid de la Chine ralentit les chaînes d’approvisionnement mondiales et s’il y a un soulagement en vue.