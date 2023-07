Comment les plus de 50 ans peuvent trouver des moyens intelligents de réintégrer le marché du travail

IL Y A de bonnes nouvelles si vous avez plus de 50 ans et que vous cherchez du travail : les employeurs réclament vos compétences et votre expérience.

Avec des offres d’emploi disponibles dans les industries à travers le pays, c’est le moment idéal pour trouver un emploi qui vous convient et qui correspond à vos engagements actuels.

Les employeurs recherchent des candidats aux compétences transférables

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez envisager de retourner au travail ou de changer de carrière.

Peut-être avez-vous pris votre retraite plus tôt ou avez-vous plus de temps libre maintenant que les enfants ont quitté le nid.

Peut-être avez-vous des responsabilités familiales ou un problème de santé et avez-vous besoin d’un rôle qui vous convient.

Ou peut-être voulez-vous simplement essayer quelque chose de nouveau qui offre plus de flexibilité ou moins de stress.

Quelle que soit votre situation, faire le premier pas vers la recherche de ce nouveau rôle pourrait vous mettre sur la voie d’une plus grande sécurité financière, ouvrir un nouveau cercle social et procurer le sentiment de bien-être qui découle du travail dans un rôle épanouissant.

Un éventail d’employeurs proposent de plus en plus des options de travail flexibles – et d’autres moyens de vous aider à travailler d’une manière qui vous convient.

Que vous cherchiez à retourner au travail ou que vous soyez à la recherche d’un changement de rôle, il est maintenant temps de commencer votre recherche.

Et ne vous inquiétez pas si vous sentez que vous n’avez pas la bonne expérience – vos compétences transférables font de vous un candidat de choix pour de nombreuses opportunités actuellement disponibles.

« L’âge n’est pas un problème car toutes ces compétences peuvent être transférées dans la communauté », déclare John Townley

John Townley, 62 ans, responsable du groupe de recrutement pour Alcedo Care, une entreprise familiale de soins avec des succursales dans le nord de l’Angleterre, déclare : « Nous voulons absolument des travailleurs âgés. Nous recherchons des compétences de vie.

« Les gens peuvent provenir de divers horizons professionnels et ne pas se rendre compte qu’ils possèdent des compétences transférables.

«Ils ont peut-être occupé un poste de direction ou pris soin d’enfants, de petits-enfants ou d’une mère ou d’un père âgé. Ils pourraient penser que dois-je faire maintenant? Je ne me sens pas utile.

« L’âge n’est pas un problème car toutes ces compétences peuvent être transférées dans la communauté.

« Et si certaines personnes ne peuvent travailler que certains jours et heures, encore une fois, ne vous inquiétez pas, c’est très bien. »

Le message est : ne sous-estimez pas ce que vous avez à offrir.

Fondé une famille ? Les employeurs y voient de grandes capacités d’organisation et de négociation.

Vous avez occupé un poste manuel comme la construction, mais vous avez peut-être dû partir pour cause de maladie ? Et si vous mettiez votre expérience à profit en devenant conseiller en santé et sécurité?

Le chef d’équipe de Jobcentre, Tafi, recommande d’examiner les besoins locaux

Tafi, un chef d’équipe du Jobcentre du Grand Manchester, dirige un atelier en deux parties appelé Experience Counts, dispensé avec le soutien de coachs de travail.

« Nous explorons le marché du travail et ce qui s’y trouve », dit-elle.

« Il y a toutes sortes d’opportunités – par exemple, nous proposons un cours de quatre semaines soutenu par un employeur avec un entretien garanti à la fin. »

Les conseils de Tafi pour gagner en confiance et reprendre le travail sont :

1. Consultez le site Web d’aide à l’emploi. « Il contient de nombreux conseils et astuces pratiques pour vous aider à démarrer votre recherche d’emploi et pourrait vous aider à réfléchir à des carrières que vous n’auriez peut-être pas envisagées auparavant », dit-elle.

2. Volontaire. Le travail bénévole est un excellent moyen d’acquérir de l’expérience et de décider si un emploi est fait pour vous.

3. Rédigez un CV. « Adaptez votre CV au travail réel », dit-elle.

4. Identifiez les industries de votre région avec des ouvertures. « Découvrez ce qui est nécessaire dans votre région et ciblez ces opportunités », explique Tafi. « Les journaux locaux, les bibliothèques, les sites Web des conseils et les sites de réseautage et de recrutement en ligne sont tous d’excellents endroits où chercher. »

Examinez les rôles et les secteurs où les opportunités d’évolution de carrière sont bonnes, tels que : les assistantes maternelles, les soins de santé et sociaux, la logistique comme les chauffeurs-livreurs, les chauffeurs de bus, la gestion des installations, ainsi que les emplois dans l’informatique.

« J’aurais aimé l’avoir fait il y a des années » Christian Hepburn, 51 ans, de Bury, a récemment changé de carrière – et regrette de ne pas l’avoir fait plus tôt. Christian a troqué son travail dans le service à la clientèle pour un travail au service des autres. En novembre, il rejoint Alcedo Care. Il dit: «Je travaillais pour un fabricant fournissant des EPI au NHS. Nous avons même remporté un prix Covid. « Mais je pensais que les gens qui le portaient étaient les vrais héros. Je voulais quelque chose de différent, j’en avais fini avec un bureau. Le temps passé à s’occuper de son beau-père avait donné à Christian une nouvelle perspective. « J’ai trouvé ça enrichissant. Il avait des soignants qui venaient mais ils n’avaient pas beaucoup de temps. Ce n’était pas leur faute – c’était genre 15 minutes, bang, voilà ton thé. Lorsque la femme de Christian a repéré l’annonce d’Alcedo, il a postulé et a obtenu le poste. « Ils donnent plus de temps pour parler à vos clients et apprendre à les connaître afin que ce ne soit pas une course folle. » Il a déjà été Carer of the Month, une distinction dont il est très fier. « J’ai l’impression de faire une différence, j’adore ça », dit Christian. « Un de mes clients est très conscient de sa démence. Il sait qu’il vous a raconté une histoire encore et encore. « Quand il s’excuse, c’est bien de pouvoir simplement dire ‘tu me le dis encore, je veux l’entendre’. «Je peux voir que cela met un sourire sur son visage. C’est être soigné autant qu’être soigné. Christian insiste sur le fait que l’âge n’est pas un obstacle au changement. « Les gens étaient surpris que j’arrive à 50 ans et voulaient faire autre chose. J’ai toujours l’impression d’avoir beaucoup à offrir. « Certains de mes potes font un travail particulier, comme conduire, et ils pensent que c’est tout ce qu’ils peuvent faire. Mais ce n’est pas. J’aurais aimé l’avoir fait il y a des années. « Je peux honnêtement me regarder dans le miroir et dire ‘tu es un as dans ce domaine!’ Et je le suis », rit-il. « Ma fille a 18 ans et j’en suis au stade de ma vie où je peux travailler le soir ou le week-end. C’est totalement flexible. Il ajoute : « Il y a un vieux proverbe : si tu trouves un travail que tu aimes faire, tu n’auras jamais à travailler un seul jour de ta vie – c’est ce que je ressens maintenant.

Si vous souhaitez reprendre le travail en 2023, rendez-vous sur gov.uk/jobhelp pour obtenir des conseils, des liens et des ressources utiles – et en savoir plus sur les secteurs qui embauchent en ce moment